Роспатент назвал 10 самых экономически эффективных изобретений. Какие разработки признаны лучшими

Изобретения были выбраны в рамках конкурса «Успешный патент — 2022».

Роспатент подвел итоги очередного конкурса на самое успешное изобретение.

Ведомство преследовало сразу несколько целей: привлечь внимание к отечественным разработкам;

поддержать охрану инновационных объектов интеллектуальной собственности;

содействовать внедрению в производство лучших патентов.

Лауреатами стали экономически эффективные разработки 2021–2022 годов.

Разберемся, что скрывается за сложными формулировками и какие патенты оказались самыми полезными.

Силовой модуль экзоскелета — патент на полезную модель № 215116.

Разработку представил «Норильский никель».

По данным Росстата около 45% рабочих в металлургии вынуждены постоянно поднимать тяжести. Это приводит к высокой утомляемости и частым травмам.

Силовой модуль значительно снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, повышает производительность и при этом помогает поднимать грузы на нужную высоту без вреда для здоровья.

Способ управления движением космического аппарата — евразийский патент № 037754.

Космические работы — сложное и затратное дело. Но, как выяснилось, их можно и нужно оптимизировать.

Специалисты «”Информационных спутниковых систем” им. академика Решетнёва» придумали собственный способ управления космическими устройствами. Он значительно упростит контроль спутников, сократит расход топлива и поможет сохранить бюджет.

Полимер акриловой кислоты и получение его раствора — патент на изобретение № 2764516.

Вещество предотвращает отложение солей на стенках водопроводящих систем. Благодаря этому коммуникации могут служить дольше и реже требуют ремонта.

Применение полимера показало себя более эффективным и экономичным, чем другие методы.

Система и способ контроля параметров производства стеклянной продукции — патент № 2744294.

Производство стеклотары по сей день слабо автоматизировано. Это ощутимо снижает эффективность предприятий.

Собственное решение проблемы предложило ООО «ГлассТех».

Компания разработала ПО, способное комплексно контролировать весь производственный процесс в режиме реального времени.

Огромный плюс такого новшества в том, что оно не требует замены оборудования, а дополняет его функционал.

Устройство для оптического чтения документов — патент на изобретение № 2781211.

Прибор предназначен для считывания электронных подписей, штрих-кодов, сканирования любых документов и их загрузки в информационную систему.

Инновация в том, что информация обрабатывается намного быстрее и без потери данных. Аккумулятор и небольшие габариты позволяют использовать сканер автономно.

Устройство имеет широкую сферу применения: в центрах предоставления госуслуг, аэропортах, банках и т.д.

Устройство ультразвуковой герметизации и сегментации трансфузионных систем — патент на изобретение № 2776569.

Изобретение относится к сфере медицины. Оно помогает собирать, хранить и перерабатывать кровь.

Устройство обеспечивает герметичность гемоконтейнеров. С его помощью кровь можно без ущерба хранить и транспортировать.

Способ катионообменного выделения радионуклида лютеция-177 из облученного в ядерном реакторе иттербия — патент № 2763745.

На первый взгляд — самое сложное для понимания изобретение. Но это еще одно улучшение в сфере отечественной медицины.

Лютеций-177 широко используется в лечении разных видов рака. С помощью нового метода можно получить эффективный препарат из меньшего количества сырья. Это значит, что онкобольные получат больше шансов на выздоровление и полноценную жизнь.

Твердотельный лазер с термостабилизацией диодной накачки и устройство его управления — патент на полезную модель № 2614084.

Такие лазеры применяются в медицинской технике, системах контроля автоматики, разметочных устройствах и научных исследованиях.

Разработчикам удалось сделать лазер устойчивым к внешним факторам — он может работать при температуре от — 60 до°С до плюс 65°С. Также было представлено устройство, при помощи которого можно контролировать работу лазера.

Внутриносовая шина с антисептическим покрытием — патент на изобретение № 2771507.

Шина используется при хирургическом лечении заболеваний полости носа. А внешнее покрытие с ионами серебра предотвращает осложнения после операции.

Генератор нейтронов — патент на изобретение № 2775001.

Нейтронные генераторы применяются в исследовании месторождений полезных ископаемых, медицине, работе с ядерными материалами. Новая конструкция выделяет больший поток частиц без увеличения габаритов самого генератора.

Всего в конкурсе участвовали 170 заявок от российских разработчиков. Мероприятие дало им шанс заявить о себе и уникальных идеях.

Если вы стали автором инновационной разработки, позаботьтесь о ее регистрации. Ведь патент — полноценный актив компании, который имеет свои выгоды.

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