Риски оказания услуг компаниям-банкротам: что важно учесть

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе
Вы оказываете услуги и уверены в своей добросовестности? Однако даже при качественной работе ваши доходы могут оказаться под угрозой оспаривания, в случае банкротства компании.
Представьте, ситуацию, что вы честно выполнили свою работу, подготовили большое исследование или просто потратили много времени на работу или услугу, а через полгода вам предъявляют иск: сделка якобы мнимая, оплату надо вернуть.
Подобные случаи встречаются всё чаще. Вот пример!
Фабула: оспаривание услуг маркетолога
В отношении компании (Должник) было подано заявление о банкротстве. После принятия заявления компания заключила договор с предпринимателем (маркетологом) на оказание маркетинговых услуг.
Задача маркетолога была провести исследование на следующую тему: «Российский рынок овощей» - Обзор экономической ситуации, оборота земель с/х назначения и тенденций в сфере овощеводства по итогам 2017 года.
Стоимость услуг маркетолога 1 000 000 руб., оплачено в полном объеме.
Конкурсный управляющий подал заявление о признании перечисления денег предпринимателю недействительным.
Позиция управляющего
Сделка заключена после принятия заявления о банкротстве, предпринимателю оказано предпочтение перед иными кредиторами;
Сделка является неравноценной.
Позиция маркетолога (Ответчика)
Услуга оказана, подготовлен отчет на 427 листах, который передан компании (отчёт приложен к делу);
Имеется подписанный акт оказанных услуг;
Обязательство компании перед маркетологом является текущим, следовательно не подлежит оспариванию.
Что решил суд?
Суд признал перевод денежных средств недействительным и взыскал их с предпринимателя.
Позиция суда:
Основным видом деятельности Должника является транспортная обработка грузов на железнодорожном транспорте. Доказательств необходимости получения результатов подобного исследования, его использования в своей обычной хозяйственной деятельности Ответчик не представил;
Из представленного Ответчиком акта оказанных маркетинговых услуг от не представляется возможным определить, что в действительности передано заказчику. Какие-либо документы, подтверждающие оказание конкретных услуг и выполнение конкретных работ (информация справочного характера, письменные разработки, анализы, предложения, схемы бизнес-процессов, отчёты по исследованию рынка), в материалах дела отсутствуют;
У Должника отсутствует экономическая целесообразность такого исследования, исходя из невозможности осуществления, прежде всего, обычной хозяйственной деятельности;
Ответчик не представил суду документального подтверждения наличия у него необходимой квалификации для подготовки подобного исследования, равно как и доказательств привлечения для подготовки спорного исследования иных лиц.
Не имеется документов о том, что проведение исследований соответствующего или другого характера относится к профессиональной деятельности самого Ответчика.
Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.21 по делу N А56-46219/18
Выводы и рекомендации
Суд кассационной инстанции счёл договор мнимым. Оказалось, что акт выполненных работ был подписан не с директором Должника.
Всегда проверяйте данные в ЕГРЮЛ, прежде чем подписывать документы!
Что мог бы сделать предприниматель, если он действительно подготовил отчет?
Подробно описать суду, как именно проводилось исследование;
Привести примеры других своих маркетинговых услуг;
По мнению суда, отчёт изготовлен формально. Это можно опровергнуть, как минимум указав на то, что в свободном доступе такого документа на 427 листах нигде нет.
Меня смущает вывод суда о нецелесообразности такого исследования для Должника. Действительно, основной вид деятельности Должника не связан с овощами, но это не исключает возможного интереса к исследованию рынка этой отрасли.
Возможно, руководство Должника рассматривало исследование как часть антикризисного плана, включающего сотрудничество с производителями овощей в рамках услуг по транспортной обработке.
Суд же возложил на Ответчика обязанность доказывать целесообразность сделки.
Формально исполнитель не обязан интересоваться экономической целесообразностью сделки для заказчика, однако, как показывает практика, иногда это полезно, особенно когда заказчик находится в процедуре банкротства.
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