Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Морозова Наталия
Морозова Наталия
Мотивация персонала

О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?
40
О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?
Изображение от freepik.com

Наверное, все началось в момент зарождения компании в далеком 1993 году.

Собственнику бизнеса удалось уговорить стать генеральным директором потрясающего человека — профессионала в области химии (кандидата наук), имеющего успешный опыт построения собственного бизнеса, и очень порядочного человека. Генеральный директор набрал руководителей лабораторий и отделов под стать себе, руководители набрали команды.

Как ни банально это звучит, но мне кажется, что основой для создания «того самого корпоративного духа» стало уважение к людям.

У нас в компании никто не скажет человеку «ты», если он обратился на «вы». Или ты — ты, или вы — вы. И никак иначе. Я на «ты» с руководством, но на «вы» с 20-летним курьером, ведь он-то ко мне обращается: «Наталия Николаевна, вы…».

Вторая вещь — это понимание абсолютно всеми сотрудниками того, что продукты, производимые компанией, жизненно необходимы людям. Т.е. мы все вместе делаем нечто важное и полезное. Это гордость. Гордость за то, что ты делаешь в команде. Может быть, это звучит высокопарно, но это правда.

При этом были правила, нарушение которых неукоснительно приводило к увольнению. Эти правила распространялись абсолютно на всех, невзирая на заслуги перед компанией.

У своих клиентов достаточно часто встречаюсь с тем, что сотрудники знают и обсуждают доходы друг друга. Мне это не кажется здоровым.Зависть — страшное чувство! У нас было категорически запрещено обсуждение окладов и премий (хотя зарплата была абсолютно белой). Как сейчас помню, что на конвертах с расчетными листками было напечатано: «Информация конфиденциальна. При обнаружении конверта — штраф 2000 рублей». При этом штрафовать никого не приходилось, т.к. сотрудники к этому вопросу относились ответственно. (Дорогие главбухи, только не надо писать в комментариях, что штрафы нарушают ТК РФ и т.д. Я знаю это прекрасно :)).

А доступ к программе «Зарплата и кадры» кроме меня имело только 2 человека (не страдающих завистливостью).

Что же ещё, как мне кажется, повлияло на удивительную атмосферу в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет? Как появился тот самый удивительный корпоративный дух?

Наше руководство любило путешествия, и путешествия стали неотъемлемой частью жизни компании. Не частые, но очень запоминающиеся. Два раза в год.

Осенью на выходных были путешествия по России, сначала по Золотому кольцу, потом по другим старинным городам. Автобус, ночевка в колоритном месте, вечерне-ночные посиделки. И конечно же, интересная культурная программа. В поездки можно было брать членов семей (по полной стоимости, которая всегда была демократичной), ну а сотрудникам Компания компенсировала 30% стоимости путевки.

Второй выезд был обязательно за рубеж. И состав участников — особый. Но об этом напишу позже…

О различных интересных способах мотивации (и не только материальных) будем говорить в конце июля, подробности на моем сайте (он в профиле:))

Искренне Ваша, Наталия Морозова — ЗащитникБизнеса.

Мой Telegram-канал - Финклуб Наталии Морозовой.

Морозова Наталия

Морозова Наталия

Финансовый консультант

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Ведение бизнеса

    Что выгоднее ИП или ООО / БухСтрим

    Этот выпуск мы посвятили очень важному вопросу, на который ищет ответ каждый бизнесмен перед тем, как начать свое дело. Когда выгоднее зарегистрировать ИП, а когда учредить общество с ограниченной ответственностью? Разработали удобный чек-лист, изучайте.

    20
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

    Если вы являетесь гражданином России и у вас закончился срок действия водительского удостоверения, когда вы находитесь в Сербии, вам может потребоваться заменить их на местные документы.

    Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году
    8
    Логотип Морозова Наталия
    Морозова Наталия
    Мотивация персонала

    О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

    Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

    О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?
    40
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

    Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера
    84
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Трудовое право

    Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2

    Еще одна распространенная на практике ситуация, связанная с повышением квалификации работников, это учеба в выходной день. Как быть, если направляемому на профпереподготовку работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье?

    Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2
    29
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Подотчет, командировки

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

    Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте
    104
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ФНС будут автоматически списывать деньг граждан. Как будет работать «проактивный порядок уплаты налогов»

    ФНС реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков. Налоговики будут автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки ему уведомления о необходимости заплатить налоги. Некоторые эксперты сочли этот механизм спорным.

    ФНС будут автоматически списывать деньг граждан. Как будет работать «проактивный порядок уплаты налогов»
    5
    141
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Не все потеряно: что делать, если вы утратили свидетельство на товарный знак?

    Бизнесмен из Ставрополя потерял свидетельство о регистрации товарного знака. Стоит ли переживать и куда обратиться в такой ситуации?

    Не все потеряно: что делать, если вы утратили свидетельство на товарный знак?
    24
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    НДФЛ

    НДФЛ при продаже, конвертации и обмене валюты в 2023 году. Примеры и спорные ситуации

    Рассмотрим в статье нужно ли платить налог (НДФЛ) при продаже иностранной валюты в 2023 году? Кто должен платить? Сколько? И в каких случаях.

    НДФЛ при продаже, конвертации и обмене валюты в 2023 году. Примеры и спорные ситуации
    90
    Читать еще