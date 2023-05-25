Государство поможет МСП преодолеть долину смерти. Минэкономики видит большой потенциал для развития сектора

Самая большая доля от закрывающихся каждый год предпринимателей приходится на субъекты МСП, находящиеся в возрасте до 2 лет, а срок жизни субъектов значительно коррелирует с интенсивностью ведения бизнеса.

Несмотря на массовость создаваемых субъектов ИП, которые составляют 75 % всех вновь создаваемых МСП, в следующем году закроется уже 35 %, через 3 года — 51 %. Ввиду простоты создания ИП, субъекты без работников реже ведут регулярную деятельность. Среди ИП с работниками доля не ведущих деятельность не превышает 1 %, что делает их более устойчивой категорией.

В свою очередь, юридические лицадемонстрируют рост среднего дохода и числа наемных сотрудников, показатели которых достигают наибольших своих значений уже к 5 году осуществления деятельности. Выживаемость юридических лиц в течение 3 лет с момента создания составляет 78 % против 49 % у ИП.