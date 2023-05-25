МСП наращивают кредитование с использованием "зонтичных" поручительств: что нужно знать бухгалтеру

«»В 2024 году малый и средний бизнес привлек впечатляющие 470 млрд рублей благодаря механизму “зонтичных” поручительств в рамках нацпроекта “МСП”. Это на 50% больше, чем в прошлом году, и говорит о растущей востребованности инструмента. Поддержку получили более 38 тысяч предпринимателей.

“Объем привлеченного финансирования с “зонтичными” поручительствами демонстрирует, какие отрасли сегодня в приоритете, – отмечает замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. – В лидерах – обрабатывающие производства (106,4 млрд рублей), инфраструктурное строительство (48,9 млрд рублей) и транспорт (34,8 млрд рублей). Это значит, что компании, занятые в этих направлениях, имеют больше шансов на получение финансирования при недостатке залогового обеспечения.”

Как поясняют в Корпорации МСП, количество компаний, воспользовавшихся “зонтиком”, увеличилось вдвое. “Механизм позволяет даже микробизнесу с ограниченным залоговым обеспечением получить доступ к необходимым кредитам”, – говорит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Действительно, почти 84% получивших поддержку относятся к микробизнесу.

Больше всего кредитов с “зонтичными” поручительствами привлекли компании из Москвы (99,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (34,2 млрд рублей) и Московской области (26,3 млрд рублей). Заметен рост и в новых регионах: ДНР (586 млн рублей), ЛНР (299 млн рублей), Запорожская и Херсонская области (83 млн и 44 млн рублей соответственно). Поддержку здесь получили около 330 компаний. Особенно заметен прирост получателей поддержки в Республике Тыва (в шесть раз), Адыгее (в пять раз), Калмыкии и Дагестане (в четыре раза).

Как работает механизм “зонтичных” поручительств?

Для бухгалтера важно понимать, как работает этот механизм. Корпорация МСП предоставляет банкам-партнерам лимиты поручительств, в рамках которых они выдают кредиты предпринимателям. Поручительство Корпорации МСП может покрывать до 50% суммы кредита, а максимальная сумма поручительства составляет 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по кредиту, снижая его риски и позволяя высвободить средства для дальнейшего кредитования.

Ключевые выводы для бухгалтера: