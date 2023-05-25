Как устроен МСП. Кто работает в малом и среднем предпринимательстве

В то же время в самом распространенном виде деятельности — сфере торговли (35% от всех МСП) создается примерно 26% рабочих мест.
С точки зрения среднего дохода за 2021 год, приходящегося на субъект МСП, самые высокие доходы вне зависимости от организационно-правовой формы наблюдаются в обрабатывающем производстве, ЖКХ и торговле.
Вместе с тем среди ИП самыми доходными направлениями стали деятельность по операциям с недвижимым имуществом, торговля и сельское хозяйство.
Среди юридических лиц — обрабатывающее производство, ЖКХ и добыча полезных ископаемых.
«Однако доходы отрасли не всегда коррелируют с производительностью труда и заработными платами сотрудников. Так, лидирующая по среднему доходу среди ИП, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, является шестой по уровню заработных плат, а приносящая относительно не самый высокий доход, деятельность в области информации и связи (ИТ) обеспечивает сотрудников зарплатой выше всех остальных отраслей», — пояснила в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, сообщает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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