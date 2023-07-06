5 преимуществ товарного знака: что получат физические лица и самозанятые после регистрации бренда

28 июня вступил в силу закон, позволяющий физлицам регистрировать на себя товарные знаки. Наибольший интерес он вызвал у самозанятых — они уже занимаются продвижением собственных услуг и товаров. Какие преимущества получила эта категория граждан вместе с изменениями в кодексе?

До недавнего времени возможность зарегистрировать товарный знак имели только юридические лица — компании и ИП. Сейчас это могут сделать все физические лица и самозанятые.

Регистрация брендов поможет им не только отличаться от конкурентов, но и даст ряд преимуществ.

Эксперты патентного бюро «Железно» выделили пять основных плюсов, которые получили самозанятые вместе со вступлением закона в силу.

Ваш продукт запомнится потребителю

Чаще всего в памяти остаются не имена продавцов, а названия магазинов, продуктов или услуг.

Узнаваемость бренда напрямую влияет на количество продаж и прибыльность бизнеса. Чем больше людей узнают товар среди похожих, тем выше вероятность покупки!

Представьте, вы идете по магазину и видите два идентичные набора пирожных. На одном - имя производителя: С. Г. Муравьев. На другом красивым шрифтом написано — «Сладости для радости». Что вы запомните в первую очередь? Конечно, название. А если пирожные вам понравятся — сможете найти их снова.

До 28 июня физлица не могли использовать названия, не опасаясь, что их кто-то безнаказанно отнимет. Работать приходилось под собственными именами или логотипами. Сейчас они в праве защищать названия при помощи регистрации в Роспатенте.

Это значит, что узнаваемость маленьких брендов будет расти. А вместе с ней — выгода правообладателей.

Клиенты станут лояльнее

Бренд — это не просто название, но и набор ценностей, важных для клиента.

Совпадение ценностей — одна из основных причин, по которой покупатель делает выбор в пользу товара или услуги.

Например, если вы владеете мастерской по изготовлению украшений из природных материалов, ценности могут быть такими:

экологичность;

доступность;

индивидуальный подход к цветотипу человека.

Если ожидания от покупки оправдаются, клиент запомнит ваш бренд, вернется еще раз и посоветует знакомым. Именно так формируется лояльность.

А лояльная аудитория — это:

стабильные продажи;

позитивная обратная связь;

экономия на рекламе;

хороший имидж, который поддерживают сами покупатели.

Вы сможете расширяться по франшизе

Франчайзинг — отличный способ увеличить географию бренда и при этом получить прибыль. Но без товарного знака законно заключить договор коммерческой концессии невозможно - как франчайзер может передать права на бренд, если сам их не имеет?

Регистрация товарного знака позволит самозанятым предоставлять права на собственные наименования и при этом:

Расширить сферу их действия.

Бренд может быть представлен в соседнем городе, регионе или даже за рубежом. Главное — указать четкие географические границы действия франшизы.

Сэкономить на рекламе и продвижении.

Большое количество людей узнает о вас от франчайзи и тех, кто к нему обратился. При этом вы не потратите средства на рекламу и сможете вложить их в развитие бизнеса.

Поднять продажи.

Рост осведомленной аудитории неизбежно ведет к росту прибыли. Люди с большей охотой обращаются к товарам знакомых брендов.

Получать доход от покупателя франшизы.

За предоставление прав на товарный знак франчайзер получает вознаграждение. Оно состоит из:

паушального взноса;

ежемесячных выплат за использование товарного знака.

Физлица могут не только предоставить права, но и приобрести их. Им стала доступна покупка франшиз без оформления ИП.

Если вы хотите быстро начать работу и не хотите тратить время на регистрацию товарного знака, можно выбрать уже готовый бренд. Вместе с ним вы получите:

готовую бизнес-модель;

разработанный стиль;

рекламную поддержку;

четкие инструкции по ведению документооборота;

методические материалы и скрипты и т. д.

Любые индивидуальные требования указываются в договоре отдельно.

Доверие партнеров к вам вырастет

Регистрация бренда — сложный процесс. Он требует времени и проверки всех юридических данных заявителя.

Наличие собственного товарного знака — своего рода гарантия ответственности его владельца. Наличие свидетельства от Роспатента говорит о том, что:

все данные были проверены госструктурой;

правообладатель имеет исключительное право на использование наименования.

В интересах владельца поддерживать репутацию бренда. Поэтому в глазах партнера сотрудничество с ним выглядит более надежным.

Ваш бизнес — в безопасности

Наличие зарегистрированного бренда дает владельцу главное — защиту.

Нарушение исключительного права на товарный знак может повлечь за собой серьезные последствия:

прекращение деятельности под обозначением;

уничтожение контрафакта и оборудования, на котором он был произведен, за счет нарушителя;

возмещение убытков;

выплата компенсации от 10 тысяч до 5 миллионов рублей в судебном порядке.

ИП Колько с 2016 года продавал автоаксессуары под названием «Автоштучки» в соцсетях. Название зарегистрировано не было. Правообладатель товарного знака «Автоштучки» заметил нарушение, зафиксировал его и при помощи патентного бюро направил нарушителю претензию с требованием выплатить компенсацию 1 миллион 180 тысяч рублей.

Используя товарный знак без регистрации, вы каждый день рискуете собственными бизнесом и репутацией. Недобросовестные конкуренты в любой момент могут скопировать ваше наименование и использовать его в собственных целях. Противостоять им будет практически невозможно, ведь по закону обозначение никому не принадлежит.

А если конкурент успеет зарегистрировать наименование на себя — вы и вовсе станете нарушителем прав на его товарный знак.

Регистрация бренда защитит от спорных ситуаций и поможет масштабировать бизнес. Ваши наработки будут принадлежать только вам и приносить законную прибыль.

Сейчас, чтобы оценить все плюсы регистрации, достаточно:

качественно проверить обозначение на патентопригодность;

подобрать классы МКТУ;

подать подать заявку в Роспатент.

Не нужно заниматься регистрацией юрлица и ежегодно выплачивать высокие налоги.

Предполагается, что нововведения в Гражданский кодекс помогут физическим лицам и самозанятым составить достойную конкуренцию действующим предпринимателям и законно продвигать собственные бренды на рынке.