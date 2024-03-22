Маркировка рекламы: практические примеры из рассмотренных дел

Кто возбуждает дело за отсутствие маркировки?
Этим занимаются региональные Управления Федеральной Антимонопольной Службы (УФАС).
Где посмотреть дела о привлечении к ответственности за отсутствие маркировки?
На сайте ФАС есть База решений. В строке поиска вводите запрос «отсутствует пометка реклама». Результат поиска отсортируйте по дате от новой к старой.
Может ли быть возбуждено дело по заявлению гражданина?
Да, чаще всего так и происходит. Самая распространённая формулировка:
В УФАС поступило заявление гражданина по факту распространения в сообществе (наименование сообщества) в социальной сети (название социальной сети) компании (наименовании компании) без специальной маркировки
Что происходит после возбуждения дела?
Региональное управление выносит определение о назначении дела к рассмотрению. В некоторых случаях оно содержит скриншоты публикаций, которые имеют признак рекламы.
Рекомендую посмотреть Определение УФАС по Свердловской области. Отличный пример того, как формируются материалы административного дела и даётся предварительная оценка спорным публикациям.
Административное дело назначается к слушанию. Распространителю рекламы предлагают представить ряд документов, например:
документальные сведения о рекламодателе с приложением соответствующих документов (договоров на размещение рекламы, платежные документы, иное);
правила размещения информации, в том числе – рекламной, в телеграмм-канале;
цель создания группы в мессенджере «Телеграм» (направленность, тематика, количество участников, условия вступления и т.д.).
Слушание назначают либо в режиме онлайн, либо в порядке очного участия в здании соответствующего управления.
Могут ли спросить за рекламу шаурмы?
Вот мы подошли и к самому главному вопросу.
Да, УФАС по Республике Коми обязало представить информацию:
«О причинах распространения рекламы о самой вкусной шаурме, размещенной 11.11.2023 в 12:17 в рассматриваемом сообществе, без учета требований п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе».
Так, что даже шаурму нельзя рекламировать без маркировки.
Могут ли прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения?
Да, например, так поступило УФАС по Тамбовской области в деле № 068/04/14.3-17/2024. Основанием для этого послужило:
совершение административного правонарушения женщиной, имеющей малолетнего ребенка (п. 10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП);
непродолжительный период времени совершения административного правонарушения (один день);
отсутствие негативных последствий.
Могут ли прекратить дело в случае невозможности установления лица, нарушившего законодательство?
Да, например так поступило УФАС по Алтайскому краю в деле №022/05/18.1-1509/2023.
Мотивировано это следующим образом:
По информации ООО «В Контакте» страница сайта по адресу _________представляет собой страницу сообщества; сообщество, помимо его создателя, может иметь, администраторов, редакторов, модераторов, каждый из которых имеет персональную страницу пользователя сайта; в отличие от страниц пользователя, страницы сообщества не привязываются к персональным данным: имени, фамилии, возрасту, полу, не имеют самостоятельного логина и пароля для входа на сайт; страница одного сообщества может быть связана с несколькими пользователями; состав руководства сообщества не является закрепленным и может меняться путем снятия и назначения на должности или путем передачи прав создателя.
В других случаях УФАС запрашивает информацию о номере телефона, к которому привязана страница в социальной сети, а затем запрашивает сведения у оператора о владельце номера.
Если вам понравилась статья, а также интересна юриспруденция, то при желании можете подписаться на мой Telegram-канал. Буду рад подписке)
Начать дискуссию