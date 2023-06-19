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Елена Лучинина
Личный бренд

Что делать, если пришла претензия об использовании чужого бренда? Инструкция

Краткая инструкция на случай, если вы получили претензию от владельца товарного знака.
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Что делать, если пришла претензия об использовании чужого бренда? Инструкция

Ситуация: предприниматель давно работает под названием «Ракета». Неожиданно его юрист приносит претензию, с требованием прекратить использовать название. Основание — свидетельство на регистрацию товарного знака «Ракета».

Что делать? Соглашаться с претензией или доказывать право на использование?

Как получилось, что нарушены права на чужой знак?

Товарный знак — зарегистрированное в Роспатенте обозначение, которое отличает одного продавца от другого.

Главное требование для регистрации — уникальность.

Товарный знак регистрируется для определенной сферы деятельности. И защищен только в ее рамках.

Например, эти два обозначения не могут быть зарегистрированы в Роспатенте, если оба называют безалкогольные напитки. Если один знак — для напитков, а второй — для рекламного агентства, никаких проблем: будут зарегистрированы оба.

Именно поэтому одинаковые названия могут сосуществовать: они зарегистрированы для разных классов МКТУ.

Но если знак зарегистрирован в вашей сфере, а вы используете похожее название без регистрации, вы — нарушитель.

Без разрешения правообладателя никто не может использовать бренд в коммерческих целях.

Владелец товарного знака может:

  • написать досудебную претензию с требованием компенсации;

  • взыскать компенсацию за нарушение через суд — до 5 млн руб;

  • потребовать прекратить использование его товарного знака.

Что делать, если получили претензию от владельца бренда?

Прежде, чем вы сядете писать ответ, нужно убедиться, что нарушение действительно имеет место.

Даже если владелец товарного знака на первый взгляд прав, последствия претензии можно смягчить или вовсе исключить.

Следуйте схеме, по которой мы сами действуем, когда оцениваем ситуацию при получении претензии нашим клиентом:

Шаг 1. Проверьте наличие товарного знака в реестрах ФИПС.

Роспатент открыто публикует информацию о всех зарегистрированных обозначениях. Найти товарный знак можно по уникальному номеру, он обязательно должен быть указан в заявке. Если обозначение не было зарегистрировано, нет и основания для претензии.

Шаг 2. Убедитесь, что знак действует

Любой товарный знак регистрируется на 10 лет. Истек срок действия — истекли и права владельца.

Шаг 3. Проверьте данные правообладателя.

Они должны совпадать с официальными данными на сайте Роспатента. Если товарный знак зарегистрирован на одно юрлицо, а претензию прислало другое, она не имеет юридической силы.

Шаг 4. Ознакомьтесь с классами МКТУ, в которых зарегистрирован знак.

МКТУ — международная классификация товаров и услуг. Обозначения регистрируются в определенном перечне классов, которые совпадают с видами деятельности. Если вы продаете цветы, а владелец товарного знака - электронику, вы не нарушаете его исключительных прав — ваши товары принадлежат разным классам.

Два сходные товарные знака не мешают друг другу, так как зарегистрированы в разных классах МКТУ. Первый — для юридических услуг, второй — для строительства.

Если информация в претензии достоверна, а вы все-таки нарушили чужие права, необходимо связаться с правообладателем.

  • Постарайтесь прийти к мировому соглашению.

Правообладателю не выгодно обращаться в суд. Это трата нервов, денег и временных ресурсов.

  • Попробуйте снизить размер компенсации.

Заявителю претензии выгоднее договориться с вами на приемлемую сумму, чем собирать доказательства нанесенного ущерба.

Худшее, что можно сделать при получения претензии - оставить ее без внимания. В таком случае владелец товарного знака обратится в суд и сможет взыскать компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, а ваше молчание станет отягчающим обстоятельством.

Правильная реакция поможет избежать суда, выплаты штрафов и потери деловой репутации. Если вам нужна помощь с проверкой претензии, или консультация по регистрации товарного знака, вы можете оставить заявку на нашем сайте.

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Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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