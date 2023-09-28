Можно ли признать несовершеннолетнего банкротом? Судебная практика и мировой опыт

Только ли взрослый человек может быть подвергнут банкротству Разбираемся.

Когда я задался данным вопросом, казалось, что ответ в целом очевиден — «да, при определенных обстоятельствах». Однако, узнав мнение коллег, оказалось, что вопрос не столь прост как кажется.

«Банкротство несовершеннолетних законодательством РФ не предусмотрено»

Если искать ответ в одной популярной правовой системе, то он будет именно как в заголовке раздела. Замечу, что Закон о банкротстве не содержит запрета на банкротство граждан, не достигших 18 лет (как и в целом российское законодательство).

Юный бизнесмен

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна при достижении 14-летнего возраста (с согласия их родителей или попечителей). Позднее юный предприниматель может считаться полностью дееспособным по основаниям ст. 27 ГК.

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Представим, что 16-летний гражданин зарегистрировал ИП, но очень быстро оказался в долгах. Сможет ли он обратиться с заявлением о признании себя банкротом (или его кредиторы)?

В 2018 году на Федресурсе была опубликована статья, где поднимался вопрос банкротства несовершеннолетних. Большинство опрошенных юристов считают, что в определенных случаях несовершеннолетний может быть признан банкротом. Почитать можно тут.

Судебная практика

Приведу судебную практику.

Позиции судов:

Дело № 1

Гражданин может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом по достижении возраста 18 лет, такое право также может возникнуть у несовершеннолетних, вступивших в брак до достижения возраста 18 лет или объявления его полностью дееспособным (эмансипации). Определение АС Волгоградской области от 15.02.16 по делу № А12-4504/16

Комментарий к делу

Суд не признал банкротом несовершеннолетнего гражданина, но отметил, что при определенных условиях несовершеннолетний (от 16 до 18) может быть признан банкротом. Правда, суд апелляционной инстанции в этом же деле, оставляя судебный акт без изменения, сделал оговорку: «действующее законодательство не предусматривает оснований для банкротства несовершеннолетнего лица, в силу отсутствия у того гражданской дееспособности».

Впрочем, оговорка не противоречит выводу суда первой инстанции. Суд первой инстанции указал на условия наступления гражданской дееспособности до 18 лет. Позиция же апелляционного суда в том, что банкротство невозможно ДО наступления полной дееспособности.

Дело № 2

Ни Гражданский кодекс РФ, ни законодательство о банкротстве не регулирует вопрос о возможности признания несостоятельным (банкротом) несовершеннолетнего гражданина, в связи с чем с учетом общих начал (принципов) законодательства суд полагает возможным руководствоваться в данном случае п. 1 ст. 21 ГК , в соответствии с которой способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста, что исключает возможность признания должника несостоятельным (банкротом) до наступления совершеннолетия (достижения 18 лет или ранее — в специально предусмотренных законом случаях, например — согласно ст. 27 ГК РФ) Постановление 13ААС от 11.11.21 по делу №А56-30871/21

Комментарий к делу

Суд в данном деле несовершеннолетнего банкротом не признал. Из оговорки суда (в скобках) можно сделать вывод, что в случае эмансипации, банкротом может быть признан гражданин до наступления возраста 18 лет.

Российский опыт: выводы

Я не нашёл ни одного случая введения процедуры банкротства в отношении несовершеннолетнего. Приведенная выше судебная практика не даёт однозначного ответа, а лишь позволяет делать выводы о возможности банкротства несовершеннолетних.

Отмечу, что:

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего;

Эмансипированный несовершеннолетний не приобретает прав и обязанностей, в отношении которых законом установлен возрастной ценз;

Закон о банкротстве не содержит возрастного ценза для признания гражданина несостоятельным.

Таким образом, считаю, что несовершеннолетний может быть признан банкротом в российском правовом поле.

Зарубежный опыт

Тут важно сделать оговорку, информацию ниже пришлось собирать по самым разным иностранным источникам. Напрямую в законодательстве приведенных стран, возрастной ценз также не оговаривается. В связи с этим информация ниже является по сути подборкой мнений иностранных юристов (пожалуй, за исключением США).

Италия

Собственно, из-за этой страны и возникла тема статьи, мониторив новости итальянского права, я случайно наткнулся на статью по теме банкротства несовершеннолетних.

Как я понял, итальянское законодательство исходит из того, что предпринимателя до 18 лет можно признать банкротом. Итальянские юристы пишут, что это редкий случай. Также отмечается, что для несовершеннолетних не применяются личные последствия банкротства, такие как:

Запрет на смену места жительства;

Лишение права на самостоятельное получение корреспонденции;

Невозможность быть директором компании.

Германия

Исходя из содержания § 112 Гражданского уложения Германии (BGB), несовершеннолетний может самостоятельно вести бизнес. Для этого нужно согласие родителей и суда по семейным делам. Немцы пишут, что согласие суда получить сложно. Суду надо будет доказать наличие предпринимательских знаний, представить бизнес — план и показать успехи в учебе.

В Германии банкротство ИП не всегда приравнивается к банкротству физического лица. Если я верно понимаю, то несовершеннолетний может пройти только процедуру банкротства как предприниматель. Как физическое лицо он банкротом признан не будет. Однако, кейсов о банкротстве несовершеннолетнего в немецком праве я не нашёл.

Швейцария

Несовершеннолетний не имеет право руководить ООО или быть членом совета директоров АО, но может быть индивидуальным предпринимателем. Запись о предпринимательской деятельности вносится в торговый реестр. Внесение в торговый реестр возможно с согласия законного представителя, но только после достижения 16 лет. Однако запись обязательна только для оборота на сумму 100 000 швейцарских франков и более. Если несовершеннолетний внесён в торговый реестр, он может быть признан банкротом.

США

Американское законодательство не содержит запрета на банкротство несовершеннолетних. Большинство источников пишут о том, что это возможно, но следует учитывать особенности конкретного Штата.

Забавно, но я обнаружил портал в формате вопрос-ответ, где американские юристы спорят о том, может ли несовершеннолетний быть признан банкротом. Часть считает, что в случае эмансипации несовершеннолетний имеет право на банкротство. Другая часть полагает, что банкротство несовершеннолетнего невозможно.

Ниже расскажу о деле Шона, которая весьма примечательно.

Шон

В 1998 году в Нью-Йорке было подано заявление о банкротстве от имени 10-летнего Шона. Мальчик остался сиротой, его адвокат заявил о банкротстве с целью отсрочить обращение взыскания на ипотечное жилье, где проживал мальчик и его несовершеннолетние брат с сестрой. По задумкеза время рассмотрения процедуры банкротства у мальчика появился бы законный опекун — дядя, что, в свою очередь, давало право на получение страховой выплаты в размере $100 000 из-за смерти отца (а для погашения ипотеки нужно было $15 000). Нет достоверных сведений чем закончилась история Шона, по некоторым данным ему собрали деньги за счёт пожертвований, что позволило погасить ипотеку. По другим данным, процедура банкротства окончилась из-за возражений одного из родственников Шона.

Австралия

В Австралии несовершеннолетний может быть признан банкротом только при наличии задолженности, подлежащей принудительному взысканию. Ребенок наделен правом самостоятельно обратиться с заявлением о личном банкротстве.

Применительно для несовершеннолетних принудительное взыскание возможно по сделкам купли-продажи предметов первой необходимости.

В соответствии со ст. 7 «Goods Act» (Закон о товарах Австралии) «под предметами первой необходимости понимаются товары, соответствующие жизненным обстоятельствам несовершеннолетнего и его реальным потребностям на момент сделки».

Соответственно, несовершеннолетний в Австралии имеет право заключать сделки о приобретении предметов первой необходимости, что может

привести к возникновению задолженности.

Интересный факт: В Австралии действует «Child Sexual Abuse Act 2018» — Закон, устанавливающий выплаты детям, пострадавшим от сексуального насилия. В Законе о банкротстве отдельно оговаривается, что полученные выплаты не подлежат включению в конкурсную массу, кредиторы на них претендовать не могут.