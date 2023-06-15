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Александр Малютин
ГК РФ

Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

Услуги оказаны, контрагент не платит, общение прекратил и на претензии не отвечает. Иногда ситуация может осложниться тем, что ошибки в оформлении договорных отношений, делают выгодным молчание контрагента.
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Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

Часть 1. Теория

Молчание знак согласия?

Рассмотрим способ защиты от недобросовестного поведения контрагента.

По умолчанию

«Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат положений, позволяющих приравнивать отсутствие ответа должника на претензию кредитора к признанию долга».

(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2020 N 09АП-82010/2019 по делу N А40-164354/2019).

Таким образом, по общим правилам молчание не является признанием долга.

В соответствии с п. 3 ст. 158 ГК«Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

Таким образом, закон допускает, что молчание может создавать и изменять правоотношения сторон.

Можно ли зафиксировать молчание в договоре?

Стороны могут зафиксировать в договоре, что будет в их договоренностях означать молчание одной из сторон.

В соответствии с п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 волеизъявление, прямо направленное на признание долга, является сделкой.

Вывод: таким образом, признание долга является сделкой, а значит подходит под п. 3 ст. 158 ГК.

Интересный пример: Минтрансом России в рамках утверждения типового контракта на выполнение авиационных работ предлагается внесение в договор следующего условия:

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Нет ли противоречий с законом?

На мой взгляд, такой пункт договора не противоречит законодательству и является рабочим. Этим условием стороны формируют волю на то, что признание долга может быть выражено молчанием. В результате договор предоставляет сторонам выбор либо ответить на претензию, либо нет. Выбор любого варианта поведения является также волевым действием, а значит отсутствие ответа на претензию будет являться сделкой, направленной на признание долга.

Важно: не все юристы-цивилисты придерживаются схожего мнения. Существует позиция о том, что признание долга может быть совершенно только путём активных действий.

Из изложенного можно сделать вывод, что п. 3 ст. 158 ГК позволяет включить в договор между сторонами положение, в соответствии с которым оставление претензии без ответа означает признание долга.

Зарубежный опыт

Республика Беларусь

Для приказного производства, а также для взыскания задолженности в нотариальном порядке существует правило, в соответствии с которым

В качестве документа, подтверждающего признание должником долга, может оцениваться направленная должнику претензия, полученная и оставленная им без ответа.

(ч.2 п.5 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 № 9).

Великобритания

В Королевстве существует механизм вынесения судебного решения без фактического судебного разбирательства (похоже на смесь Приказного и Заочного судопроизводства в РФ).

Если должник не ответил на требование, то кредитор может просить вынести суд Постановление о взыскании. Для этого кредитор должен заполнить форму № 225.

Тем не менее, такой пример не совсем можно рассматривать как признание долга.

Германия

В немецком праве существует понятие Декларативное признание долга (Ein deklaratorisches Anerkenntnis) — это договор, не урегулированный Гражданским уложением Германии, который снимает возможность заявлять возражения по обязательству.

Должник лишается права возражения по обязательствам, которые существовали и были ему известны или которые он, по крайней мере, ожидал. Посредством декларативного подтверждения признания долга стороны преследуют цель полностью или частично вывести существующее требование из-под спора или неопределенности и определить его (в этом объеме) окончательно.

Согласно прецедентному праву Федерального Верховного суда Германии (BGH), для заключения такого договора (и создания признания) должны быть выполнены определенные условия:

  • должник и кредитор хотят устранить возможные споры или неопределенность в отношении определенного долга - например, требование о возврате займа — и вывести его из судебного процесса;

  • оба хотят установить определенные долговые отношения. Должник признает требование своего кредитора и заявляет, что оно обосновано.

При этом, по умолчанию в силу ст. 781 Гражданского уложения Германии, признание долга возможно только в письменном виде. Это называется абстрактным признанием и его следует различать с декларативным.

Таким образом, в Германии стороны могут на будущее зафиксировать в договорных отношениях факт признания обязательства и вывести его из под спора.

Часть 2. Практика

Спасибо тем, кто прорвался сквозь теорию и дочитал до сюда. Приведу примеры практики судов РФ.

Между тем, истцом не доказан факт неправомерности удержания штрафа, поскольку в силу пункта 11.3.1 договора истец должен был дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Истцом доказательств направления в адрес ответчика несогласия с его претензией не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.22 по делу № А40-170230/21.

Можно сказать, что в этом деле пункт договора об отсутствии ответа на претензию сработал.

Косвенно схожий подход можно вывести и из Постановления Арбитражного суда Московского округа от 15.04.202 по делу № А40-164450/19.

Следует учесть, что в приведенных примерах были реальные доказательства неисполнения обязательств.

Часть 3. Выводы и рекомендации

Фиксируя в договоре условие о признании долга при отсутствии ответа на претензию, вы делает молчание невыгодным для контрагента.

Я рекомендую включать в договор с контрагентом условие о том, что отсутствие ответа на претензию будет означать признание долга.

При этом, я рекомендую использовать формулировку именно «признание долга», а не «признание требований претензии».

Не исключено, что суд все же может не согласиться, что так можно оформить признание долга, но для усиления позиции в споре - это полезное решение.

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе. Там привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных юридических кейсах и опыте зарубежных стран и даже публикую исторические заметки о праве. Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

юрист

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Комментарии

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