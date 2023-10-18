Мой бизнес
Мой бизнес
- Клерк с
- 25.05.2023
был вчера в 13:38
- Город Москва
- https://мойбизнес.рф/
Нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса
Татьяна Илюшникова: для волонтеров внедрят принцип «одного окна». Как государство будут поддерживать волонтеров
Для волонтеров внедрят принцип «одного окна»: Государственная Дума ФС РФ приняла поправки в ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Далее документ будет рассмотрен депутатами во втором и третьем чтении. Законодательные новеллы представила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Онлайн путеводитель по миру бизнеса: новая информационная программа поможет студентам начать свое дело
Министерство экономического развития РФ и Минобрнауки России запускают совместный информационную программу, направленную на вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность
Для МСП расширили возможности получения микрозаймов в государственных МФО
Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.
Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность
Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября.
Правительство поддержит жизнеспособность новых компаний. Механизм реализации социального контракта планируют донастроить
Главная цель такого инструмента, как социальный контракт — помочь гражданам, чем доход ниже размера МРОТ, выйти из сложной жизненной ситуации, в том числе посредством открытия/развития бизнеса. Для повышения жизнеспособности новых компаний планируется усилить роль центров «Мой бизнес» в механизме реализации социального контракта.
Портфель займов в государственных МФО вырос на 3,8% к 2022 году
Вступили в силу поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части совершенствования деятельности государственных микрофинансовых организаций (ГМФО).
Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело»
3 октября стартует второй сезон образовательного онлайн-проекта Минэкономразвития, Деловой среды и VK на базе программы развития «Другое Дело» для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело».
Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?
Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.
Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень
Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России стабильно растет и превысило доковидный уровень. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Минэкономразвития совместно с АВИТО запускают программу поддержки МСП. Как это будет работать?
Минэкономразвития совместно с «Авито» и Центрами «Мой Бизнес» запускают программу поддержки МСП. В рамках инициативы предприниматели, предлагающие товары или услуги на Авито, смогут получить помощь в развитии бизнеса на платформе и привлечении новых клиентов.
Самые востребованные обучающие программы для стартапа и продаж. Исследование
Минэкономразвития России, Сбер, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и ТПП РФ представили итоги второго ежегодного исследования «Индекс предпринимательской образовательной активности».
Крупнейшие заказчики в России в I квартале увеличили закупки у МСП на 40%. Поддержка малого бизнеса
Крупнейшие заказчики в I квартале 2023 года нарастили закупки у малого и среднего бизнеса, увеличив их объем почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль
В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.
Компании реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд рублей получат господдержку
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что речь идет о предприятиях, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса.
ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров
Систематизация рынка бизнес-образования позволит сделать его более прозрачным, а услуги — более качественными. Об этом заявила в ходе сессии ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса
14 июня на ПМЭФ-2023 заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила о росте количества МСП, переходящих на следующую ступень бизнеса.
«Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект
Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.
Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью
Сейчас в России малообеспеченные граждане и безработные могут воспользоваться государственной социальной помощью на основе соцконтракта. О том, какие шаги нужно предпринять для заключения соцконтракта — узнаете в статье.
Центры «Мой бизнес» помогут мастерам и ремесленникам с продвижением их товаров
В течение месяца, до 30 июня, продавцы товаров ручной работы, мастера и ремесленники смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в «топ» на маркетплейсе.
Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?
Мероприятия могут охватить более 100 тысяч молодых людей. Обучение будет проходить в центрах «Мой бизнес» и летних лагерях «Артек», «Орленок», «Океан».