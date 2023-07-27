Ошибки при регистрации бренда: как поставить свой бизнес под угрозу

Просто зарегистрировать товарный знак — мало. Нужно сделать это правильно. Иначе под вопросом может оказаться само существование бизнеса.

Основная причина регистрации товарного знака в Роспатенте — защита бренда от копирования.

Без разрешения правообладателя никто не может использовать обозначение в коммерческих целях. А если бизнесмен работает под незарегистрированным названием — его могут отнять и обязать выплатить компенсацию.

Привести к негативным последствиям может не только отсутствие товарного знака, но и ошибки при получении прав на него. Это подтверждают эти истории:

Хотел доставку суши, а получил дом престарелых

Ставропольский предприниматель долгое время занимался услугами в сфере общественного питания. В частности — доставкой блюд азиатской кухни.

Для этого направления бизнесмен придумал простое и запоминающееся название — «Белый рис».

В 2020 году было решено зарегистрировать бренд в Роспатенте. Предприниматель обратился в одну из московских юридических фирм.

Специалисты подали заявку на регистрацию обозначения в 43 классе МКТУ — к нему относятся услуги по приготовлению и доставке пищи, а также многие другие виды деятельности в сфере услуг. Спустя год бизнесмен получил долгожданное свидетельство. А вместе с ним — неприятный сюрприз. Патентное бюро, которое представляло его интересы, получило от Роспатента предварительный отказ. Знак нельзя было зарегистрировать во всем 43 классе.

Вместо того, чтобы доработать обозначение и подать заявку заново, сотрудники решили сократить перечень.

В результате бренд «Белый рис» дает правообладателю возможность открыть дом престарелых или ясли, а не готовить и развозить суши.

Формально обозначение зарегистрировано, но бизнес не защищает – он находится под угрозой. В любой момент конкурент с похожим названием может прислать претензию с требованием выплатить компенсацию до 5 миллионов рублей. И это будет законно.

Предпринимателю пришлось обратиться в наше бюро, чтобы зарегистрировать обозначение в нужном перечне. Сейчас его заявка находится на экспертизе в ведомстве.

Зарегистрировала бренд, который не позволяет развивать бизнес

Ирина — преподавательница английского и французского языков. С университетской скамьи она мечтала открыть собственные обучающие курсы. Даже придумала название. Тем более, что ее услуги репетитора пользовались хорошим спросом у жителей подмосковного Реутова.

Девушка составила для себя четкий план развития бизнеса и подготовки авторских пособий. Она решила, что будет продавать их оффлайн и на маркетплейсах, когда поток учеников станет непрерывным.

В 2021 году Ирина переехала в Москву, открыла ИП, самостоятельно изучила тему регистрации товарных знаков и подала заявку в Роспатент. Бренд успешно прошел регистрацию.

Но когда она начала выпускать собственные пособия, оказалось, что похожий знак уже существует. Правообладатель прислал претензию с просьбой прекратить его использование, иначе он обратится в суд с требованием компенсации. А еще — обнародует кражу товарного знака.

Такой удар по репутации мог бы стоить Ирине всего, к чему она шла несколько лет.

Никто не предупредил предпринимательницу о том, что наличие товарного знака не дает права работать в смежных областях. Виды деятельности ограничиваются выбранными классами МКТУ, и если есть планы на развитие бизнеса — нужно учитывать заранее.

Сейчас Ирина снова регистрирует бренд — для методических пособий. На этот раз она подала заявку через патентное бюро, чтобы не упустить ничего важного.

Поспешила и сама отдала товарный знак в руки конкурентов

Ольга — косметолог из Москвы. Долгое время она работала в одной из частных клиник, но со временем пришла к мысли, что пора открывать собственный бизнес. Для этого было все: помещение, оборудование, необходимые знания, клиентская база. Не хватало только товарного знака.

В 2022 году Ольга обратилась в наше патентное бюро и подала заявку в Роспатент. Регистрации ничто не мешало, если не брать во внимание небольшую клинику с похожим названием в Санкт-Петербурге. Но и у ее владельца товарный знак не был зарегистрирован.

Спустя шесть месяцев ведомство прислало предварительный отказ. Каким-то образом конкуренты узнали о планах Ольги. Для них это значило, что придется потерять известность, отказаться от названия и начать работать под новым. Но нашелся способ помешать Ольге — сообщить ведомству, что обозначение давно ими используется.

Предпринимательница пыталась доказать обратное, но за предварительным поступил и полный отказ в регистрации. Тем временем конкуренты сами подали заявку на регистрацию названия. Наши юристы порекомендовали Ольге обратиться в Палату по патентным спорам и отстоять название.

В процессе сбора аргументов открылся интересный факт: Ольга сама рассказала конкурентам о том, что регистрирует товарный знак. Она написала владельцу клиники в соцсетях и потребовала прекратить всю рекламу, ведь скоро бренд будет принадлежать ей.

Нашим специалистам удалось доказать право Ольги зарегистрировать бренд. Спустя почти два года она получила долгожданное свидетельство. Но его цена оказалась намного выше — предпринимательница потеряла силы, время и деньги, которые могла потратить на развитие своего бизнеса.

Регистрация товарного знака — сложный процесс. Он требует специфических знаний.

Чтобы быть уверенным в результате, обратитесь к специалистам в сфере интеллектуальной собственности. Они помогут вам проверить бренд на патентопригодность, правильно подать заявку в ведомство и не допустить ошибок. А еще — ничего не требуйте от конкурентов, пока знак не будет полностью принадлежать вам.