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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.
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Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

Минэкономразвития России и крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery (входит в МЕДИА1) на базе центров «Мой бизнес» запускают совместную программу «Реклама от рубля», в рамках которой предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета любой суммой от 1 рубля станет доступно 10 000 бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, владельцев малого и среднего бизнеса обучат самостоятельному запуску кампаний в наружной рекламе на вебинарах и персональных консультациях.

«Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, «Ярмарка мастеров» и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро- и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Ярославль.

Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры «Мой бизнес», созданные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября. Воспользоваться ей смогут 1 млн предпринимателей.

Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или при необходимости по всей стране. Центры «Мой бизнес» работают в 84 регионах России. Найти ближайший центр можно на интерактивной карте. Предприниматели Москвы могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Мой бизнес

Мой бизнес

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Клерк
    Клерк
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    Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

    В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

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