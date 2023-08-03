Как написать досудебную претензию, если ваш бренд использует конкурент

Предприниматель из Екатеринбурга обнаружил, что его бренд скопировал конкурент. Разберем на его примере, как правильно составить досудебную претензию и защитить свой товарный знак.

У Владимира Чистякова совместный бизнес с женой – небольшая пекарня в Екатеринбурге. Работают уже 4 года, вполне успешно. Два года назад супруга придумала звучное название и уговорила Владимира зарегистрировать его в Роспатенте.



Оказалось, не зря. Нарушение прав на бренд обнаружилось неожиданно - друг семьи поехал в отпуск в Томск, и увидел пекарню с очень похожей вывеской.

Владимир не знал, как правильно поступить в такой ситуации: звонить конкуренту, писать официальное письмо, обращаться сразу в суд? Поэтому он обратился за консультацией в “Железно”.



Разберем, как правильно составить досудебную претензию на примере истории Владимира.

Шаг 1: Проверить, действительно ли нарушаются права на знак

Не всякое использование товарного знака будет нарушать права Владимира.

Для этого одновременно должны соблюдаться три признака:

Сходство до степени смешения

Спорное обозначение не обязательно точь-в-точь должно копировать товарный знак. Достаточно того, что они похожи и потребитель может их перепутать.



Сходство оценивается по 3 признакам: визуальному, семантическому и звуковому.

Например, вы – владелец комбинированного товарного знака "Ромашка" и производите зефир. Ваш товарный знак состоит из названия и изображения.

Неожиданно вы увидели в магазине зефир "Ромашка", но без логотипа – просто название. Это обозначение сходно до степени смешения с вашим. Значит, ваши права нарушают.

2. Тождество видов деятельности

Если вы продаете цветы, а ваш конкурент под тем же названием – медицинскую технику, то нет никакого нарушения. Это совершенно разные виды деятельности. Аудитория легко различит их.



Но в случае Владимира конкурент занимался выпечкой. Значит, нарушение имеет место.

3. Коммерческое использование обозначения без согласия правообладателя

Подразумевается, что нарушитель получает прибыль при помощи товарного знака. Одно дело – написать на куртке Prada и носить ее. Совсем другое – сшить 1 000 таких курток и начать продавать их на маркетплейсах.

Конкурент Владимира использовал сходное обозначение в коммерческих целях в том же виде деятельности.

Если ваш товарный знак используют: в онлайн и оффлайн рекламе;

на вывесках;

в домене;

на упаковке продукции;

на маркетплейсах и в онлайн-магазинах



– это незаконно.

Все нарушения следует зафиксировать – сделать скриншоты, снять фото и видео, нотариально заверить сайт, провести контрольную закупку и сохранить чеки.

Это пригодится при написании претензии конкуренту.

Друг Владимира сделал снимки вывески с разных ракурсов. Еще товарный знак фигурировал в качестве названия группы во “Вконтакте”

После того как факт нарушения был подтвержден, переходим к написанию досудебной претензии.

Шаг 2: Составляем досудебную претензию

Досудебная претензия подтверждает, что вы пытались договориться с нарушителем без суда.

ПРЕТЕНЗИЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА, если вы хотите просто прекратить незаконное использование обозначения. С этим требованием можно сразу обращаться в суд. ПРЕТЕНЗИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, если в дальнейшем вы планируете получить от нарушителя компенсацию.



Требование о компенсации нужно прописать, но конкретную сумму указывать не обязательно. Этот вопрос можно обсудить с нарушителем отдельно.

Законодательство не регламентирует форму или содержание претензии. Но есть перечень обязательных пунктов. Нужно указать:

Данные нарушителя

Претензия должна содержать:

Полные ФИО нарушителя либо наименование юридического лица;

ИНН;

ОГРНИП/ОГРН;

Полный юридический адрес.

Без них претензия не будет юридически значимой.

Основания

Получатель должен знать, в чем суть вашего обращения.

Текст может быть следующим:

“Мне (Нам) стало известно о незаконном использовании Вами/Вашей организацией зарегистрированного мной (нами) товарного знака в виде [описание товарного знака].

Товарный знак был обнаружен [указать, где и при каких обстоятельствах].

Данные обстоятельства подтверждаются [вписать нужное].”

Требования к нарушителю

При незаконной эксплуатации товарного знака его владелец может требовать:

прекратить использование бренда;

изъять из продажи маркированные товары;

прекратить рекламу;

возместить убытки;

выплатить компенсацию;

уничтожить контрафакт за свой счет.

“Кроме того, требую (требуем) выплатить мне (нашей организации) компенсацию в размере [сумма цифрами и прописью] рублей. Расчет суммы произведен на основании следующих данных: [вписать нужное].”

Срок исполнения требований

Стандартно – 30 рабочих дней с момента получения.

Можно указать любой срок, но в пределах разумного – у нарушителя должна быть возможность исполнить требования.

“Прошу убрать упоминания [наименование знака] до [указать срок].”

Доказательства прав на товарный знак

Чтобы требования не были голословными, приложите подтверждения того, что бренд принадлежит вам. Укажите непосредственно номер товарного знака, добавьте копию свидетельства на отдельном листе или выписку из открытых реестров ФИПС.

“[Наименование организации/ИП – правообладателя] является правообладателем товарного знака на основании свидетельства № [значение].

При этом Вам не было предоставлено право на использование товарного знака по лицензионному договору.”

Шаг 3. Отправляем претензию конкуренту

Отправляйте претензию на актуальный юридический адрес нарушителя. Его можно найти

в выписке ЕГРЮЛ – для компаний;

сделав запрос в ФНС – для ИП.

Если претензию направляет представитель, нужно приложить к ней доверенность от имени правообладателя.

Отправить претензию нужно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

ВАЖНО! После отправки сохраняйте все документы и чеки, которые предоставит почта.

Шаг 4. Ждем ответа от нарушителя

В большинстве случаев дело не доходит до суда. В случае Владимира дело решилось миром. Конкурент не проверял, свободно ли наименование. Просто выбрал понравившееся. Предприниматели сошлись на смене названия и небольшой компенсации – 40 000 рублей.



Что делать, если нарушитель не ответил или не исполнил требования?

Обращаться в суд. Вы имеете на это право, если нарушитель:

получил претензию и проигнорировал ее;

ответил, но не исполнил требования в указанный срок;

отказался получать письмо.

В интересах конкурента не доводить дело до суда. Ведь в случае проигрыша размер компенсации может увеличиться кратно.

Вы тоже можете направить претензию, если обнаружите, что кто-то нарушает ваши исключительные права. Это обычная практика урегулирования спорных ситуаций.