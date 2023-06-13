Заказать логотип и не нарушить закон: что нужно учитывать при сотрудничестве с дизайнерами?

Логотип есть почти у любого бизнеса. И у гиганта рынка «Chanel», и у продуктового магазина «Авокадо». Обычно за разработкой логотипа предприниматель обращается к дизайнеру. Но кому в таком случае принадлежат права на изображение: автору или заказчику? И как создать такой логотип, чтобы случайно не нарушить закон?

Небольшая история из практики Михаил К. — владелец производства газированных напитков из Подмосковья. В 2021 году он решил обновить логотип и обратился за помощью к дизайнеру. Как только изображение было готово, его сразу подали на регистрацию в Роспатент. Спустя месяц Михаил обратил внимание на оформление стены в кофейне. На ней были львы. Точь-в-точь такие же, как на его логотипе. Выяснилось, что дизайнер решил не отрисовывать сложные элементы и скачал картинку с бесплатного стока. Как и еще сотня дизайнеров по всему миру.

Логотип не был уникален. Скорее всего, он не прошел бы экспертизу в Роспатенте, и Михаил получил бы отказ в регистрации товарного знака. Но он не успел к тому моменту оплатить гос.пошлину за регистрацию и решил просто поменять логотип.

Подобные ситуации — не редкость в работе с частными дизайнерами и агентствами. Чтобы логотип действительно был оригинален и защищал бизнес, нужно сделать две вещи:

1. Убедиться, что логотип подходит для регистрации

Каждое обозначение, отрисованное дизайнером, нужно проверять на возможность регистрации в качестве товарного знака.

К логотипу, как и к любому товарному знаку, Роспатент предъявляет требования. Он должен:

быть уникален — не повторять другие логотипы и их составляющие;

обладать различительной способностью — давать узнаваемость бизнесу;

не вводить в заблуждение потребителей — например, не «врать» про место производства или состав продукта;

соответствовать законам РФ.

Задача дизайнера — создать изображение по техническому заданию. Ваша задача — донести, что это изображение должно быть единственным в своем роде.

Буквально: для регистрации в Роспатенте в вашей категории товаров или услуг не должно быть даже похожего товарного знака.

Проверить логотип на патентопригодность можно тремя способами:

при помощи онлайн-ресурсов;

в открытых реестрах ФИПС;

обратившись к специалистам в сфере интеллектуальной собственности.

Онлайн-ресурс проверяет знак достаточно поверхностно и не дает гарантии регистрации, как и самостоятельная проверка в реестрах. Вы получите перечень схожих товарных знаков, но без «расшифровки», описания рисков и рекомендаций по доработке.

Обратиться к специалистам — наиболее надежный способ. Некоторые патентные бюро проводят анализ обозначений бесплатно. Например, наше. Это может занять несколько дней, зато вы получите экспертное заключение.

2. Правильно передать права на логотип

По закону в момент создания логотип принадлежит автору или компании, в которой он работает. (ст. 1257 и ст. 1259 ГК). Дизайнер так и останется автором логотипа — это право неотчуждаемо. А исключительные права должны перейти заказчику. Это даст возможность законно использовать изображение.

Как правильно передать права?

По договору авторского заказа или подряда.

Такой вариант подойдет, если дизайнер будет создавать изображение с нуля под ваши требования. Договор авторского заказа заключается только с физическими лицами — автором или группой соисполнителей. Договор подряда — с агентством.

По договору передачи (отчуждения) исключительных прав.

Заключается при передаче готового изображения. Вы покупаете логотип у дизайнера или агентства. С этого момента больше никто не может использовать его в коммерческих целях без вашего разрешения.

ВАЖНО! В документе обязательно должно быть: изображение, на которое передаются права. Его можно поместить в приложение;

указание, что дизайнер создал логотип самостоятельно без использования элементов чужого творчества.

Проследите, чтобы исключительное право передавалось вам в полном объеме и не по лицензии. У лицензии есть срок, и одна из сторон может ее отозвать.

Когда процесс завершен, подпишите акт приема-передачи. Он подтвердит факт перехода исключительного права к вам.