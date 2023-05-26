Как защитить покупку автомобиля от оспаривания сделки при банкротстве продавца

«Суд признает все сделки банкрота недействительными, и имущество вернётся в конкурсную массу» — миф или реальность? Разбираемся, как работают эти механизмы на практике простым языком, без сложных формулировок и ссылок на нормы закона.

Прочитав новость о признании Елены Блиновской банкротом, я видел комментарии примерно следующего содержания:

Теперь у покупателей отберут всё, что куплено за последние три года

Честно, думал, что, миф о том, что суд автоматически признаёт недействительными все сделки банкрота, давно развеян, но, как видно, он ещё жив. Именно это побудило написать данный пост.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе

О чём пойдёт речь?

Споры об оспаривании сделок в рамках банкротства — явление уже нередкое. Иногда ответчиками в таких делах становятся люди, которые и представить не могли, что окажутся в такой ситуации.

Безусловно, знание норм права и теория важны, но в этом посте я хочу сосредоточиться на другом — на процессе доказывания.

Чтобы проще объяснить донести ключевую идею, я упростил многие аспекты. Однако важно помнить, что в реальных делах всегда есть свои нюансы и вопросы, связанные с правом.

В любом случае, надеюсь, что данный пост окажется полезным для читателя.

Покупка автомобиля у банкрота: что делать?

Возьмём простую, но распространённую ситуацию: вы покупаете б/у автомобиль марки Volvo и расплачиваетесь наличными. Передача денег подтверждается распиской.

Проходит время, продавца признают банкротом, а финансовый управляющий подаёт заявление об оспаривании сделки, предполагая, что, возможно, денег вы не передавали и сделка была безвозмездной. У суда расписка также вызовет подозрение.

Тут следует упомянуть, что существует понятие «стандарт доказывания».

Обычно спорах об оспаривании сделок применяется стандарт баланса вероятностей, нужно доказать, что факт скорее был (51%+), чем не был. Иными словами, кто предоставит более убедительные доказательства — тот и победит.

Вернёмся, к примеру с автомобилем. Что нужно доказать? Прежде всего, что сделка была возмездной, а расписка составлена не для вида.

Как доказать возмездность сделки с банкротом?

Нужно показать суду финансовые возможности накопить наличные для покупки. Такими доказательствами могут быть:

Выписка по банковскому счёту с операциями снятия наличных;

Справка 2-НДФЛ;

Документы, подтверждающие наследство или доходы родственников, если они помогли с покупкой;

Аренда банковской ячейки;

Если ранее был продан старый автомобиль (или иное имущество), чтобы совершить покупку, то это надо показать суду. Даже если уже вы получали деньги по расписке – представьте эту расписку в суд!

Но не стоит ограничиваться только доказыванием финансовых возможностей. Помним, что суд надо убедить на 51% в том, что сделка реальна.

Расскажите суду свою историю покупки автомобиля

Автомобиль не та покупка, которая совершается внезапно.

Расскажите, что привело вас к покупке этого автомобиля и почему Volvo. Может, вы фанат марки и даже подписаны на тематические группы? Покажите это суду!

Обсуждали покупку с друзьями или родственниками? Поделитесь с судом скриншотами переписок!

Как вы искали автомобиль? Сколько объявлений просмотрели? Распечатайте историю браузера и покажите, среди каких моделей выбирали.

Изучали ли отзывы о разных автомобилях? Распечатайте эти отзывы и объясните, почему остановились на этом варианте.

Как нашли продавца? Если вы общались с ним по поводу автомобиля, покажите переписку или хотя бы детализацию звонков, если это было по телефону.

Докажите, что именно вы используете автомобиль

После описания процесса покупки докажите, что именно вы реально используете автомобиль:

Ваша фамилия в полисе ОСАГО;

Вы оплачиваете бензин, ремонт и штрафы;

А вот ещё фото из семейной поездки на этом автомобиле.

Эта часть доказывания важна, чтобы не оставить у суда сомнений в отсутствии аффилированности или связанности с продавцом. Есть примеры, когда сделки были денежные, но автомобилем продолжал пользоваться должник.

Итог

И хотя некоторые доказательства на первый взгляд могут показаться абсурдными, на самом деле вы показываете суду искреннюю и настоящую историю! Историю о том, что вы действительно хотели этот автомобиль, оплатили его и пользуетесь им.

В итоге баланс вероятностей — на вашей стороне! А значит, в удовлетворении заявления об оспаривании сделки должно быть отказано (лучше всего, чтобы все аргументы также подкреплялись нормами права).