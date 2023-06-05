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Личный бренд

Нейминг: как выбрать запоминающееся название бизнесу. Что нельзя использовать в названии

Придумать название компании — ответственная миссия. С ним покупатели будут связывать ваши товары или услуги. К тому же, наименование должно быть не просто запоминающимся, но и свободным для регистрации в Роспатенте. Поговорим о том, как создать подходящее имя для вашего бизнеса. 
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Нейминг: как выбрать запоминающееся название бизнесу. Что нельзя использовать в названии

Что сложного в нейминге?

Количество заявок на регистрацию товарных знаков с каждым годом растет. Большинство из них - словесные. И это логично, ведь словесное обозначение можно использовать: 

  • в разных цветах; 

  • в любом размере и шрифте;

  • в комбинации с разными фонами и иллюстрациями.

Есть только один минус - большинство названий уже имеют своих владельцев. Придумать нечто подходящее и при этом свободное — задача со звездочкой.

Каким требованиям должно отвечать название? 

Соответствовать регламенту Роспатента:

  • Быть уникальным — то есть непохожим на другие наименования;

Иметь различительную способность — отличать товары или услуги от таких же, но под другими названиями;

Не вводить покупателей в заблуждение - буквально не обманывать. Например, по поводу места производства. Не получится зарегистрировать бренд мороженого «Северная коровка» если производство находится в Краснодаре.

  • Быть запоминающимся/

С уникальным, звучным названием вы не затеряетесь среди конкурентов с похожим продуктом.

Отражать сферу деятельности без прямого ее упоминания

К примеру, название флористического салона «Цветы здесь» прямо указывает на то, что ждет покупателя. Оно не оригинально и не запомнится аудитории. А вот «Цветем с любовью» — стоит рассмотреть. Обозначение ассоциируется с товаром и дает узнаваемость.

Что нельзя использовать в названии?

Есть элементы и обозначения, которые нельзя зарегистрировать как товарный знак. Они противоречат ГК РФ и регламенту Роспатента. Это:

  • Объекты авторского и интеллектуального права других правообладателей;

  • Обозначения качества — первый, лучший, люкс;

  • Аббревиатуры и числовые значения;

  • Государственные символы;

  • Имена известных людей;

  • Объекты природного и культурного наследия под охраной ЮНЕСКО.

Следует избегать названий, вызывающих негативные эмоции. Они не запрещены, но могут отпугнуть аудиторию. Из-за неудачного нейминга вы потеряете потенциальных покупателей, а вместе с ними - прибыль.

9 универсальных инструментов нейминга

Если вы ищете название для своего бизнеса, можете воспользоваться одним из этих способов:

  • Обыграйте фамилию.

Известные примеры — «Тинькофф», «Лаборатория Касперского». Бизнес в таком случае будет неразрывно ассоциироваться с вами.

Можно объединить в названии сразу нескольких человек — «Мебель братьев Баженовых», «Черемисов и сыновья».

  • Придумайте новое слово.

Так вы создадите действительно уникальное и интересное наименование. Возьмите за основу существующие слова и составьте название из них — «Сапожонок», «Мультиграция». Чем оригинальнее результат — тем выше шансы на успешную регистрацию.

  • Рифмуйте.

Как в случае с магазином «Дочки-сыночки». Обозначения, в которых есть созвучие, отлично запоминаются покупателями.

  • Придумайте акроним

Это сокращение из нескольких частей фразы, которое читается как одно слово. Название магазина “Spar” — сокращение от голландского “Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig”, в переводе - “Сотрудничество ради постоянной выгоды”. 

Важно, чтобы такое название не выглядело, как аббревиатура - ее зарегистрировать нельзя.

  • Используйте звукоподражание.

Название напитка «Schweppes» никак не переводится. Это звук открывания газировки. А «Twetter» образовано от английского «tweet»  — птичье чириканье.

  • Добавьте намеренные опечатки.

По примеру товарного знака «Агонь» — это реально существующая сеть баров. Но не перестарайтесь. Роспатент не любит подобные ухищрения и может отказать. 

  • Используйте игру слов.

Примеры — сеть рыбацких магазинов «Клёвое место» и кафе «Стакановцы».

Попробуйте придумать, как ваши товары могут вплетаться в устойчивые выражения или быть подменой части другого слова.

  • Переведите придуманное название на иностранный язык.

Но если Роспатент решит, что оно является описательным, в регистрации откажут. Название садового магазина «Аlberi e fiori» не подойдет для регистрации, потому что переводится с итальянского как «красивые деревья».

  • Вдохновитесь произведениями литературы и искусства.

Главное - не копируйте их слепо. Это нарушение авторских прав. Или получите письменное разрешение у создателя произведения. 

Что учесть при сотрудничестве с неймером?

Если придумать достойное название все же не вышло, можно обратиться к неймеру. Это специалист, занимающийся созданием названий. 

В работе он должен учесть три фактора:

  • деятельность компании;

  • целевую аудиторию и ее интересы;

  • оригинальность. 

Каким бы уникальным ни казалось название, его нужно обязательно проверять на патентопригодность. Иногда этим занимаются сами неймеры, если сотрудничают с патентными бюро. А иногда это нужно делать самостоятельно.

Выходить на рынок с неоригинальным обозначением не просто бесполезно, но еще и опасно. В любой момент правообладатель знака, даже похожего на ваш, может прислать претензию с требованием компенсации до 5 млн руб.

Вы придумали обозначение сами или заказали разработку специалисту - неважно. Позаботьтесь о его регистрации в качестве товарного знака, чтобы никто не смог отнять его у вас.

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Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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