Как утечка данных привела к сокрытию информации о владельцах недвижимости в Нидерландах?

Сегодня хочу рассказать новость, которая сначала вызвала лёгкое чувство дежавю, а затем просто удивление.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

На днях, мониторя новости зарубежного права, я узнал, что в Нидерландах начинают скрывать сведения о владельцах недвижимости. Стало интересно, я вспомнил о том как "закрывали" реестр недвижимости в России и чутка погрузился в тему.

Что случилось?

Называют две причины введения ограничений.

Официальная - забота о гражданах и сохранение баланса интересов.

Неофициальная- утечка данных из кадастра, которая произошла в конце августа.

Дальше самое интересное. Подробности о так называемой утечке.

Вот что называют утечкой: Земельный кадастр Нидерландов имеет публичную и приватную часть. В приватной части возможен поиск по имени гражданина, что позволяет узнать адрес его проживания. Считалось, что доступ к приватной части могут получить только владельцы профессиональной учетной записи на сайте кадастра.

Для создания профессионального аккаунта была необходима регистрация в Торгово-промышленной палате.

Однако, при создании аккаунта, можно было просто указать любую компанию из списка Торгово-промышленной палаты (сектор не имеет значения), после чего доступ предоставлялся. Таким образом, создать профессиональную учетную запись мог абсолютно любой.

Это удалось выяснить журналистам rtlnieuws.

Как так вышло никто не знает, чиновники и общественные деятели лишь удивляются и возмущаются.

Поразительно, что нет никакого контроля над доступом к Земельному кадастру, тем более, министр жилищного строительства Уго де Йонге пообещал в начале этого года , что «прилагаются все усилия для предотвращения злоупотреблений Земельным кадастром. Анна Берли, профессор кафедры защиты данных и права на конфиденциальность.

Какие последствия?

Итогом кадастрового скандала стало то, что с 15 октября только нотариусы, судебные приставы, агенты по недвижимости, сотрудники финансовых компаний и государственных учреждений смогут осуществлять поиск данных в земельном кадастре по имени. Остальным пользователям для этого необходимо подать самостоятельное заявление, которое будет рассмотрено земельным кадастром.

Ассоциация адвокатов Нидерландов потребовала восстановить возможность «поиска по имени» для юристов, которым это необходимо в их профессиональной деятельности.

Ну и это ещё не всё. Публичная часть реестра позволяет осуществлять поиск по объекту недвижимости, но и тут вводят ограничения. Лица, которые смогут доказать наличие конкретной угрозы, смогут временно скрыть свои персональные данные в земельном кадастре.Отмечается, что для некоторых профессий, таких как журналисты, судьи или адвокаты — это особенно актуально.

Актуально ли это для нидерландских чиновников не сообщается.