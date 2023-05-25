Как устроен МСП. Кто работает в малом и среднем предпринимательстве

Треть всех рабочих мест в МСП создается предприятиями в обрабатывающем производстве, ИТ, научной и техдеятельности, гостиничном бизнесе. При этом доля этих отраслей в общем количестве МСП составляет всего 22%.

В то же время в самом распространенном виде деятельности — сфере торговли (35% от всех МСП) создается примерно 26% рабочих мест.

С точки зрения среднего дохода за 2021 год, приходящегося на субъект МСП, самые высокие доходы вне зависимости от организационно-правовой формы наблюдаются в обрабатывающем производстве, ЖКХ и торговле.

Вместе с тем среди ИП самыми доходными направлениями стали деятельность по операциям с недвижимым имуществом, торговля и сельское хозяйство.

Среди юридических лиц — обрабатывающее производство, ЖКХ и добыча полезных ископаемых.