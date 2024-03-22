Маркировка рекламы: практические примеры из рассмотренных дел

По данной теме написано и сказано много. Этот пост не про правовые основы маркировки. Изучил несколько административных дел, узнал, когда дело могут прекратить. Делюсь выводами, которые считаю полезными.

Кто возбуждает дело за отсутствие маркировки?

Этим занимаются региональные Управления Федеральной Антимонопольной Службы (УФАС).

Где посмотреть дела о привлечении к ответственности за отсутствие маркировки?

На сайте ФАС есть База решений. В строке поиска вводите запрос «отсутствует пометка реклама». Результат поиска отсортируйте по дате от новой к старой.

Может ли быть возбуждено дело по заявлению гражданина?

Да, чаще всего так и происходит. Самая распространённая формулировка:

В УФАС поступило заявление гражданина по факту распространения в сообществе (наименование сообщества) в социальной сети (название социальной сети) компании (наименовании компании) без специальной маркировки

Что происходит после возбуждения дела?

Региональное управление выносит определение о назначении дела к рассмотрению. В некоторых случаях оно содержит скриншоты публикаций, которые имеют признак рекламы.

Рекомендую посмотреть Определение УФАС по Свердловской области. Отличный пример того, как формируются материалы административного дела и даётся предварительная оценка спорным публикациям.

Административное дело назначается к слушанию. Распространителю рекламы предлагают представить ряд документов, например:

документальные сведения о рекламодателе с приложением соответствующих документов (договоров на размещение рекламы, платежные документы, иное);

правила размещения информации, в том числе – рекламной, в телеграмм-канале;

цель создания группы в мессенджере «Телеграм» (направленность, тематика, количество участников, условия вступления и т.д.).

Слушание назначают либо в режиме онлайн, либо в порядке очного участия в здании соответствующего управления.

Могут ли спросить за рекламу шаурмы?

Вот мы подошли и к самому главному вопросу.

Да, УФАС по Республике Коми обязало представить информацию:

«О причинах распространения рекламы о самой вкусной шаурме, размещенной 11.11.2023 в 12:17 в рассматриваемом сообществе, без учета требований п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе».

Так, что даже шаурму нельзя рекламировать без маркировки.

Могут ли прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения?

Да, например, так поступило УФАС по Тамбовской области в деле № 068/04/14.3-17/2024. Основанием для этого послужило:

совершение административного правонарушения женщиной, имеющей малолетнего ребенка (п. 10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП);

непродолжительный период времени совершения административного правонарушения (один день);

отсутствие негативных последствий.

Могут ли прекратить дело в случае невозможности установления лица, нарушившего законодательство?

Да, например так поступило УФАС по Алтайскому краю в деле №022/05/18.1-1509/2023.

Мотивировано это следующим образом:

По информации ООО «В Контакте» страница сайта по адресу _________представляет собой страницу сообщества; сообщество, помимо его создателя, может иметь, администраторов, редакторов, модераторов, каждый из которых имеет персональную страницу пользователя сайта; в отличие от страниц пользователя, страницы сообщества не привязываются к персональным данным: имени, фамилии, возрасту, полу, не имеют самостоятельного логина и пароля для входа на сайт; страница одного сообщества может быть связана с несколькими пользователями; состав руководства сообщества не является закрепленным и может меняться путем снятия и назначения на должности или путем передачи прав создателя. Определение №СС/705/24 о прекращении от 31 января 2024 г.

В других случаях УФАС запрашивает информацию о номере телефона, к которому привязана страница в социальной сети, а затем запрашивает сведения у оператора о владельце номера.

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