Самозапрет на кредиты: как получить деньги и не вернуть их? ВсЕ не так просто!

Новости о самозапрете на кредиты привели уже к тому, что в соцсетях и СМИ обсуждают, что этот механизм можно использовать, чтобы взять деньги у банка и не возвращать. Правда ли, что теперь можно получить деньги в долг, но не отдавать их? Давайте разберЕмся. Этим постом хочу предупредить о возможных последствиях использования такого «бага системы».

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. В своей практике я неоднократно защищал руководителей от рисков привлечения к субсидиарной ответственности, а также помогал сохранить в силе сделки, находившиеся под угрозой оспаривания. Мои консультации помогают доверителям не только защитить свои права и избежать проблем в будущем, но и сохранить имущество. Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.

Что случилось?

Прошло совсем немного времени с момента введения правила о самозапрете на выдачу кредитов, а СМИ уже сообщают, что граждане пытаются использовать эту возможность, чтобы получить деньги без намерения их возвращать.

Представители МФО высказываются, что:

«Их цель – воспользоваться возможностью не возвращать заемные деньги на законных правах»

Лично мне кажется, что многие внимательно так и не прочитали норму, которая позволяет не исполнять обязательство по кредитному договору в случае его выдачи при наличии самозапрета.

Что на самом деле написано в законе?

Дело в том, что в соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», если кредит выдан при наличии самозапрета, то юридические и физические лица не вправе требовать от заёмщика исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа).

Обратите внимание, что речь именно об исполнении обязательств по кредитному договору. Речь идёт об исполнении именно условий договора, который был заключён в нарушении запрета. Кредитный договор включает в себя не только выдачу денежных средств, но и условиях пользования денежными средствами. В основном это проценты, а ещё штрафы.

Что с деньгами, которые уже получили?

На первый взгляд, кажется, что их можно оставить себе. Но не всё так просто

О чём же говорит буквальное толкование данной нормы? Лишь о том, что кредитный договор будет считаться незаключённым. Но это не означает, что можно сохранить себе все полученные деньги

Но что с возвратом денежных средств, если кому-то удастся таким образом их получить?

На мой взгляд, правила о взыскании неосновательного обогащения данная норма не отменяет.

Статья 1102 ГК РФ:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Данная норма указывает на исключение, в частности нельзя требовать возврата в том случае, если денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Однако, я не думаю, что данное исключение применимо к выдаче денежных средств при наличии самозапрета.

Последствия для гражданина

В обсуждаемой норме ничего не сказано о том, что гражданин вправе будет сохранить денежные средства, которые он получил, используя подобную схему.

Если недобросовестный гражданин сумел воспользоваться самозапретом для получения денежных средств лично для себя, то их с него взыщут в порядке неосновательного обогащения. Так он их получить не могу.

Это можно рассмотреть и с позиции сделки, которая совершена с нарушением закона. Последствием недействительность такой сделки будет возврат сторон в исходное положение, следовательно, при таком толковании гражданин тоже будет обязан вернуть полученные деньги.

Единственный «бонус» для такого гражданина будет в том, что он не будет платить проценты и штрафы, предусмотренные кредитным договором.

Таким образом, Если деньги получены недобросовестно, их всё равно можно взыскать.

Во-первых, как я уже говорил, будет просто действовать правило о взыскании неосновательного обогащения (а не кредита). Во-вторых, никто не может извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения.

А как же борьба с мошенниками?

Думаю, что в тех случаях, когда гражданин выступал лишь инструментом для получения средств мошенниками, он лично не обогатился. Это может быть в случаях, когда кредит оформили без ведома гражданина, в формате онлайн, а деньги гражданин не получил, либо они моментально были выведены самими мошенниками.

В таком случае на его стороне не будет и неосновательного обогащения, а самозапрет сработает в полном объёме.

Вывод

Внимательно читать норму закона, детали и формулировки важны.

Ну и не стоит пытаться обойти систему в данном случае. Маловероятно, что это сработает