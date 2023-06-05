Нейминг: как выбрать запоминающееся название бизнесу. Что нельзя использовать в названии

Что сложного в нейминге?
Количество заявок на регистрацию товарных знаков с каждым годом растет. Большинство из них - словесные. И это логично, ведь словесное обозначение можно использовать:
в разных цветах;
в любом размере и шрифте;
в комбинации с разными фонами и иллюстрациями.
Есть только один минус - большинство названий уже имеют своих владельцев. Придумать нечто подходящее и при этом свободное — задача со звездочкой.
Каким требованиям должно отвечать название?
Соответствовать регламенту Роспатента:
Быть уникальным — то есть непохожим на другие наименования;
Иметь различительную способность — отличать товары или услуги от таких же, но под другими названиями;
Не вводить покупателей в заблуждение - буквально не обманывать. Например, по поводу места производства. Не получится зарегистрировать бренд мороженого «Северная коровка» если производство находится в Краснодаре.
Быть запоминающимся/
С уникальным, звучным названием вы не затеряетесь среди конкурентов с похожим продуктом.
Отражать сферу деятельности без прямого ее упоминания
К примеру, название флористического салона «Цветы здесь» прямо указывает на то, что ждет покупателя. Оно не оригинально и не запомнится аудитории. А вот «Цветем с любовью» — стоит рассмотреть. Обозначение ассоциируется с товаром и дает узнаваемость.
Что нельзя использовать в названии?
Есть элементы и обозначения, которые нельзя зарегистрировать как товарный знак. Они противоречат ГК РФ и регламенту Роспатента. Это:
Объекты авторского и интеллектуального права других правообладателей;
Обозначения качества — первый, лучший, люкс;
Аббревиатуры и числовые значения;
Государственные символы;
Имена известных людей;
Объекты природного и культурного наследия под охраной ЮНЕСКО.
Следует избегать названий, вызывающих негативные эмоции. Они не запрещены, но могут отпугнуть аудиторию. Из-за неудачного нейминга вы потеряете потенциальных покупателей, а вместе с ними - прибыль.
9 универсальных инструментов нейминга
Если вы ищете название для своего бизнеса, можете воспользоваться одним из этих способов:
Обыграйте фамилию.
Известные примеры — «Тинькофф», «Лаборатория Касперского». Бизнес в таком случае будет неразрывно ассоциироваться с вами.
Можно объединить в названии сразу нескольких человек — «Мебель братьев Баженовых», «Черемисов и сыновья».
Придумайте новое слово.
Так вы создадите действительно уникальное и интересное наименование. Возьмите за основу существующие слова и составьте название из них — «Сапожонок», «Мультиграция». Чем оригинальнее результат — тем выше шансы на успешную регистрацию.
Рифмуйте.
Как в случае с магазином «Дочки-сыночки». Обозначения, в которых есть созвучие, отлично запоминаются покупателями.
Придумайте акроним
Это сокращение из нескольких частей фразы, которое читается как одно слово. Название магазина “Spar” — сокращение от голландского “Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig”, в переводе - “Сотрудничество ради постоянной выгоды”.
Важно, чтобы такое название не выглядело, как аббревиатура - ее зарегистрировать нельзя.
Используйте звукоподражание.
Название напитка «Schweppes» никак не переводится. Это звук открывания газировки. А «Twetter» образовано от английского «tweet» — птичье чириканье.
Добавьте намеренные опечатки.
По примеру товарного знака «Агонь» — это реально существующая сеть баров. Но не перестарайтесь. Роспатент не любит подобные ухищрения и может отказать.
Используйте игру слов.
Примеры — сеть рыбацких магазинов «Клёвое место» и кафе «Стакановцы».
Попробуйте придумать, как ваши товары могут вплетаться в устойчивые выражения или быть подменой части другого слова.
Переведите придуманное название на иностранный язык.
Но если Роспатент решит, что оно является описательным, в регистрации откажут. Название садового магазина «Аlberi e fiori» не подойдет для регистрации, потому что переводится с итальянского как «красивые деревья».
Вдохновитесь произведениями литературы и искусства.
Главное - не копируйте их слепо. Это нарушение авторских прав. Или получите письменное разрешение у создателя произведения.
Что учесть при сотрудничестве с неймером?
Если придумать достойное название все же не вышло, можно обратиться к неймеру. Это специалист, занимающийся созданием названий.
В работе он должен учесть три фактора:
деятельность компании;
целевую аудиторию и ее интересы;
оригинальность.
Каким бы уникальным ни казалось название, его нужно обязательно проверять на патентопригодность. Иногда этим занимаются сами неймеры, если сотрудничают с патентными бюро. А иногда это нужно делать самостоятельно.
Выходить на рынок с неоригинальным обозначением не просто бесполезно, но еще и опасно. В любой момент правообладатель знака, даже похожего на ваш, может прислать претензию с требованием компенсации до 5 млн руб.
Вы придумали обозначение сами или заказали разработку специалисту - неважно. Позаботьтесь о его регистрации в качестве товарного знака, чтобы никто не смог отнять его у вас.
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