Бизнесу хотят помочь с масштабированием. Наибольшую занятость в МСП обеспечивают юрлица

Несмотря на то, что доля юридических лиц снижается в общем числе МСП (с 43% — в 2019 году, до 38 % — в 2023-ом), доля их работников в общем числе работников МСП сохраняется. Данная категория составляет 98 % от всех средних и 87 % малых предприятий страны.

«Наше основное ядро — это средние предприятия, заработная плата их работников в среднем достигает 63 тыс. рублей, что сопоставимо со средней зарплатой по экономике и кратно отличается от заработной платы работников ИП, когда для малых предприятий это 19-20 тысяч рублей. Мы видим, что укрупнение организаций связано с увеличением их общего вклада в экономику, включая доход, количество наемных сотрудников и размер их заработных плат. Поэтому первой важной точкой донастройки мер в среднесрочной перспективе — это помощь предприятиям в масштабировании бизнеса, нужно помогать им преодолевать болезни роста» — комментирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, пишет ТАСС.