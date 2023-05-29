Как открыть кофейню самообслуживания по франшизе? Про плюсы и минусы

Многие предприниматели хотят, чтобы бизнес работал самостоятельно, не занимал много времени и ресурсов. Возможно ли это? И может ли в этом качестве служить кофейня самообслуживания? Ответы найдёте в нашем материале.

Франшиза или своё?

Ответ на этот вопрос даст понимание, сколько финансовых средств вам нужно для старта.

Если вы — начинающий предприниматель, и у вас мало представления о том, с чего начинать бизнес, покупка франшизы — ваш вариант.



Плюсы франшизы Минимум рисков. Вас будут сопровождать на всех этапах, консультировать, помогать.

Дешевле, чем запускать собственный бизнес.

Минусы франшизы Вы будете развивать чужой бренд.

Вы зависите от качества работы других партнеров. Если кто-то из них будет покупать некачественный кофе, не соблюдать чистоту, экономить на сливках, то плохое мнение сложится не только об этой кофейне, а о бренде в целом.

Со временем, когда вы поймете азы предпринимательства, плюсы лицензионного договора перестанут играть для вас особую роль.

Если же вы хотите открыть свою кофейню, то готовьтесь, что стартовый капитал нужен немаленький — примерно 1-1,5 млн рублей. При этом вам нужно будет закупить сразу целую партию аппаратов, заказать дизайн для будущей кофе-стойки, сделать ее, протестировать. Важно, чтобы вы отличались от конкурентов, были технологичными. Кроме этого, вам нужно будет найти поставщика всех ингредиентов. На отладку всех бизнес-процессов вы потратите несколько месяцев.

Где взять деньги на покупку новой кофейни самообслуживания по франшизе?

На покупку кофейни самообслуживания по франшизе нужно примерно 500 тыс. рублей. Найти эти деньги достаточно легко. Например, можно оформить социальный контакт, максимальная сумма по которому составляет 350 тыс. рублей. Также можно воспользоваться банковским кредитом.

Не стоит бояться брать кредитные средства. Если вы выберите место с большой проходимостью, точка быстро окупится и будет приносить прибыль.

Гораздо большая трудность — расширить бизнес.

Какой режим налогообложения выбрать?

Большинство будущих предпринимателей предпочитают регистрировать ИП и выбирают систему налогообложения УСН 6%, но также предприниматель может приобрести патент на услуги общественного питания. Таким образом, вы сэкономите на налогах десятки тысяч рублей.

С покупкой франшизы проблем быть не должно — в интернете много предложений, есть рейтинги, которые сравнивают прибыльность и другие показатели. Но несколько нюансов нужно учесть.

Поиск локации

О выгодной локации нужно позаботиться заранее: обычно, когда транспортная компания доставляет кофейный аппарат в город, его нужно забрать в течение 3-5 дней. Иначе придется платить за каждый день простоя.

Если вы нашли хорошее, проходное место, то стоит заключить договор с арендодателем заранее. Тогда конкуренты не смогут занять вашу локацию, пока вы ждете доставку кофейни. Увы, возможно, придется платить 2-3 месяца аренды за пустое место, но зато, когда придет аппарат вы сразу можете его поставить и начать продажи.

В среднем по стране цена 1 кв. м стоит от 2 до 5 тыс. рублей. Если арендодатель предлагает цену дороже, можно попробовать договориться о следующем: вы бесплатно тестирует точку — ставите свой аппарат на 2 недели, смотрите продажи, проходимость. Если экономика «бьется», то смело можно арендовать. Если же нет — просите о снижении ценника.

Помните, что выбор локации — это ключевое, от этого зависит прибыльность вашей компании.

Обслуживание аппарата

Здесь может таится самое главное разочарование — на точку придется выезжать 2-3 раза в день.

Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, необходимо проверять наличие ингредиентов: сливки, кофе, сахар, стаканы. Все процессы, которые происходят в кофемашине, можно будет отслеживать с помощью телефона, если вы подключите телеметрию.

Кроме этого, 2 раза в день необходимо делать промывку системы, протирать салфеткой как саму машину, так и поверхности стойки. Особое внимание надо будет уделить месту подставке с сиропами. Клиенты не всегда аккуратны, поэтому необходимо тщательно следить за чистотой. Например, если не протирать стойки от сиропов, то со временем они начинают разъедать дерево и оставлять следы. Также необходимо следить за уровнем воды в машине.

Ежемесячно необходимо делать генеральную уборку в кофемашине, откручивать все клапаны и емкости. Чистота машины влияет на вкус напитков и работу всех систем.

Привлечение клиентов

Одной из эффективных промоакций считается бесплатная дегустация напитков. Определите день и время, когда вы это сделаете, обойдите все офисы здания, где располагается ваша кофейня и пригласите сотрудников на дегустацию, вручите им флаер с адресом и временем проведения акции. Именно те, кто работают в здании станут первыми и постоянными вашими клиентами. Оптимальное время для проведения дегустации — с 12 до 14 часов. Будьте готовы ответить на вопросы клиентов. Будут спрашивать про напитки, чем они друг от друга отличаются, откуда зерно, как часто делаете промывку, какая прибыль, стоит ли тоже заходить в этот бизнес.

Для наглядности приведем пример. Предприниматель из Архангельской области Елена Ларионова развивает кофейню самообслуживания HOHORO. Девушка воспользовалась случаем и организовала дегустацию кофе во время торжественного мероприятия – открытия Речного вокзала. В итоге ее кофе попробовали первые лица региона, а сама кофейня «засветилась» практически во всех СМИ.

Не стоит пренебрегать и личным брендом. Обязательно сообщите в социальных сетях, что вы открыли кофейню самообслуживания, расскажите, где ее найти. Выступайте экспертом, не стесняйтесь давать комментарии журналистам. Вам нужно говорить о своей кофейне громко, чтоб ваш бизнес активно развивался.

Получить консультацию по открытию собственного бизнеса, в том числе в сфере общепита, предприниматели могут в Центрах «Мой бизнес». Напомним, поддержка начинающих и действующих предпринимателей оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России.



Материал подготовлен совместно с Центром «Мой бизнес» Архангельской области.