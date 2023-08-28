Платная раздача интернета: услуга или нет? А если не услуга, то за что мы платим?

Пост по данной теме с правовой точки зрения выглядит весьма недокрученным. Именно поэтому хотелось бы мнение коллег.

Тем не менее, на фоне новостей о том, что ФАС начала рассматривать жалобы на платную раздачу интернета со смартфонов, тема стала актуальна.

Чем не повод поделиться мыслями?

Понятие услуг. Состав услуг связи

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК).

Как правило, договор с оператором содержит пункт о том, что «компания предоставляет также услуги по доступу к сети Интернет».

Таким образом, абоненту предоставляют услуги:

связи;

доступа к сети интернет (передачи данных).

Терминология

Услуга связи — деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

Предоставление доступа к сети передачи данных - совокупность действий оператора связи по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью оборудования к узлу связи сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных. (Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606)

Раздача интернета: Функция устройства или услуга оператора?

Если абонент использует мобильный интернет на своём устройстве, то он услугу доступа в интернет уже оплатил.

Возможность использовать смартфон в качестве модема — это техническая особенность устройства, которая внедрена производителем. Получается, что оператор создаёт искусственное ограничение на использование смартфона в качестве модема. Функция модема в устройстве есть, но блокируется третьим лицом.

Спорно, что «услугу раздачи интернета» корректно называть услугой с точки зрения права.

Оператор не совершает каких-либо действий, чтобы абонент мог раздавать интернет. Фактически пользователь вносит плату за то, чтобы оператор воздержался от совершения определенных действий (т. е. перестал препятствовать использованию функции раздачи интернета). Это не отвечают понятию услуг, которое содержится в ст. 779 ГК.

Задача оператора, при предоставлении услуги доступа к интернету — обеспечить возможность пользоваться каналом передачи данных. Доступ в интернет предоставляется независимо от того подключена ли у абонента «услуга раздачи интернета» или нет.

Альтернативный подход

Перед публикацией материала, я постарался собрать мнения с других площадок.

Пост я также публиковал в своем телеграм-канале. Подписчик предложил рассмотреть вопрос с точки зрения того, «что вопрос кроется в оконечном оборудовании (п. 10 ст. 2 Закона о связи). Возможно услуги предоставляются только для одного оконечного оборудования — телефона, а дополнительное подключение других устройств (коих может быть бесконечное количество), это другая услуга».

Отмечу, что мысль дельная. Тоже имеет повод для рассмотрения и обсуждения.

В комментариях уделили внимание технической стороне вопроса. Один из читателей отметил, что:

Что необходимо оценить, что именно операторы связи и интернет провайдеры имеют право контролировать в рамках своей лицензии, а куда и нос не должны совать. Нужно понять законность подобного дифференцирования в рамках объема прав на предоставление услуг по выданной лицензии.

Чтобы пытаться сохранить субъективность, от себя добавлю: Запрос операторов на защиту от злоупотреблений абонентов (по использованию интернета) понятен. Вопрос в поиске баланса интересов.

Вопросы:

Можно ли рассматривать действия оператора как создание препятствия для абонента в использовании имущества (смартфона)?

Вправе ли собственник имущества требовать устранения препятствий, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению смартфоном? Удовлетворит ли суд такой иск? (альтернативный способ — признание ничтожным условия договора, которым устанавливается платная раздача);

Не платит ли абонент дважды за одну и ту же услугу?

Будет интересно почитать комментарии пользователей. Возможно, ваши комментарии дадут пищу для более подробного правового исследования)