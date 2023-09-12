Правительство поддержит жизнеспособность новых компаний. Механизм реализации социального контракта планируют донастроить

«Мера поддержки востребована: по итогам 2022 года заключено 276,3 тысяч соцконтрактов, из них 90,3 тысяч – на открытие/развитие бизнеса, 30,3 тысяч — на ведение личного подсобного хозяйства. Но важно не только, чтобы ИП и самозанятые открывались, но и их выживаемость. Мы видим тенденцию, что несмотря на массовость создаваемых субъектов МСП через год закроется 35% из них, через 2 — 48%. По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Минэкономразвития РФ совместно с Минтрудом разрабатывает новый механизм реализации социального контракта. В настоящий момент предлагается схема с усиленной ролью участия в ней центров «Мой бизнес». Это обуславливается тем, что специалисты института развития уже сформировали алгоритмы работы с предпринимательским сообществом, знают, с какими трудностями сталкивается начинающий бизнес, и могут подобрать те инструменты поддержки, которые помогут их решить», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.