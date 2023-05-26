Риски оказания услуг компаниям-банкротам: что важно учесть

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе

Вы оказываете услуги и уверены в своей добросовестности? Однако даже при качественной работе ваши доходы могут оказаться под угрозой оспаривания, в случае банкротства компании.

Представьте, ситуацию, что вы честно выполнили свою работу, подготовили большое исследование или просто потратили много времени на работу или услугу, а через полгода вам предъявляют иск: сделка якобы мнимая, оплату надо вернуть.

Подобные случаи встречаются всё чаще. Вот пример!