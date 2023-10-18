Социальная поддержка

Татьяна Илюшникова: для волонтеров внедрят принцип «одного окна». Как государство будут поддерживать волонтеров

Для волонтеров внедрят принцип «одного окна»: Государственная Дума ФС РФ приняла поправки в ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Далее документ будет рассмотрен депутатами во втором и третьем чтении. Законодательные новеллы представила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Татьяна Илюшникова: для волонтеров внедрят принцип «одного окна». Как государство будут поддерживать волонтеров
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Малый и средний бизнес

Онлайн путеводитель по миру бизнеса: новая информационная программа поможет студентам начать свое дело

Министерство экономического развития РФ и Минобрнауки России запускают совместный информационную программу, направленную на вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность

Онлайн путеводитель по миру бизнеса: новая информационная программа поможет студентам начать свое дело
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Малый и средний бизнес

Для МСП расширили возможности получения микрозаймов в государственных МФО

Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.

Для МСП расширили возможности получения микрозаймов в государственных МФО
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Малый и средний бизнес

Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность

Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября.

Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность
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Малый и средний бизнес

Правительство поддержит жизнеспособность новых компаний. Механизм реализации социального контракта планируют донастроить

Главная цель такого инструмента, как социальный контракт — помочь гражданам, чем доход ниже размера МРОТ, выйти из сложной жизненной ситуации, в том числе посредством открытия/развития бизнеса. Для повышения жизнеспособности новых компаний планируется усилить роль центров «Мой бизнес» в механизме реализации социального контракта.

Правительство поддержит жизнеспособность новых компаний. Механизм реализации социального контракта планируют донастроить
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Малый и средний бизнес

Портфель займов в государственных МФО вырос на 3,8% к 2022 году

Вступили в силу поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части совершенствования деятельности государственных микрофинансовых организаций (ГМФО).

Портфель займов в государственных МФО вырос на 3,8% к 2022 году
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Малый и средний бизнес

Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело»

3 октября стартует второй сезон образовательного онлайн-проекта Минэкономразвития, Деловой среды и VK на базе программы развития «Другое Дело» для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело».

Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело»
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Малый и средний бизнес

Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?

Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.

Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?
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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России стабильно растет и превысило доковидный уровень. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень
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Малый и средний бизнес

Минэкономразвития совместно с АВИТО запускают программу поддержки МСП. Как это будет работать?

Минэкономразвития совместно с «Авито» и Центрами «Мой Бизнес» запускают программу поддержки МСП. В рамках инициативы предприниматели, предлагающие товары или услуги на Авито, смогут получить помощь в развитии бизнеса на платформе и привлечении новых клиентов.

Минэкономразвития совместно с АВИТО запускают программу поддержки МСП. Как это будет работать?
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Малый и средний бизнес

Самые востребованные обучающие программы для стартапа и продаж. Исследование

Минэкономразвития России, Сбер, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и ТПП РФ представили итоги второго ежегодного исследования «Индекс предпринимательской образовательной активности».

Самые востребованные обучающие программы для стартапа и продаж. Исследование
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Малый и средний бизнес

Крупнейшие заказчики в России в I квартале увеличили закупки у МСП на 40%. Поддержка малого бизнеса

Крупнейшие заказчики в I квартале 2023 года нарастили закупки у малого и среднего бизнеса, увеличив их объем почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Крупнейшие заказчики в России в I квартале увеличили закупки у МСП на 40%. Поддержка малого бизнеса
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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль
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Малый и средний бизнес

Компании реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд рублей получат господдержку

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что речь идет о предприятиях, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса.

Компании реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд рублей получат господдержку
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Малый и средний бизнес

ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров

Систематизация рынка бизнес-образования позволит сделать его более прозрачным, а услуги — более качественными. Об этом заявила в ходе сессии ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров
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Малый и средний бизнес

ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса

14 июня на ПМЭФ-2023 заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила о росте количества МСП, переходящих на следующую ступень бизнеса.

ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса
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Малый и средний бизнес

«Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект

Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.

«Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект
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Социальная поддержка

Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью

Сейчас в России малообеспеченные граждане и безработные могут воспользоваться государственной социальной помощью на основе соцконтракта. О том, какие шаги нужно предпринять для заключения соцконтракта — узнаете в статье.

Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью
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Маркетплейсы

Центры «Мой бизнес» помогут мастерам и ремесленникам с продвижением их товаров

В течение месяца, до 30 июня, продавцы товаров ручной работы, мастера и ремесленники смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в «топ» на маркетплейсе.

Центры «Мой бизнес» помогут мастерам и ремесленникам с продвижением их товаров
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Малый и средний бизнес

Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?

Мероприятия могут охватить более 100 тысяч молодых людей. Обучение будет проходить в центрах «Мой бизнес» и летних лагерях «Артек», «Орленок», «Океан».

Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?
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