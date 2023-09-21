Передача прав. Как правильно передать произведение от исполнителя заказчику

Изначально любое произведение принадлежит автору, а не заказчику. Чтобы получить законную возможность его использовать, нужно оформить передачу прав.

Многие предприниматели сейчас отдают часть задач на аутсорс. Зачем держать сотрудника в штате, если задачи для него есть только периодами? Гораздо удобнее передать их фрилансерам. Например, заказать съемку продукта у фотографа,статью или описание товара у копирайтера, а разработку софта — у знакомого программиста.

Сторонние исполнители создают контент по техническому заданию и передают его заказчику. Казалось бы, все. Но это не так. По сути, права на использование результатов в таком случаем остаются у исполнителя. Важно передать их заказчику, чтобы избежать проблем в будущем.

Разбираемся, как это сделать правильно — в этой статье.

Можно ли передать авторское право

По закону автор любого произведения имеет три категории прав:

Личный неимущественные —- права называться автором, неприкосновенности и обнародование произведения. Исключительные имущественные — права на использование произведения в коммерческих целях. Иные права. К ним относятся, к примеру, права доступа и следования.

Автор, создав произведение, навсегда останется его автором. Личные права неотчуждаемы согласно ст. 1265 ГК.

А вот исключительные права передавать можно и нужно. Но если не оформить правильно их передачу, приобретателя произведения могут ждать серьезные последствия.

Что будет, если не заключить договор с исполнителем?

Каждому автору принадлежат следующие исключительные права на произведение:

использовать контент в коммерческих целях — для получения разового или постоянного дохода;

разрешать и запрещать третьим лицам использование произведения;

получать вознаграждение.

Если заказчик получил произведение, но не оформил факт передачи официально, все права продолжают принадлежать создателю. Это значит, что автор может на законных основаниях:

запретить использовать результат работы.

В такую ситуацию попал наш клиент Сергей из Санкт-Петербурга. Предприниматель заказал у фрилансера логотип для своего магазина на маркетплейсе. Обозначение он планировал зарегистрировать как товарный знак. Но перед самой подачей заявки дизайнер написал Сергею и попросил больше не использовать его работу, а причины так и не уточнил. Предпринимателю пришлось в срочном порядке отрисовывать новый логотип.

передать контент конкуренту.

Автор может использовать свою работу повторно, если иная договоренность не была зафиксирована письменно.

Представьте, вы заказали фото или видео у фотографа, а потом неожиданно обнаружили их у конкурента. Сделать с этим ничего не получится, ведь фактически права распоряжаться результатом работы остались у исполнителя.

выставить претензию за нарушение авторских прав.

Если автор начнет использовать произведение, которое создал по вашему заказу, то вы рискуете стать нарушителем. Он может запретить использовать результат работы и даже потребовать компенсацию до 5 миллионов.

Тот факт, что вы купили произведение ничего не будет значить, если нет документального подтверждения с четко прописанными условиями.

Как передать права на использование произведения

Существует несколько вариантов передачи прав от автора к заказчику. На каждом остановимся подробнее.

Договор отчуждения исключительных прав на произведение

Этот вариант подойдет вам, если вы хотите выкупить произведение целиком и навсегда. Такой договор предусматривает что все исключительные права переходят приобретателю, в том числе право передать произведение кому-то еще.

По сути отчуждение — это покупка готового контента.

Лицензионный договор

Лицензия — это разрешение правообладателя использовать объект на определенных условиях. Все права при заключении такого договора остаются у автора. Он просто дает вам возможность использовать произведение в строгих границах. Обязательно прописываются размер и частота вознаграждений, срок действия лицензии, кем и где будет применяться произведение — например, только на официальном сайте компании.

Лицензия бывает двух видов — исключительная и неисключительная. Исключительная предполагает, что автор передает материал только одному лицу, неисключительная — нескольким. При покупке контента обязательно обращайте внимание на этот момент в договоре. Иначе однажды можете встретить свои фото, видео или тексты у кого-то еще.

Договор авторского заказа

Он заключается, когда автор поручает исполнителю создать произведение под конкретные требования.

В договоре можно указать, получает ли заказчик права на материалы полностью или частично.

После выполнения заказа обязательно нужно подписать акт приема-передачи. В нем фиксируется факт передачи прав и получение автором вознаграждения.

Нужно обязательно перечислить, какие именно материалы переходят новому владельцу. Для этого можно сделать распечатки контента и оформить в качестве приложения или послать контент по электронной почте и указать это в договоре.

Что учесть при составлении договора передачи прав

Каждое произведение уникально и создается для разных целей. Поэтому типового договора передачи прав не существует.

Но есть моменты, которые нужно обязательно учесть независимо от типа контента и его назначения:

Зафиксируйте место заключения договора, дату, сведения о сторонах и их платежные реквизиты. Уделите внимание предмету сделки — что именно, кем, кому и в каких объемах передается. Обязательно укажите размер вознаграждения и порядок его передачи. Иначе договор будет считаться недействительным. Пропишите в каком объеме передаются исключительные права — полностью или частично. При частичной передаче нужно указать все условия, сроки и территорию использования объекта.

Чтобы учесть все нюансы передачи контента, лучше обратиться к специалисту в сфере интеллектуальной собственности.