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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России стабильно растет и превысило доковидный уровень. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.
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Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень
Фото из открытых источников

10 июля прошло ежегодное обновление Единого реестра малого и среднего предпринимательства.

«Растет и количество средних компаний. Сегодня в реестр включено 18,59 тыс. единиц. Это на 4% выше показателей 2021 года и на 5% 2022 года. Такое наибольшее значение средних предприятий фиксируется впервые. Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону и превышает доковидный уровень», — сказала замминистра.

По ее словам, положительная динамика отмечается и в категории «вновь созданных» предприятий — в настоящее время их 1,45 млн единиц, это почти на 105 тыс. компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящий момент в реестр включено 5,9 млн субъектов МСП. По данным Минэкономразвития, это наибольшее значение ежегодного обновления за период с 2018 года.

«Мы видим, что компании растут не только количественно, но и качественно: около 3 тысяч субъектов переросли критерии МСП», — заключила Илюшникова.

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Комментарии

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