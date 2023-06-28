Сегодня вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ». Что это значит для бизнеса?

А значит, физические лица, в том числе и самозанятые граждане, смогут регистрировать на себя товарные знаки. Ранее это было доступно только компаниям и ИП. Какие преимущества получит эта категория предпринимателей?

Можно сказать, что теперь устранено юридическое неравенство между ИП и самозанятыми.



Разберем на примере

У Анатолия своя мастерская по пошиву обуви на заказ. Его работы востребованы, есть даже очередь из заказов. Анатолий ведет группы в соцсетях, где сам переписывается с клиентами. У группы есть логотип и название. Условно, это уже бренд.



Но до сегодняшнего дня любой предприниматель мог взять логотип Анатолия и скопировать его, и даже — зарегистрировать на себя в Роспатенте. А потом выдавать себя за Анатолия и получать прибыль.



И единственное, что помогло бы защитить Анатолия — авторские права на логотип, причем грамотно переданные от дизайнера.

Теперь Анатолий и другие самозанятые могут сами зарегистрировать товарный знак. А именно:



названия;

изображения;

комбинированные товарные знаки;

упаковки;

цвета;

аудио/видеофайлы и т.д.

Вместе с этим они получают ряд преимуществ, которыми раньше пользовались только юридические лица.

Зачем самозанятым регистрировать товарный знак?

Наличие зарегистрированного бренда дает исключительное право на его использование. Вы можете по своему усмотрению распоряжаться наименованием. В том числе:

использовать в рекламе и на вывесках;

маркировать продукцию;

выходить на маркетплейсы наравне с юрлицами;

расширять собственное дело по франшизе;

передавать права на использование бренда по договору лицензи;

продать товарный знак.

Регистрация товарного знака поможет самозанятым не только выделиться среди конкурентов, но привлечь новую аудиторию и повысить прибыль.

Брендированные товары и услуги продаются в большем количестве и по более высокой цене. Потому что бренд — это не просто название. Это определенный знак качества.

Основная функция товарного знака — защита прав его владельца.

После регистрации товарного знака самозанятые могут:

требовать прекращения незаконного использования бренда в рекламе;

защищать бренд от копирования конкурентами;

бороться с подделками и контрафактом;

блокировать карточки нарушителей на маркетплейсах;

отстаивать права на товарный знак в соцсетях.

За незаконное использование бренда самозанятые смогут требовать:

от 10 тысяч до 5 миллионов рублей;

двукратную стоимость маркированных товаров;

двукратную стоимость использования товарного знака.

Нововведения несут пользу и для потребителей. И дело не только в том, что продавцов станет больше, а выбор товаров и услуг — шире.

Эксперты ожидают, что самозанятые граждане будут бороться за собственные бренды и пресекать незаконное копирование. Это снизит количество контрафакта и сделает рынок безопаснее.

Будет ли процесс регистрации отличаться от стандартной процедуры?

Процесс оформления прав на товарный знак будет проходить по тому же алгоритму:

проверка на патентопригодность и подбор классов МКТУ;

оформление и подача заявки в Роспатент;

оплата первой части пошлин;

экспертизы обозначения;

оплата второй части пошлин и получение свидетельства.

Все пошлины и скидки останутся неизменными. При подаче заявки в электронной форме самозанятые так же смогут сэкономить 30%.

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По данным ФНС число самозанятых граждан в России превысило 7 миллионов человек и продолжает расти. В связи с этим Роспатент ожидает увеличение количества заявок минимум на 30%. Какими будут реальные цифры — покажет время.

Если вы планировали зарегистрировать товарный знак для бизнеса, заняться этим стоит прямо сейчас. С каждым днем количество свободных обозначений будет сокращаться. Защита вашего бренда и его уникальности становится все более важной в условиях растущей конкуренции.