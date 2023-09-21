Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Авторское право

Передача прав. Как правильно передать произведение от исполнителя заказчику

Изначально любое произведение принадлежит автору, а не заказчику. Чтобы получить законную возможность его использовать, нужно оформить передачу прав.
9
Передача прав. Как правильно передать произведение от исполнителя заказчику

Многие предприниматели сейчас отдают часть задач на аутсорс. Зачем держать сотрудника в штате, если задачи для него есть только периодами? Гораздо удобнее передать их фрилансерам. Например, заказать съемку продукта у фотографа,статью или описание товара у копирайтера, а разработку софта — у знакомого программиста.

Сторонние исполнители создают контент по техническому заданию и передают его заказчику. Казалось бы, все. Но это не так. По  сути, права на использование результатов в таком случаем остаются у исполнителя. Важно передать их заказчику, чтобы избежать проблем в будущем.

Разбираемся, как это сделать правильно — в этой статье.

Можно ли передать авторское право

По закону автор любого произведения имеет три категории прав:

  1. Личный неимущественные —- права называться автором, неприкосновенности и обнародование произведения.

  2. Исключительные имущественные — права на использование произведения в коммерческих целях.

  3. Иные права. К ним относятся, к примеру, права доступа и следования.

Автор, создав произведение, навсегда останется его автором. Личные права неотчуждаемы согласно ст. 1265 ГК.

А вот исключительные права передавать можно и нужно. Но если не оформить правильно их передачу, приобретателя произведения могут ждать серьезные последствия.

Что будет, если не заключить договор с исполнителем?

Каждому автору принадлежат следующие исключительные права на произведение: 

  • использовать контент в коммерческих целях — для получения разового или постоянного дохода;

  • разрешать и запрещать третьим лицам использование произведения;

  • получать вознаграждение.

Если заказчик получил произведение, но не оформил факт передачи официально, все права продолжают принадлежать создателю. Это значит, что автор может на законных основаниях:

  • запретить использовать результат работы. 

В такую ситуацию попал наш клиент Сергей из Санкт-Петербурга. Предприниматель заказал у фрилансера логотип для своего магазина на маркетплейсе. Обозначение он планировал зарегистрировать как товарный знак. Но перед самой подачей заявки дизайнер написал Сергею и попросил больше не использовать его работу, а причины так и не уточнил. Предпринимателю пришлось в срочном порядке отрисовывать новый логотип.

  • передать контент конкуренту.

Автор может использовать свою работу повторно, если иная договоренность не была зафиксирована письменно. 

Представьте, вы заказали фото или видео у фотографа, а потом неожиданно обнаружили их у конкурента. Сделать с этим ничего не получится, ведь фактически права распоряжаться результатом работы остались у исполнителя.

  • выставить претензию за нарушение авторских прав.

Если автор начнет использовать произведение, которое создал по вашему заказу, то вы рискуете стать нарушителем. Он может запретить использовать результат работы и даже потребовать компенсацию до 5 миллионов. 

Тот факт, что вы купили произведение ничего не будет значить, если нет документального подтверждения с четко прописанными условиями.

Как передать права на использование произведения

Существует несколько вариантов передачи прав от автора к заказчику. На каждом остановимся подробнее.

Договор отчуждения исключительных прав на произведение

Этот вариант подойдет вам, если вы хотите выкупить произведение целиком и навсегда. Такой договор предусматривает что все исключительные права переходят приобретателю, в том числе право передать произведение кому-то еще.

По сути отчуждение — это покупка готового контента.

Лицензионный договор

Лицензия — это разрешение правообладателя использовать объект на определенных условиях. Все права при заключении такого договора остаются у автора. Он просто дает вам возможность использовать произведение в строгих границах. Обязательно прописываются размер и частота вознаграждений, срок действия лицензии, кем и где будет применяться произведение — например, только на официальном сайте компании.

Лицензия бывает двух видов — исключительная и неисключительная. Исключительная предполагает, что автор передает материал только одному лицу, неисключительная — нескольким. При покупке контента обязательно обращайте внимание на этот момент в договоре. Иначе однажды можете встретить свои фото, видео или тексты у кого-то еще.

Договор авторского заказа

Он заключается, когда автор поручает исполнителю создать произведение под конкретные требования.

В договоре можно указать, получает ли заказчик права на материалы полностью или частично. 

После выполнения заказа обязательно нужно подписать акт приема-передачи. В нем фиксируется факт передачи прав и получение автором вознаграждения. 

Нужно обязательно перечислить, какие именно материалы переходят новому владельцу. Для этого можно сделать распечатки контента и оформить в качестве приложения или послать контент по электронной почте и указать это в договоре.

Что учесть при составлении договора передачи прав

Каждое произведение уникально и создается для разных целей. Поэтому типового договора передачи прав не существует.

Но есть моменты, которые нужно обязательно учесть независимо от типа контента и его назначения:

  1. Зафиксируйте место заключения договора, дату, сведения  о сторонах и их платежные реквизиты. 

  2. Уделите внимание предмету сделки — что именно, кем, кому и в каких объемах передается.

  3. Обязательно укажите размер вознаграждения и порядок его передачи. Иначе договор будет считаться недействительным. 

  4. Пропишите в каком объеме передаются исключительные права — полностью или частично. 

  5. При частичной передаче нужно указать все условия, сроки и территорию использования объекта. 

Чтобы учесть все нюансы передачи контента, лучше обратиться к специалисту в сфере интеллектуальной собственности. 

Если вы сами являетесь автором, рекомендую как можно больше внимания уделять защите произведений. Ведь кража контента в условиях цифрового мира — уже обыденность.

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных

    Домашние животные приносят радость в нашу жизнь, будь то пушистые кошки, ласковые собаки или... рыбки. Однако, мало кто задумывается о том, что на содержание аквариумных обитателей также тратятся деньги. В этой статье мы рассмотрим, как вести бухгалтерский учет расходов на рыбок и как сделать это эффективно.

    Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных
    10
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    «Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии

    С учетом глобальных вызовов, связанных с изменением климата и ухудшением экологии, Сербия начинает предпринимать решительные шаги для улучшения состояния окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.

    «Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии
    7
    28
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Индивидуальный предприниматель

    Как ИП уменьшить налог на фиксированные взносы в 2023 году

    Бизнес на УСН и ПСН может уменьшать налог на уже уплаченные фиксированные страховые взносы. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые заработали недавно, упростили этот процесс. Теперь налог можно уменьшить еще до фактической уплаты взносов. Рассказываем, как.

    Как ИП уменьшить налог на фиксированные взносы в 2023 году
    1
    440
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Инвестиции

    Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ

    Александр пишет: «Если сравнивать между с собой ставки по облигациям, то необходимо принимать во внимание текущую и ожидаемую инфляцию. Может случиться так, что вложиться под 0% в один момент времени будет плюсовее, чем под 5% в другой».

    Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ
    34
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру

    Мы предлагаем пользователям поддержку в отношении обновлений и консультаций. Для того чтобы быть в курсе всех событий, есть полезный договор ИТС, что означает "Информационно-Технологическое Сопровождение". Как проверить свою подписку ИТС?

    Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру
    22
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Ведение бизнеса

    Как продать остатки товара, чтобы остаться в плюсе

    Временами продать всю партию товара не получается. А просто раздать вещи нет желания, ведь вы уже потратили на них деньги. Предлагаем несколько способов, которые помогут освободить склады и не уйти в минус.

    Как продать остатки товара, чтобы остаться в плюсе
    45
    Логотип Клерк
    Клерк
    Декларация по НДС

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

    В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС
    1,1 тыс.
    Читать еще
    Мнения