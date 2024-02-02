Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе

Бывают случаи, что необходимо найти образец договора на какую-либо тему. Самый банальный способ — поисковой запрос «образец договора скачать», но он далеко не самый лучший. Неизвестно какого качества будет первый попавшийся вариант.

Иногда даже коллеги обращаются ко мне с просьбой поделиться образцом того или иного договора. Образцов на все случаи жизни, у меня нет, да и занимаюсь договорной работой редко.

Однако, у меня есть рекомендации как упростить договорную работу. Советы ниже будут полезны всем, так как помогут упростить поиск нужного договора.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Подготовка договора: личный опыт

Недавно готовил договор найма жилого помещения. Выбрал самый простой путь - нашёл несколько образцов в одной из правовых систем. Из нескольких примеров составил один, частично переработал условия «под себя».

Однако, не всегда правовые базы помогут в поиске нужного образца договора, да и не у всех есть к ним доступ.

Где найти пример хорошего договора?

Ищите на сайте компаний, которые специализируются на нише, в которой готовите договор.

Тут основная задача вспомнить, кто является крупным и значимым игроком нужного вам рынка услуг, работ и. т. д. Такие компании, как правило, уделяют особое внимание содержанию договора, чтобы максимально защитить свои интересы.

Образец договора о продаже товаров дистанционным способом

Например, если нужен договор о продаже товаров дистанционным способом (или оферта), то возьмите за основу оферту на сайте Ашана. На мой взгляд, хорошо проработанный документ.

Образец договора поставки

Нужен продуманный договор поставки? Неплохой вариант доступен на сайте продуктового магазина Globus.

Образец договора аренды нежилого помещения

Пример договора аренды нежилого помещения есть у X5 Retail Group.

Образец договора на онлайн-обучение

Сейчас популярно онлайн-образование. Где же найти договор на онлайн курсы, который будет регулировать правила оказания данных услуг, а также порядок доступа к видеоконтенту? У юристов!

Например, существуют две хорошие (на мой взгляд), площадки с курсами для юристов Lextorium и М-Логос. Они размещают в свободном доступе договоры на обучение и на доступ к контенту. Договоры от Lextorium тут, а от М-Логос тут.

Учитывая уровень спикеров, которые имеют прямое отношение к названным площадкам, подозреваю, что к договорам приложили руки (и головы) ведущие специалисты российской юриспруденции.

Отдельно образу внимание, что Lextorium указывает в договоре:

Приобретатель получает доступ к выбранному (путем акцепта оферты) им Видеоконтенту (образовательным услугам) «В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН СУЩЕСТВУЕТ», Правообладатель не дает никакой гарантии и не несет ответственности за несоответствие услуги конкретным целям, ожиданиям Приобретателя. Подачу материала, уровень погружения в выбранную тему, актуальность контента, к которому приобретается доступ, Приобретатель обязан оценить для себя заранее, используя фрагменты материалов, выложенные в свободном доступе на сайте и в аккаунтах социальных сетей Правообладателя в сети Интернет, а также обратившись за соответствующей консультацией к представителям Правообладателя.

По-моему, весьма ёмко, один данный пункт уже потенциально защищает от претензий слушателей за неоправданные ожидания.

Если вдруг нужен договор на образовательные услуги в очном формате с организацией обучения на уровне университета, то обратите внимание на договор об оказании платных образовательных услуг в МГЮА.

Итог

Главное, помнить, что примеры, формы и образцы только помогают в работе. Бездумное копирование даже самого лучшего договора может привести к ошибкам. Любой договор необходимо настраивать под свои нужды. Лучше всего консультироваться с юристом. Но если хотите составить договор сами, то берите пример, который подготовлен профессионалами.

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