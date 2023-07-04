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Морозова Наталия
Дробление бизнеса

Налоговые проверки. Дробление бизнеса — хедлайнер проверок ближайших лет

Тема дробления бизнеса и получение необоснованной налоговой выгоды будет, на мой взгляд, основным   хедлайнером  налоговых проверок ближайших лет. Почему? Да, потому что эффективность проверок неуклонно растет.
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Налоговые проверки. Дробление бизнеса — хедлайнер проверок ближайших лет
Изображение от freepik.com

Причиной тому развитие системы АИС «Налог-3», в которой объединены базы налоговой, таможни, ЗАКС, ГИБДД  и т.д. Сейчас туда запущен искусственный интеллект (далее — ИИ). Поэтому автоматически видны взаимосвязи. Различные. Если в еще лет семь назад брат и сестра на разных фамилиях не светились как взаимозависимые лица, то теперь видны самые неочевидные связи. Так в одном из арбитражных дел была доказана взаимозависимость  лица Х и лица Y следующим образом. У Х есть дочь, у которой есть внебрачный ребенок, отцом которого официально является Y. И все это определяется мгновенно. Автоматизация рулит!

Справочно. По данным РБК, ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов — 685,7 млрд руб. Средний налоговый платеж для компаний вырос до ₽47 млн.

Итак, собираемость налогов (пеней, штрафов) от одной проверки с точки зрения государства должна быть максимальной. Понятно, что основным источником всегда были крупнейшие налогоплательщики, однако   крупнейшие налогоплательщики (например, Wildberries) все чаще применяют налоговый мониторинг (далее — НМ). 

Справочно.Налоговый мониторинг — это  добровольная система, при которой организация дает ФНС доступ к данным бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В 2016 году, когда появилась форма Налоговый мониторинг ее применяли 7 компаний, в 2022 году уже 339 (данные с сайта ФНС РФ) .

Логика тех, кто согласился на применение НМ, проста и понятна: «Мы честные, ничего не скрываем, все показываем, вы все контролируете и с проверками не приходите». Естественно, что при применении НМ проверок, и их результата — доначислений не будет.

Второй основной источник доначислений — это доначисленный НДС, а также штрафы и пени по нему.  Однако сейчас с одной стороны, НДС через серые компании практически не оптимизируют, т.к. разрыв по НДС мгновенно виден на любом уровне. К слову, в России разрыв по НДС самый низкий в МИРЕ! Менее 2%.  АИС «Налог—3» реально мощнейшая система.

А с другой стороны, с 10 марта 2021 года, стало реально отбиться от претензий налоговиков по разрывам по НДС, если вы реально проверяли своих поставщиков на добросовестность, и данные этих проверок правильно фиксировали. К слову, расскажу об этом подробно на практикуме по налоговой безопасности (подробности на моем сайте, он в профиле) и образец «Регламента проверки контрагентов» подарю.

Но  налоговики же должны выполнять планы и пополнять бюджет? Должны.

Вот здесь и появляется огромное поле для начислений, которое называется «Искусственное дробление бизнеса и получение необоснованной налоговой выгоды».

Признаков, по которым доказывают дробление бизнеса множество, налоговики в своих письмах дают порядка 20, я знаю 59.

Давайте рассмотрим один из них: ответы поставщиков

На основании АИС «Налог-3» у очень неглупых людей из отдела предпроверочного анализа ФНС возникает гипотеза, что реально бизнес един. Формально это, к примеру, ООО и 4 ИП.

Всем поставщикам этого ООО и четырех ИП будут посланы запросы, в которых будет не только требование о предоставлении документов, но и в разных формах будет звучать вопрос «Кто конкретно взаимодействовал с этой компанией», а также просьба/требование предоставить переписку.

Вы скажете, что можно же отписаться, что переписки не было и не отвечать на вопрос о том, кто из менеджеров общался. На практике же, очень часто, происходит по-другому: главбух, который итак невероятно загружен, получает очередное требование, которое отвлекает его от работы, быстро находит менеджера, который общался с этим покупателем, менеджер честно отвечает на вопросы, прикладывает переписку, отправляет в бухгалтерию, бухгалтерия отправляет в ИФНС, выполнив свою обязанность. И как показывает мой опыт, если был запрос по ИП1, а менеджер покупателя общался с менеджером ООО, он напишет правду. Ему даже в голову не придет звонить кому-то и уточнять, что именно надо писать… Выводы делайте сами.

Искренне Ваша, Наталия Морозова

Мой Telegram-канал - Финклуб Наталии Морозовой

И да минуют Вас проверки!

Морозова Наталия

Морозова Наталия

Финансовый консультант

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Морозова Наталия
    Морозова Наталия
    Дробление бизнеса

    Налоговые проверки. Дробление бизнеса — хедлайнер проверок ближайших лет

    Тема дробления бизнеса и получение необоснованной налоговой выгоды будет, на мой взгляд, основным   хедлайнером  налоговых проверок ближайших лет. Почему? Да, потому что эффективность проверок неуклонно растет.

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