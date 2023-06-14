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Малый и средний бизнес

ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров

Систематизация рынка бизнес-образования позволит сделать его более прозрачным, а услуги — более качественными. Об этом заявила в ходе сессии ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
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ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров

«Сегодня классическая система образования, в том числе бизнес-образование, претерпевает большие изменения. Человек при выборе курсов, тренингов хочет получить определенные компетенции. Опираясь на наш опыт проведения различных образовательных мероприятий на базе центров «Мой бизнес» и анализируя спектр востребованных тем, мы с коллегами все больше понимаем, что есть необходимость систематизировать рынок бизнес-тренеров в России, не только с точки зрения налогообложения, но и в области их профессионального уровня», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в ходе сессии ПМЭФ «Бизнес и общество: как бизнес может способствовать развитию культуры, образования и социальной сферы?»

Такая работа может проводиться во взаимодействии с профессиональным сообществом бизнес-тренеров, инфраструктурой господдержки и самими получателями услуг — предпринимателями.

В ходе сессии участники обсудили вопросы развития социального предпринимательства. Сегодня в России зарегистрировано более 8 тысяч предприятий сферы, за последние годы этот показатель увеличился втрое. Одним из направлений поддержки сектора станет развитие компетенций. Также будет продолжена работа по его популяризации, с этой целью Минэкономразвития России проводит конкурс «Мой добрый бизнес» (до 2023 г. — «Лучший социальный проект»). За все время проведения мероприятия в нем приняли участие более 10 тысяч проектов.

В настоящий момент для социальных предприятий доступны льготные финансовые программы, грантовая поддержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Помимо этого, в 2022 году у индивидуальных предпринимателей с инвалидностью, не имеющих наемных сотрудников, появилась возможность оформить статус социального предприятия. В текущем году разработан стандарт, который позволит признать предприятие социальным при помощи Цифровой платформы МСП.

В сессии «Бизнес и общество» также приняли участие исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич, ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

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Мой бизнес

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Комментарии

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    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров

    Систематизация рынка бизнес-образования позволит сделать его более прозрачным, а услуги — более качественными. Об этом заявила в ходе сессии ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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