5 преимуществ товарного знака: что получат физические лица и самозанятые после регистрации бренда

До недавнего времени возможность зарегистрировать товарный знак имели только юридические лица — компании и ИП. Сейчас это могут сделать все физические лица и самозанятые.
Регистрация брендов поможет им не только отличаться от конкурентов, но и даст ряд преимуществ.
Эксперты патентного бюро «Железно» выделили пять основных плюсов, которые получили самозанятые вместе со вступлением закона в силу.
Ваш продукт запомнится потребителю
Чаще всего в памяти остаются не имена продавцов, а названия магазинов, продуктов или услуг.
Узнаваемость бренда напрямую влияет на количество продаж и прибыльность бизнеса. Чем больше людей узнают товар среди похожих, тем выше вероятность покупки!
Представьте, вы идете по магазину и видите два идентичные набора пирожных. На одном - имя производителя: С. Г. Муравьев. На другом красивым шрифтом написано — «Сладости для радости».
Что вы запомните в первую очередь? Конечно, название. А если пирожные вам понравятся — сможете найти их снова.
До 28 июня физлица не могли использовать названия, не опасаясь, что их кто-то безнаказанно отнимет. Работать приходилось под собственными именами или логотипами. Сейчас они в праве защищать названия при помощи регистрации в Роспатенте.
Это значит, что узнаваемость маленьких брендов будет расти. А вместе с ней — выгода правообладателей.
Клиенты станут лояльнее
Бренд — это не просто название, но и набор ценностей, важных для клиента.
Совпадение ценностей — одна из основных причин, по которой покупатель делает выбор в пользу товара или услуги.
Например, если вы владеете мастерской по изготовлению украшений из природных материалов, ценности могут быть такими:
экологичность;
доступность;
индивидуальный подход к цветотипу человека.
Если ожидания от покупки оправдаются, клиент запомнит ваш бренд, вернется еще раз и посоветует знакомым. Именно так формируется лояльность.
А лояльная аудитория — это:
стабильные продажи;
позитивная обратная связь;
экономия на рекламе;
хороший имидж, который поддерживают сами покупатели.
Вы сможете расширяться по франшизе
Франчайзинг — отличный способ увеличить географию бренда и при этом получить прибыль. Но без товарного знака законно заключить договор коммерческой концессии невозможно - как франчайзер может передать права на бренд, если сам их не имеет?
Регистрация товарного знака позволит самозанятым предоставлять права на собственные наименования и при этом:
Расширить сферу их действия.
Бренд может быть представлен в соседнем городе, регионе или даже за рубежом. Главное — указать четкие географические границы действия франшизы.
Сэкономить на рекламе и продвижении.
Большое количество людей узнает о вас от франчайзи и тех, кто к нему обратился. При этом вы не потратите средства на рекламу и сможете вложить их в развитие бизнеса.
Поднять продажи.
Рост осведомленной аудитории неизбежно ведет к росту прибыли. Люди с большей охотой обращаются к товарам знакомых брендов.
Получать доход от покупателя франшизы.
За предоставление прав на товарный знак франчайзер получает вознаграждение. Оно состоит из:
паушального взноса;
ежемесячных выплат за использование товарного знака.
Физлица могут не только предоставить права, но и приобрести их. Им стала доступна покупка франшиз без оформления ИП.
Если вы хотите быстро начать работу и не хотите тратить время на регистрацию товарного знака, можно выбрать уже готовый бренд. Вместе с ним вы получите:
готовую бизнес-модель;
разработанный стиль;
рекламную поддержку;
четкие инструкции по ведению документооборота;
методические материалы и скрипты и т. д.
Любые индивидуальные требования указываются в договоре отдельно.
Доверие партнеров к вам вырастет
Регистрация бренда — сложный процесс. Он требует времени и проверки всех юридических данных заявителя.
Наличие собственного товарного знака — своего рода гарантия ответственности его владельца. Наличие свидетельства от Роспатента говорит о том, что:
все данные были проверены госструктурой;
правообладатель имеет исключительное право на использование наименования.
В интересах владельца поддерживать репутацию бренда. Поэтому в глазах партнера сотрудничество с ним выглядит более надежным.
Ваш бизнес — в безопасности
Наличие зарегистрированного бренда дает владельцу главное — защиту.
Нарушение исключительного права на товарный знак может повлечь за собой серьезные последствия:
прекращение деятельности под обозначением;
уничтожение контрафакта и оборудования, на котором он был произведен, за счет нарушителя;
возмещение убытков;
выплата компенсации от 10 тысяч до 5 миллионов рублей в судебном порядке.
ИП Колько с 2016 года продавал автоаксессуары под названием «Автоштучки» в соцсетях. Название зарегистрировано не было. Правообладатель товарного знака «Автоштучки» заметил нарушение, зафиксировал его и при помощи патентного бюро направил нарушителю претензию с требованием выплатить компенсацию 1 миллион 180 тысяч рублей.
Используя товарный знак без регистрации, вы каждый день рискуете собственными бизнесом и репутацией. Недобросовестные конкуренты в любой момент могут скопировать ваше наименование и использовать его в собственных целях. Противостоять им будет практически невозможно, ведь по закону обозначение никому не принадлежит.
А если конкурент успеет зарегистрировать наименование на себя — вы и вовсе станете нарушителем прав на его товарный знак.
Регистрация бренда защитит от спорных ситуаций и поможет масштабировать бизнес. Ваши наработки будут принадлежать только вам и приносить законную прибыль.
Сейчас, чтобы оценить все плюсы регистрации, достаточно:
качественно проверить обозначение на патентопригодность;
подобрать классы МКТУ;
подать подать заявку в Роспатент.
Не нужно заниматься регистрацией юрлица и ежегодно выплачивать высокие налоги.
Предполагается, что нововведения в Гражданский кодекс помогут физическим лицам и самозанятым составить достойную конкуренцию действующим предпринимателям и законно продвигать собственные бренды на рынке.
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