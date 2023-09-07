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Елена Лучинина
Кредитование

Как в России развивается кредитование под залог интеллектуальной собственности

На каких условиях банки дают кредиты правообладателям брендов и патентов.
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Как в России развивается кредитование под залог интеллектуальной собственности

Любая интеллектуальная собственность — это нематериальный актив. Владелец может использовать ее по собственному усмотрению, в том числе — и как залог. 

Однако банки не спешат выдавать кредиты правообладателям. Товарные знаки и патенты по умолчанию считаются активами с высоким риском. Это объясняется сложностью оценки и реализации. А еще тем, что стоимость объекта может резко возрасти и так же резко упасть.

Государственные органы стремятся повысить интерес банков к нестандартным залогам.

Кредит под низкий процент для московских компаний

15 июня этого года Роспатент, Минэкономразвития, правительство Москвы и Банк России подписали четырехстороннее соглашение. Оно позволяет представителям технологичных компаний взять кредит до 50 миллионов рублей по ставке до 3% годовых.

Пока такую возможность имеют только столичные фирмы, отобранные в рамках пилотной программы. Финансирование носит экспериментальный характер.

Инициатива направлена сразу на несколько целей: 

  • привлечение инвестиций в наукоемкие технологии;

  • повышение ценности интеллектуальной собственности как экономического актива;

  • стимулирование патентной активности со стороны владельцев малого и среднего бизнеса.

Ключевая задача –— сформировать механизм кредитования под нестандартный залог и урегулирования спорных ситуаций.

Банковская ставка по кредиту под залог интеллектуальной собственности составляет 13%. Программа льготного кредитования позволяет субсидировать 10%, и заемщику остается выплачивать банку 3% годовых. 

Субсидированная ставка рассчитана на первые три года действия кредита. Чтобы воспользоваться ей, правообладатель должен входить в реестр малого и среднего бизнеса, иметь исключительные права на предмет залога и его независимую оценку.

Кредитование под залог интеллектуальной собственности в регионах

Настолько существенное субсидирование кредитной ставки пока не распространяется на компании за пределами столицы. Каждый банк самостоятельно определяет размер годовых процентов и имеет собственные требования к заемщикам. Поэтому получить кредит под залог интеллектуальной собственности в регионах сложнее.

Но это не значит, что такую возможность имеют только московские предприниматели. 

Минэкономразвития РФ запустило нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он включает популяризацию и развитие интеллектуальной собственности.  В рамках проекта  планируется обеспечить кредиты региональным фирмам на сумму более 31 млрд. рублей до конца 2024 года.

Какие выгоды получают владельцы интеллектуальной собственности 

С возможностью взять кредит предприниматели и компании смогут привлечь внимание инвесторов, кратно увеличить производство, а главное — перейти от прототипов к массовому выпуску продукции и обеспечить рынок товарами отечественного изготовления.

Важное следствие — повышение ценности интеллектуальной собственности в глазах самих правообладателей. Они смогут объективно оценивать нематериальные активы и открыть для себя альтернативные варианты их применения.

Основные нематериальные активы компании — товарный знак и патент. Подробнее о том, что еще дает патент на изобретение патентообладателю, можно почитать в авторской статье патентного бюро «Железно». 

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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