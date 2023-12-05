Как отстоять бренд, если Роспатент отказал в регистрации. Наш кейс

Как можно поступить, если ведомство направило отказ в регистрации вашего товарного знака? Разберем на примере истории нашего клиента.

Любое обозначение — будь то название, картинка или их комбинация — тщательно проверяют перед подачей заявки на регистрацию. Это делают для того, чтобы не получить отказ Роспатента. Ведомство не зарегистрирует знак, если уже существуют схожие обозначения или рассматриваются заявки с похожими брендами.

Но не всегда препятствия для регистрации товарного знака очевидны. Они могут возникнуть из-за личного мнения эксперта Роспатента.

Так произошло с товарным знаком нашего клиента SELFMADEPERSON.RU.

Что стало помехой для регистрации бренда

Заявитель товарного знака SELFMADEPERSON.RU занимался стартапами и проектами, посвященными эффективному менеджменту. Бренд успешно прошел проверку. Похожего не нашлось ни в открытых базах, ни в закрытых реестрах Роспатента.

Мы сразу подали заявку и стали ждать решения о регистрации. Но спустя 10 месяцев Роспатент неожиданно прислал предварительный отказ.

Эксперт посчитал, что обозначение слишком похоже на товарный знак SELFMADEGIRL, зарегистрированный для производства косметики и парфюмерии.

Бренды занимали совершенно разные ниши бизнеса, не были похожи внешне, но пересекались в одном классе МКТУ, то есть в одном виде деятельности из множества. Этого оказалось достаточно для того, чтобы эксперт Роспатента посчитал регистрацию невозможной.

Как мы отстояли товарный знак клиента

Наш клиент использовал название уже длительное время. Аудитория знала его проект именно под названием SELFMADEPERSON.RU, поэтому отказываться от него было крайним шагом.

Оставались всего варианта два выхода из ситуации:

отказаться от спорного класса МКТУ и убрать из перечня услуг важные пункты;

связаться с владельцем похожего знака и получить его разрешение на регистрацию бренда.

Отказаться никогда не поздно — наш клиент выбрал второй вариант.

Мы связались с патентным поверенным владельца товарного знака SELFMADEGIRL. Бренды не конкурировали между собой, поэтому правообладатель дал письменное разрешение. Его мы направили в Роспатент и получили положительное решение о регистрации.

Сегодня товарный знак SELFMADEPERSON.RU действует в нужном перечне услуг и защищает права своего владельца.

Отказ ведомства — это серьезное испытание для правообладателя. Первое, что стоит сделать в таком случае — изучить доводы эксперта и постараться найти свои аргументы в пользу регистрации бренда.

Если вам сложно сделать это самостоятельно, обратитесь к специалистам по товарным знакам. Они помогут составить письменный ответ и используют все возможности, чтобы отстоять ваше обозначение.

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