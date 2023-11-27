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Александр Малютин
Право

Чёрная пятница в законе: как сделать распродажи честными

Регулирует ли закон правила проведения маркетинговых распродаж?
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Чёрная пятница в России: предложения, идеи, законопроекты

Не у всех скидочные кампании, акции вызывают положительные впечатления. Часть потребителей считают (и часто обосновано), что продавцы изначально просто завышают цены, чтобы затем продать товар в рамках маркетинга.

Новые предложения

Недавно депутат Сергей Гаврилов предложил запретить спекулировать ценами во время «Черных пятниц». Основная идея депутата –защита продавцов от условий, которые диктуют маркетплейсы. Кроме того, Гаврилов отметил, что:

«Завышенные якобы первоначальные зачеркнутые цены в «черную пятницу» — это введение в заблуждение потребителя», — Сергей Гаврилов, депутат.

Старые законопроекты

Правила о проведении распродаж предлагали установить ещё в 2019 г. Предложение сводилось к тому, что исходная цена товара не может превышать его среднюю стоимость за последние полгода.

Правительство законопроект не поддержало, указав, что регулирование системы противоречит Конституции.

Также следует отметить, что содержащееся в законопроекте положение о том, что исходная цена на товар, от которой исчисляется скидка, не может превышать среднюю за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи, цену на данный товар в торговом объекте, представляет собой конструкцию государственного регулирования потребительских цен, что может вступить в противоречие с принципами свободы экономической деятельности и свободы ценообразования, закрепленными в статье 8 Конституции Российской Федерации, пункте 2 статьи 1, пункте 1 статьи 421, пункте 1 статьи 424 и пункте 1 статьи 500 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Письмо Правительства от 26 марта 2020 г. № 2497п-П13. Отзыв на законопроект.

Зарубежный опыт регулирования распродаж

Рассмотрим зарубежный опыт регулирования распродаж.

В прошлом году в Директиву ЕС О защите прав потребителей № 98/6/EC внесена статья 6a.

В соответствии с данной нормой в любом объявлении о снижении цены должна быть указана предыдущая цена. Предыдущая (нормальная) цена – это самая низкая цена, применяемая продавцом за последние 30 дней до снижения цены.

Как это работает

Приведу пример Дании, где Уполномоченный по защите прав потребителей издал руководящие принципы снижения цен. В них оговорено, что они обязательны к применению в тех случаях, когда продавец использует в своем маркетинге термины, указывающие на снижение цен — «Черная пятница», «цена на Хэллоуин» и. т. д.

Ключевые правила в Дании:

  • Если продавец предлагает потребителю скидку, то предыдущая более высокая цена должна быть «нормальной ценой» товара или услуги. Нормальная цена товара или услуги — это самая низкая цена, которую продавец взимал за период не менее 30 дней до снижения цены. Этот период называется контрольным;

  • Для товаров с коротким сроком годности действует иной период нормальной цены — 14 дней;

  • Распродажа прерывает 30-дневный период, в течение которого товар должен был продаваться по нормальной цене. При дальнейшем снижении цены, нормальной стоимостью считается цена, которая применялась до первого снижения.

Пример: телефон продавался по нормальной цене 5 000 датских крон в течение 50 дней. Продавец объявляет, что теперь в течение 25 дней или до XX-XX-2023 г. действует рекламное предложение в размере 3 000 датских крон. Затем в течение 30 дней, после окончания рекламного периода цена в 3 000 датских крон будет считаться нормальной ценой.

Польза правил, по версии датчан

Как пишут в Дании, ранее можно было проводить краткосрочные распродажи продолжительностью до трех дней без прерывания периода действия нормальной цены в 30 дней. Правила заставляют задуматься, насколько разумно с тактической точки зрения снижать цену на товар или услугу в «Черную пятницу», если продавец хочет предложить скидку на тот же товар или услугу в начале декабря.

Отмечается, что по заявлению Уполномоченного по правам потребителей уже было вынесено несколько решений о нарушении правил ценового маркетинга.

Комментарий

Справедливо ли регулирование проведения скидочных кампаний?

С той точки зрения, что маркетинговые уловки могут вводить потребителя в заблуждение, то скорее да. Принятие решения о заключении любой сделки должно исходить из пониманий не только её условий, но и обстоятельств из-за которых сторона вступает в сделку

С точки зрения реализации, возникает вопрос, не приведут ли подобные ограничения к изначальному завышению цен?

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