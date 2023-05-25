Государство поможет МСП преодолеть долину смерти. Минэкономики видит большой потенциал для развития сектора

Несмотря на массовость создаваемых субъектов ИП, которые составляют 75 % всех вновь создаваемых МСП, в следующем году закроется уже 35 %, через 3 года — 51 %. Ввиду простоты создания ИП, субъекты без работников реже ведут регулярную деятельность. Среди ИП с работниками доля не ведущих деятельность не превышает 1 %, что делает их более устойчивой категорией.
В свою очередь, юридические лицадемонстрируют рост среднего дохода и числа наемных сотрудников, показатели которых достигают наибольших своих значений уже к 5 году осуществления деятельности. Выживаемость юридических лиц в течение 3 лет с момента создания составляет 78 % против 49 % у ИП.
«Мы видим большой потенциал для развития сектора — повысить выживаемость новых предприятий, повысить шансы масштабировать бизнес по выручке, кратно увеличить число работников. И это одна из ключевых точек среднесрочной перспективы развития МСП» — комментирует ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
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