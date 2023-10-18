Крупнейшие заказчики в России в I квартале увеличили закупки у МСП на 40%. Поддержка малого бизнеса

Крупнейшие заказчики в I квартале 2023 года нарастили закупки у малого и среднего бизнеса, увеличив их объем почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.