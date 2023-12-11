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Елена Лучинина
Личный бренд

Что нужно знать правообладателю о продлении бренда? Когда пора продлевать товарный знак

Исключительное право на товарный знак действует 10 лет. Когда и как правообладатель может его продлить?
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Расскажу как иногда бывает.

18 сентября 2020 г. к нам обратился владелец товарного знака «YALTA PLAZA» с просьбой продлить его.

Бренд был действителен до 18 февраля 2020 г.

По правилам знак можно продлить в течение полугода с даты окончания действия. На момент обращения все сроки уже месяц, как истекли. Вообще, сначала он обратился к юристу, через которого регистрировал знак 10 лет назад. Тот сказал, что ситуация безвыходная. Знак нужно регистрировать с нуля.

Наши специалисты знали, что правительство выпустило ковидное постановление для Роспатента. Оно давало дополнительный месяц на продление срока. Мы поняли, что можем помочь.

Но правообладатель обратился к нам вечером последнего дня. Еще пара часов — и товарный знак утратил бы свое действие. Заявка на продление была подана тут же. Мы успели. Роспатент принял заявку. И сегодня бренд «YALTA PLAZA» действителен.

Потерять товарный знак можно совершенно случайно. Достаточно просто забыть его продлить.

Сроки действия товарного знака

Любое обозначение действует 10 лет со дня подачи заявки на его регистрацию.

Продлевать товарный знак можно неограниченное количество раз.

Есть две причины, по которым знаки не продлевают вовремя:

1. Неправильно посчитали срок

Разберем на примере:

«AFFE» (№ 803254) — реальный товарный знак, зарегистрированный в Роспатенте.

  • дата подачи заявки на регистрацию —17 декабря 2020 г.

  • дата истечения срока действия — ровно через 10 лет — 17 декабря 2030 г.

Продлить товарный знак «AFFE» можно с 17 декабря 2029 г. по 17 декабря 2030 г.

Если правообладатель в течение года не обратится в Роспатент, он сможет подать документы до 17 июня 2031 г.

Товарный знак потерян окончательно, когда дополнительный срок прошел, а заявка на продление так и не была подана. Тогда обозначение нужно будет регистрировать заново.

2. Вторая причина — простая забывчивость.

Когда пора продлевать товарный знак?

Роспатент дает на продление обозначения один год. Начать его можно по истечении девяти лет с момента подачи заявки.

Если правообладатель не успел подать документы в указанный период, у него все еще есть шанс спасти бренд — ведомство предусмотрело штрафной период — 6 месяцев.

Но тогда придется приложить ходатайство о восстановлении срока и оплатить пошлину на 50% больше.

Где найти информацию, когда пора продлевать знак?

1. На свидетельстве о регистрации товарного знака:

Дата подачи заявки и срок действия указываются в правом нижнем углу свидетельства.

2. В Государственном реестре:

Зайдите на сайт ФИПС и наведите курсор на раздел «Поиск». В меню выберите «Открытые реестры».

В поле «Значение» введите номер заявки на регистрацию или товарного знака.

На странице товарного знака вы найдете информацию о его сроке действия и актуальном статусе.

Как подать заявку на продление?

Есть несколько способов подать заявку на продление в Роспатент:

  • Направить пакет документов письмом по адресу: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993

Этот способ для тех, кто не не торопится. Переписка с Роспатентом может занять длительное время;

  • Отправить по факсу на номер: +7 495 531-63-18. Но в течение месяца все равно нужно будет направить оригиналы документов;

  • В личном кабинете ФИПС;

  • Через единый портал Госуслуги.

Если подать заявку онлайн, на пошлину предоставится скидка 30%.

Подготовьте для продления следующие документы:

  • заявление о продлении товарного знака — форму можно найти на сайте ФИПС;

  • согласие на обработку персональных данных;

  • доверенность, если заявку подаете не вы;

  • квитанцию об уплате госпошлины.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно продлить обозначение - обратитесь в патентное бюро. Специалисты помогут собрать пакет документов, направят заявку в Роспатент и проконсультируют в вопросах пошлины. Так вы не опоздаете с продлением из-за недочетов и ошибок.

Сколько стоит продление бренда?

Любой товарный знак регистрируется в определенных классах МКТУ. По сути это виды деятельности, в которых он будет действовать.

Размер пошлины за продление будет зависеть от количества классов МКТУ. Минимальная сумма — 14 000 рублей — со скидкой 30% за электронную подачу документов. За каждый следующий класс свыше пяти нужно будет доплатить 700 рублей.

Если заявка подается по почте, пошлина будет выше — минимум 20 000 рублей + 1000 рублей за каждый класс МКТУ свыше пяти.

Как понять, что Роспатент продлил срок действия знака?

Рассмотрение заявки на продление бренда занимает до 60 дней. Срок может увеличиться, если у эксперта ФИПС возникнут вопросы. Тогда он направит правообладателю запрос, на который нужно ответить.

Если продление прошло успешно, Роспатент направит владельцу бренда дополнение к свидетельству о регистрации. На сайте ФИПС отобразится обновленная информация.

Помните, что продлить товарный намного проще, чем зарегистрировать его с нуля. Учитывайте это и внимательно следите за сроками действия ваших брендов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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