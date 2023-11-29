Кто и как мог подать заявление о банкротстве «СПБ Биржи»?

Новость о «банкротстве» СПБ Биржи остаётся в области внимания второй день. В этом посте постараюсь рассказать, почему с самого начала заявление выглядело подозрительным. Для многих ничего из написанного новинкой не будет, но надеюсь, что для кого-то это станет полезной информацией.

Всегда ли новость о банкротстве крупной компании — это реальное банкротство?

Для начала просто интересный факт.

Каждый раз, когда в новостях появляется новость о том, что на крупную компанию подали заявление о банкротстве – это привлекает внимание СМИ, что в дальнейшем вызывает небольшой резонанс у общественности. На деле (когда мы говорим про крупные компании, не про биржу), часто подача заявления о банкротстве в отношении большого бренда– это способ заставить побыстрее заплатить.

Пример: два года назадподавали заявление о банкротстве ПФК ЦСКА

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Но, иногда я рассказываю необычные юридические истории и факты. Сегодня как раз об этом. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

Кто может подать заявление о банкротстве?

В комментариях к одному из материалов уже писали, что подать заявление о банкротстве могут:

Кредитор должника;

Работник или бывший работник;

Уполномоченный орган.

Для того, чтобы указанные лица обладали правом на подачу заявления о банкротстве, необходимо наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств (Исключение - кредитная организация. Банк вправе обратиться с заявлением о банкротстве без решения суда о взыскании).

Изложенное следует из статьи 7 Закона о банкротстве. Если обратиться к открытым источникам, то в отношении СПБ Биржи отсутствуют решения о взыскании задолженности, которые вступили в законную силу (по крайней мере в Арбитражном суде).

Кроме того, заявление о банкротстве вправе подать должник. Исходя из того, как оформлена карточка дела, то кажется будто бы так и было.

Что нужно сделать перед подачей заявления о банкротстве?

Существует Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в (ЕФРСБ) (п. 2.1. ст. 7. Закона о банкротстве).

Если заявление подаёт сам должника, то он также не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления должника обязан опубликовать уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (п. 4 Закона о банкротстве).

Публикация в ЕФРСБ о намерении инициирования процедуры банкротства в отношении СПБ Биржа отсутствовала. В совокупности с отсутствием сведений о просуженных долгах это уже намекало на сомнительность поданного заявления.

Как происходит подача заявлений и исков в Арбитражный суд?

В ситуации с СПБ Биржей стоит учитывать, что подать подобное заявление технически способен каждый.

Подать иск или заявление о банкротстве в суд можно следующими способами:

В электронном виде через систему Мой арбитр. Важно: нужен аккаунт на Гоуслугах. Владелец аккаунта и подписант заявления должны совпадать, в противном случае сотрудник суда отклоняет (как правило) регистрацию документа; Почтой России. Важно: сейчас обязаны спрашивать паспорт отправителя; В Арбитражном суде г. Москвы стоит ящик для корреспонденции. Через него можно также подать исковое заявление, в том числе заявление о банкротстве.

Выглядит ящик примерно так. Источник фото

Подозреваю, что автор заявления использовал именно такой способ, т. к. иные способы обращения в суд позволяют установить личность. В ситуации с ящиком разоблачить хулигана будет куда сложнее.

Кто угодно может подать иск в суд? Что происходит после подачи документа в суд?

Прозвучит странно (на первый взгляд), но кто угодно может подать заявление от кого угодно. Для того, чтобы появилась карточка дела, как в ситуации с Биржей достаточно просто что-то подать.

Можно подать заявление от третьего лица, можно якобы от самой биржи (даже не подписав его).

Мотивацией может быть как желание манипуляции рынком, так и хулиганские побуждения. Лично я склоняюсь ко второму.

В картотеке арбитражных дел любое поданное заявление будет отображено. Это происходит после того, как документ поступает в суд. В этот же момент заявлению или иску присваивается номер дела.

Наличие карточки дела не означает, что иск/заявление будет принят, не говоря уж о введении процедуры банкротства (в случае с Биржей).

Тут важно разделять факт формирования карточки дела и процессуальные действия суда. Например, кто-то подал заявление якобы от СПБ Биржи, на самом заявлении отсутствует даже подпись. Карточка дела появится, но суд такое заявление оставит без движения. Момент регистрации документа, создания карточки и момент, когда иск или заявление попадает судье в руки - это разные моменты. Только судья определяет соответствие поданного иска требованиям процессуального законодательства и разрешает его дальнейшую судьбу.

Понимаю, что у многих ситуация вызвала панику, но с юридической точки зрения, особенно с точки зрения банкротства — история с самого начала выглядит чьим то злым умыслом. Банкротства внезапно не происходят. Ему предшествует соответствующие процедуры.

Мне же как юристу интересно, приведёт ли эта история к тому, что карточка дела в арбитражном суде будет создаваться не сразу, а только после принятия иска/заявления?

Итог

Основный посыл данной заметки показать, что не всегда громкие заголовки о чьём-либо банкротстве имеют под собой почву реальной несостоятельности. А введению реальной процедуры банкротства предшествуют обязательные судебные и иные процедуры.

Лично моя мотивация в написании поста - это любовь к праву и желание содействовать его популяризации. Этот пример мне показался очень удачным.