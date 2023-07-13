Не все потеряно: что делать, если вы утратили свидетельство на товарный знак?

Бизнесмен из Ставрополя потерял свидетельство о регистрации товарного знака. Стоит ли переживать и куда обратиться в такой ситуации?

Иногда свидетельство о регистрации теряется в самый неподходящий момент — например, перед продлением товарного знака. Так случилось и у Дмитрия К. из Ставрополя. Фирма неоднократно переезжала, и отсутствие документа обнаружилось не сразу. На девятом году действия бренда Дмитрий решил заняться продлением. Тут и выяснилась, что свидетельство давно никто не видел.

Срок действия товарного знака подходил к концу, и бизнесмен обратился к нам за консультацией.

Надо сказать, что Роспатенту совершенно все равно, есть у вас на руках оригинал свидетельства или нет. Главное, что товарный знак занесен в госреестры.

Восстановление свидетельства — инициатива самого правообладателя. Для нее есть две причины:

желание владельца товарного знака иметь все формы документа;

требование покупателя, если товарный знак выставлен на продажу.

Потеря свидетельства никак не влияет на существование товарного знака. Это только документальное подтверждение того, что бренд прошел экспертизу и занесен в государственный реестр. В случае утраты оригинала выдается дубликат свидетельства. Он может незначительно отличаться от первоначального варианта - Роспатент выдает документы на бланках, которые актуальны в данный момент.

Где найти сведения о товарном знаке, если нет свидетельства?

С января 2021 года свидетельство на товарный знак выдается в двух вариантах:

электронном — в обязательном порядке;

печатном — по желанию правообладателя. (ст. 1504 ГК).

Юридически оба варианта свидетельства равны. Они содержат одинаковую информацию об обозначении и заявителе.

Если вы потеряли печатный экземпляр, но у вас есть ссылка на электронный — дубликат можно не запрашивать.

Если вы не можете найти электронное свидетельство:

Вспомните, отправляли ли вы его по электронной почте и размещали ли на сторонних ресурсах.

Обратитесь к переписке с Роспатентом или организацией, которая регистрировала ваш знак.

В ней нужно найти «Решение о государственной регистрации товарного знака». В этом документе Роспатент сообщает об удачном прохождении экспертиз. В его тексте есть ссылка. Пройдя по ней, вы сможете скачать электронное свидетельство.

Напишите эксперту, который помогал вам с регистрацией.

Как правило патентные бюро и специалисты сохраняют важные документы. Если электронное свидетельство не нашлось у вас — оно найдется у них.

Дмитрию ни один из предложенный вариантов не подходил. Знак был зарегистрирован давно - задолго до 2021 года, а свидетельство хранилось в печатном виде. В такой ситуации может помочь только Роспатент.

Как восстановить свидетельство?

Из госреестра ничто не исчезает бесследно. Ведомство хранит данные об истекших, действующих и регистрирующихся товарных знаках. Поэтому восстановить утраченное свидетельство можно в любой момент.

Для этого необходимо:

подать в Роспатент ходатайство о выдаче дубликата свидетельства о регистрации товарного знака;

оплатить гос. пошлину — 1400 рублей с учетом скидки 30% за электронную подачу документов. Сумма без скидки - 2000 рублей.

Форму ходатайства можно найти на официальном сайте ФИПС в разделе «Документы». В него вносятся сведения о правообладателе и обозначении. В том числе дата и номер регистрации.

Подать заявку на выдачу дубликата можно несколькими способами:

Направить ходатайство письмом по адресу: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993;

Доставить самостоятельно и подать через окно приема документов;

В личном кабинете ФИПС.

Через единый портал «Госуслуги».

Ведомство начнет работу над дубликатом сразу, как только проверит вашу заявку и пошлину. Регламентированный срок — 1 месяц.

После консультации Дмитрий не стал тянуть и взялся за восстановление свидетельства. Мы помогли ему со сбором документов и подачей заявки. Уже через месяц бизнесмен получил дубликат.

ВАЖНО! Дубликат — это не просто копия, а второй экземпляр свидетельства. Информация о его выдаче вносится в Государственный реестр товарных знаков. С момента выдачи дубликата оригинал недействителен.

Если вы найдете утраченное свидетельство после того, как заявка на новое уже подана, не используйте его. И помните, что в такой потере нет ничего страшного. Главное — сохранность вашего бренда.