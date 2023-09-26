Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Личный бренд

Для чего компании регистрируют необычные товарные знаки. Что связывает шоколад, украшения и моющее средство?

Названия и логотипы — такие бренды мы видим чаще всего. Но существуют и другие — непривычные, а иногда - забавные.
18
Для чего компании регистрируют необычные товарные знаки. Что связывает шоколад, украшения и моющее средство?

В первую очередь товарный знак — это средство различия. Он помогает покупателям отличать сходные товары и услуги разных брендов. И чем более необычный и громкий знак придумает себе предприниматель, тем больше у него шансов запомниться покупателям и иметь высокую прибыль с продаж.

Возможный перечень обозначений не ограничивается одними названиями и логотипами. Кроме них регистрацию могут пройти:

  • запах;

  • цвет;

  • форма упаковки;

  • звук или звуковой ряд;

  • 3D-обозначение;

  • голограмма;

  • место расположения на товаре (позиционный знак);

  • мультимедиа.

Для чего компаниям такое обилие различий? Чтобы наверняка остаться в памяти аудитории и как можно сильнее отличаться от конкурентов.

Что связывает шоколад, украшения и моющее средство

Цвет. А точнее — существование цветовых обозначений для этих товаров. Он первым бросается в глаза, и мы интуитивно тянемся к знакомой упаковке.

Конкурирующие компании пользуются этим и красят упаковки своих товаров в цвета популярных марок. Так они стимулируют интерес и поднимают продажи. Бывает что люди, ориентируясь только на цвет, покупают совершенно не то, что хотели. Случайно.

Многие компании позаботились о том, чтобы их фирменный цвет не принадлежал никому другому. Tiffany & Co. сделали это в 1998 году, зарегистрировав известный оттенок голубого — Tiffany Blue. К тому времени цвет использовался компанией более полутора веков (!) и уверенно ассоциировался с ювелирными изделиями.

Голландская фирма Reckitt Benckiser в свою очередь узаконила свои права на насыщенно-розовый — в такой упаковке мы видим на витринах моющие средства Vanish. Цвет был зарегистрирован в 2006 году, хотя продукт производился с начала 80-х.

Цвет упаковки шоколада Milka тоже охраняется. Производитель использовал близкие оттенки фиолетового более 100 лет.

Одно из решающих условий регистрации цвета – уверенная ассоциация с товаром. Иногда на ее формирование уходят десятки лет. В остальном к цветовым брендам выдвигаются те же требования, что и к другим видам товарных знаков.

Бренды, которые можно вдохнуть и попробовать

Если вкус или запах помогают идентифицировать товар, то зарегистрировать можно и их. Но есть одна большая сложность — восприятие каждого человека субъективно и до конца не ясно, как эффективно доказать уникальность. Описания таких товарных знаков больше похожи на парфюмерные композиции или кулинарные рецепты.

Доступной информации о существующих гастрономических обозначениях нет, но попытки их регистрации были.

Компания Walles подавала на регистрацию синтетический заменитель вкуса халапенью. Доказать различительную способность бренда не удалось.

С обонятельными товарными знаками дела обстоят немного проще. По крайней мере — они существуют.

В 2012 году получил регистрацию аромат натуральной кожи. Владелица отечественного бренда планировала использовать его в производстве духов и ароматизаторов. Это был первый случай регистрации обонятельного товарного знака в России. На данный момент он находится вне охраны — срок действия товарного знака закончился, и владелица не стала его продлевать.

Существуют и более известные запахи со статусом бренда. Например, аромат пластилина Play-Doh.

Бренды, которые мы смотрим и слушаем

Люди способны отличить известные бренды не только по логотипу и названию, но и по звучанию.

Каждый хоть раз в жизни слышал позывные радиостанции «Маяк», звонок Nokia или фирменный звук Microsoft.

Получить права на звуковой товарный знак намного проще, чем на вкусовой, цветовой или обонятельный. Его можно представить в форме нотного ряда, а не абстрактного описания.

Обычно такими брендами пользуются теле- и радиокомпании, мобильные операторы, производители фильмов, представители IT-индустрии и т.д.

Звуковое обозначение может быть заявлено к регистрации в двух формах — графической и формате аудиофайла.

Мультимедийные или движущиеся — еще одна разновидность обозначений. Они соединяют в себе звук и меняющийся видеоряд.

Один из наиболее очевидных примеров — это заставки киностудий, которые мы видим перед просмотром фильма:

  • «Рабочий и колхозница» — символ компании «Мосфильм»,

  • светящаяся буква «Ф» — обозначение «Феникс-фильма»,

  • знаменитый рычащий лев — товарный знак Metro-Goldwyn-Mayer.

Иногда как частный случай мультимедиа рассматривают 3D-обозначения. Первым в России такой бренд зарегистрировала наша компания — патентное бюро «Железно».

Первый в России товарный знак в 3D-формате – ТЗ № 900348

ТОП-5 нетипичных знаков по версии Роспатента

Отечественная кузница брендов не остается в стороне и ведет собственный рейтинг неординарных товарных знаков. Они оцениваются не по типу, а по оригинальности звучания и авторского исполнения.

В последний раз список публиковался в 2021 году, и вот какие бренды в него вошли:

«Чайка Чертила» — ТЗ № 781330

Проект о ремонте от практикующего дизайнера

«Доменожка» — ТЗ № 676539

Бренд зарегистрирован для сферы IT

«С открытой пачкой клювом не щелкай» — ТЗ № 711190

Словесный товарный знак, принадлежащий кондитерской фабрике «Красный Октябрь».

«Вперед, в прошлое!» — ТЗ № 765466

Название одной из программ тимбилдинг-проекта

«Айпильсин» — ТЗ № 566317

Городской оператор связи

Регистрация нестандартного бренда — отличный способ выделиться среди конкурентов. Аудитория точно запомнит вас, если товар или услуга помимо названия будут иметь особенные цвет, запах или даже звук.

Но прежде чем работать над оригинальностью, позаботьтесь о регистрации базового товарного знака — словесного, изобразительного или их комбинации.

У нас есть телеграм-канал. В нем выкладываем кейсы, новости из мира интеллектуальной собственности, разбираем важные вопросы. Подписывайтесь.

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!

    Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.

    🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!
    9
    1 тыс.
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Менеджмент

    7 убийц вашей продуктивности и как их преодолеть. Куда уходит энергия?

    В этой статье мы расскажем вам о семи главных проблемах, существенно снижающих продуктивность управленцев в целом и представителей интеллектуальной деятельности в частности.

    7 убийц вашей продуктивности и как их преодолеть. Куда уходит энергия?
    4
    Логотип msneg
    msneg
    Кадры

    Юридический бизнес в эпоху трансформации. По итогам бизнес-форума: лидеры и новая реальность

    В Москве 30 августа прошел «Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность-2023», объединивший более 300 представителей профессионального сообщества. Эксперты обсудили, как перестраивался юридический бизнес в 2022-2023 году. Расскажу, что узнала на мероприятие, информационным партнером которого был «Клерк».

    4
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Для чего компании регистрируют необычные товарные знаки. Что связывает шоколад, украшения и моющее средство?

    Названия и логотипы — такие бренды мы видим чаще всего. Но существуют и другие — непривычные, а иногда - забавные.

    Для чего компании регистрируют необычные товарные знаки. Что связывает шоколад, украшения и моющее средство?
    11
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: АФК Система на размещении

    Сегодня не просто инвестиции, а инвестиции в инвестиционную компанию, которая занимается инвестициями. И занимается хорошо. АФК Система имеет крупные доли в таких компаниях как МТС, Сегежа, МЕДСИ и других. Корпорация довольно масштабно представлена на рынке облигаций, также у неё есть в свободном обращении свои акции и акции некоторых её активов.

    Свежие облигации: АФК Система на размещении
    38
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налог на прибыль

    Срок владения акциями при реорганизации в целях налога на прибыль. Разъяснения Минфина

    Рассматривается порядок исчисления срока владения акциями/долями при реорганизации в форме присоединения в целях применения нулевой ставки по налогу на прибыль при реализации акций/долей.

    50
    Логотип proffnalog
    proffnalog

    Может ли директор организации, в качестве самозанятого, сдавать транспортные средства в аренду своей фирме? Будут ли претензии ФНС, как их избежать

    Налоговый орган, относя названные доходы к доходам от реализации услуг, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом No 422-ФЗ.

    301
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Позитивные новости для инвесторов с 1 января 2024

    Есть две новости, одна хорошая, другая плохая, с какой начать? А, нет же, их три, и все три хорошие (про плохие — в другой раз). Одна прилетела буквально только сегодня, хотя обсуждалась тема уже давно. Ну а сначала — с того, что уже решено безвозвратно.

    Позитивные новости для инвесторов с 1 января 2024
    3
    313
    Читать еще
    Мнения