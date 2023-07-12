Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России стабильно растет и превысило доковидный уровень. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

10 июля прошло ежегодное обновление Единого реестра малого и среднего предпринимательства.

«Растет и количество средних компаний. Сегодня в реестр включено 18,59 тыс. единиц. Это на 4% выше показателей 2021 года и на 5% 2022 года. Такое наибольшее значение средних предприятий фиксируется впервые. Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону и превышает доковидный уровень», — сказала замминистра.

По ее словам, положительная динамика отмечается и в категории «вновь созданных» предприятий — в настоящее время их 1,45 млн единиц, это почти на 105 тыс. компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящий момент в реестр включено 5,9 млн субъектов МСП. По данным Минэкономразвития, это наибольшее значение ежегодного обновления за период с 2018 года.

«Мы видим, что компании растут не только количественно, но и качественно: около 3 тысяч субъектов переросли критерии МСП», — заключила Илюшникова.