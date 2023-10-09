Онлайн путеводитель по миру бизнеса: новая информационная программа поможет студентам начать свое дело

В рамках программы на информационных стендах в зданиях вузов будут размещаться плакаты, на которых будут изображены молодые предприниматели, успешно ведущие свой бизнес, и QR-коды со ссылкой на сайт «Мой бизнес» с доступными мерами поддержки для молодых бизнесменов в разных отраслях. Таким образом, студенты всех курсов смогут не только познакомиться с историями своих ровесников-предпринимателей и воодушевиться идеей о создании бизнеса, но и получить полезную информацию, которая поможет им сделать первые шаги в предпринимательстве.

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, предпринимательство — это одна из возможностей для молодежи определить свой профессиональный путь.

«Занятие бизнесом учит молодых людей решать сложные управленческие задачи и развивать лидерские качества. Более 200 тысяч молодых людей до 25 лет развивают свой бизнес в статусе ИП, доход каждого из них достигает в среднем 2,5 млн рублей. Почти половина молодых предпринимателей начинают в сфере торговли, еще 15% в строительстве, транспортировке и логистике, более 10% – в IT и других приоритетных отраслях. Остальные 25% пробуют себя в различных сферах бизнеса», — прокомментировала Татьяна Илюшникова.

Амбассадорами программы стали 20 молодых предпринимателей из разных регионов страны, открывшие и развивающие свое дело при поддержке центров «Мой бизнес». Они рассказывают о новых возможностях, которые доступны молодежи на старте работы.

Успешные кейсы молодых предпринимателей, которые студенты увидят в своих вузах, могут воодушевить их на открытие своего дела, считает заместитель министр науки и высшего образования России Ольга Петрова.

«Когда мы говорим про развитие экосистемы молодежной политики и воспитательной деятельности, про возможности, которая она предлагает современному поколению, то подразумеваем действительно огромное количество вариантов саморазвития и реализации практически во всех сферах жизни. Это наука, искусство, спорт, общественная деятельность, профессиональная самореализация. Разумеется, мы должны поддержать и тех, кто хочет попробовать свои силы в предпринимательстве. Студенческая молодежь – это драйвер всего прогрессивного, движения вперед, расширения границ», — отметила она.

Также на сайте центра «Мой бизнес» создан специальный путеводитель, который позволит студентам, интересующимся предпринимательством, ознакомиться с более чем 600 собранными специально для них мерами поддержки.

Центры по поддержке предпринимательства «Мой бизнес» работают в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Всего в рамках нацпроекта по всей стране открыто более 400 центров «Мой бизнес», ставших доступной и удобной инфраструктурой поддержки для предпринимателей и тех, кто только планирует ими стать. До конца года также планируется открытие центров в новых регионах России.