О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

Наверное, все началось в момент зарождения компании в далеком 1993 году.

Собственнику бизнеса удалось уговорить стать генеральным директором потрясающего человека — профессионала в области химии (кандидата наук), имеющего успешный опыт построения собственного бизнеса, и очень порядочного человека. Генеральный директор набрал руководителей лабораторий и отделов под стать себе, руководители набрали команды.

Как ни банально это звучит, но мне кажется, что основой для создания «того самого корпоративного духа» стало уважение к людям.

У нас в компании никто не скажет человеку «ты», если он обратился на «вы». Или ты — ты, или вы — вы. И никак иначе. Я на «ты» с руководством, но на «вы» с 20-летним курьером, ведь он-то ко мне обращается: «Наталия Николаевна, вы…».

Вторая вещь — это понимание абсолютно всеми сотрудниками того, что продукты, производимые компанией, жизненно необходимы людям. Т.е. мы все вместе делаем нечто важное и полезное. Это гордость. Гордость за то, что ты делаешь в команде. Может быть, это звучит высокопарно, но это правда.

При этом были правила, нарушение которых неукоснительно приводило к увольнению. Эти правила распространялись абсолютно на всех, невзирая на заслуги перед компанией.

У своих клиентов достаточно часто встречаюсь с тем, что сотрудники знают и обсуждают доходы друг друга. Мне это не кажется здоровым.Зависть — страшное чувство! У нас было категорически запрещено обсуждение окладов и премий (хотя зарплата была абсолютно белой). Как сейчас помню, что на конвертах с расчетными листками было напечатано: «Информация конфиденциальна. При обнаружении конверта — штраф 2000 рублей». При этом штрафовать никого не приходилось, т.к. сотрудники к этому вопросу относились ответственно. (Дорогие главбухи, только не надо писать в комментариях, что штрафы нарушают ТК РФ и т.д. Я знаю это прекрасно :)).

А доступ к программе «Зарплата и кадры» кроме меня имело только 2 человека (не страдающих завистливостью).

Что же ещё, как мне кажется, повлияло на удивительную атмосферу в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет? Как появился тот самый удивительный корпоративный дух?

Наше руководство любило путешествия, и путешествия стали неотъемлемой частью жизни компании. Не частые, но очень запоминающиеся. Два раза в год.

Осенью на выходных были путешествия по России, сначала по Золотому кольцу, потом по другим старинным городам. Автобус, ночевка в колоритном месте, вечерне-ночные посиделки. И конечно же, интересная культурная программа. В поездки можно было брать членов семей (по полной стоимости, которая всегда была демократичной), ну а сотрудникам Компания компенсировала 30% стоимости путевки.

Второй выезд был обязательно за рубеж. И состав участников — особый. Но об этом напишу позже…

О различных интересных способах мотивации (и не только материальных) будем говорить в конце июля, подробности на моем сайте (он в профиле:))

Искренне Ваша, Наталия Морозова — ЗащитникБизнеса.

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