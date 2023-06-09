Право на страницах истории. Что писали о недобросовестных должниках в СССР и как предлагали бороться с выводом имущества в начале 20 века.

Журнал «Еженедельник Советской Юстиции»

В октябре 1921 г. коллегия Народного комиссариата юстиции РСФСР, «в целях усиления пропаганды советского права», приняла решение о выпуске журнала «Еженедельник Советской Юстиции». Первый номер вышел 1 января 1922 г. В настоящий момент журнал выходит под названием «Российская юстиция»

Типичный пример обложки издания. Источник: Президентская библиотека

Хочу поделиться о том, что писали в журнале про банкротство в 1927 г. в номере 35 (прим:ссылка на полный текст кликабельна, далее также).

Безнаказанность злостного банкротства

Так озаглавлена одна из статей номера. Автор статьи приводит пример (прим:текст немного отредактирован мною):

Госучреждение продает частному лицу товар, получая часть наличными, часть векселями. Приняв товар, покупатель его реализует и вырученные от продажи деньги использует в виде оборотных средств. Наступает срок платежа по векселям. Предварительно векселедатель все своё имущество переводит на имя другого подставного лица, и сам как бы формально является банкротом, а фактически, имея средства, работает под прикрытием новых лиц. По векселям оплату не производит, госучреждение прибегает к взысканию. В ходе исполнительного производства выясняется, что имущество уже принадлежит не должнику, а другим лицам. Если имущество попадает в опись пристава, то на другой же день кем-то подается в суд заявление об исключении его из описи. В результате исполнительные действия приостанавливаются, а сроки исполнения затягиваются.

Всё это в статье называют«формальным сокрытием имущества». То есть, в 1927 г. поднимают проблему вывода активов из под обращения взыскания. Прошло почти сто лет, а проблема всё та же. Если вам будут говорить, что раньше люди не обманывали друг друга, то не верьте.

Что предлагают авторы журнала?

Какие же решения предлагает автор? Если обмануто госучреждение, то предлагается возбуждать уголовное дело по ст. 130 УК, которая касается неисполнения обязательств по договору с госучреждениями и устанавливает уголовную ответственность для недобросовестных контрагентов.

В журнале отмечается, что уголовный закон не защищает не государственные организации. Авторы вспоминают, что Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г . в ст. ст 1165 - 1166 содержало ответственность лиц в отношении которых будет доказана злостность неплатежа или сокрытие имущества от кредиторов путем его передачи другим лицам. Уложением была установлена ответственность от тюрьмы до ссылки в Сибирь.

Завершая статью автор еще раз настаивают на принятии мер уголовного преследования против лиц, злостно «обанкротившихся».

Ниже та самая статья

Скриншот приводимой статьи.

К слову, советская пресса неоднократно рассказывала о том как гражданские дела могли превратиться в уголовные. Например, была история как гражданка обратилась в суд с иском о выселении из ее комнаты гражданина, который «снимал» у неё квартиру. Дело закончилось тем, что в отношении гражданки возбудили уголовное дело за спекуляцию комнатой (прим: история описана в в газете Вечерняя Москва № 205 от 1939 г. Если кому интересно чуть подробнее, можно прочитать на сайте Электронекрасовки или у меня в Telegram).

Статья — пример шага назад?

Увы, но про возможность оспаривания вывода активов в рамках гражданского судопроизводства предложений нет. При этом, еще ранее российское право знало институт внеконкурсного оспаривания. Свод Законов Российской Империи (т. X) содержал в себе ст. 1529 , в соответствии с которой «договор недействителен и обязательство ничтожно, если побудительная причина к заключению оного есть достижение цели, законом запрещенной» (например во избежание платежа по долгу). Можно сказать, что данная норма — родственник нынешней ст. 10 ГК.

При этом, ст. 1529 получала развитие и изменялась. Так, в 1916 г. в Собрании узаконений и распоряжений Правительства № 194 опубликована редакция ст. 1529 Свода Законов, которой было установлено:

Право любого кредитора, в пользу которого вынесено решение, на оспаривание сделок должника по отчуждению имущества;

Кредитор наделялся правом на оспаривание, при условии если у должника было недостаточно иного имущества для погашения обязательств.

В итоге ст. 1529 эволюционировала в полноценный закон о внеконкурсном оспаривании. С полным текстом рекомендую ознакомиться на сайте Банкротного клуба.

Таким образом, было время, когда в России (а точнее в Российской империи) действовал закон о внеконкурсном оспаривании. А спустя немногим более десяти лет, автор Еженедельника Советской Юстиции сетует на вывод активов должниками и предлагает решать проблему уголовным преследованием.

В то же время, можно отметить и плюсы подхода. Уголовно-правовые механизмы могут быстрее содействовать восстановлению нарушенных прав, и возможность применения карательных мер будет фактором сдерживания недобросовестных лиц.

Тем не менее, если исходить из того, что уголовный закон должен карать таких хитрецов, это не отрицает того, что возможность внеконкурсного оспаривания усиливает возможность восстановления прав кредиторов.