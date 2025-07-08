Как отсутствие отзыва становится признанием иска

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.
Как молчание ответчика становится признанием иска
Периодически, к своему удивлению, я сталкиваюсь с мнением, что иногда в процессе можно занять пассивную позицию даже будучи на стороне ответчика.
Аргументы звучат так:
Зачем спешить с отзывом? Посмотрим, что представит оппонент.
Зачем что‑то опровергать, пусть истец докажет свою правоту.
Это крайне опасный подход. Более того, некоторые удивляются тому, что в АПК РФ есть норма, которая больно наказывает за такую пассивность. Расскажу, почему пассивное поведение недопустимо, даже если иск кажется абсурдным.
Во-первых, в силу статьи 131 АПК РФ ответчик обязан представить в суд отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.
Таким образом, представление отзыва — это процессуальная обязанность. Кстати, есть примеры, когда за игнорирование этой обязанности суды штрафуют.
Во-вторых, внимание на ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ:
Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
То есть, если отзыв по существу требований не представлен, аргументы истца, даже самые абсурдные, не опровергнуты — это может считаться признанием аргументов истца.
Пример из практики:
Кроме того, руководствуясь положениями части 3.1 статьи 70 АПК РФ, учитывая, что ответчик в ходе рассмотрения настоящего дела отзыв на исковое заявление не представил, правовую позицию по существу спора и делу не обозначил, требования не оспорил, суды обоснованно расценили процессуальное бездействие ответчика как признание фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец в порядке положений части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление АС Уральского округа от 27.09.22 по делу N А07-35711/21
Постановление АС Уральского округа от 27.09.22 по делу N А07-35711/21
Тут кто-то может спросить: "но суд же должен устанавливать истину — неужели он может слепо поверить в аргументы истца, если те не опровергнуты?"
Может: позиция ВАС РФ:
Отклоняя при таких обстоятельствах представленные истцом в обоснование иска доказательства, суд первой инстанции фактически исполнил обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, тем самым нарушив такие фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон, что могло привести к принятию неправильного решения.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.10.2013 № 8127/13 по делу № А46-12382/12
В этом деле ответчик не представил никакой позиции по делу и игнорировал судебное разбирательство. Тем не менее суды сочли, что это всё равно не освобождает истца от бремени доказывания по делу (хотя он его и исполнил). Вышестоящая инстанция не согласна с тем, что суд должен что-то додумывать за ответчика.
Выводы и рекомендации
Несколько советов, которые могут помочь.
Для ответчиков:
Не занимайте пассивную позицию и не тяните с отзывом до последнего. Заранее направляйте свои аргументы суду и стороне. Не рекомендую отдавать отзыв прямо перед судебным заседанием.
У меня были примеры, когда судьи возвращали прямо в процессе отзыв стороне, даже в случаях, когда я не возражал против его приобщения. Хоть сейчас практика всё ещё и идёт по принципу, что если суд вот так возвратит отзыв с доказательствами, то это основание для отмены или возможность приобщить доказательства в апелляции, но рисковать не стоит.
В конце концов, отдать отзыв оппоненту и суду прямо в процессе или за минуты до него — это банальное неуважение.
Для истцов:
Ответчик никак не возражает на заявленные требования, не представляет никакие доказательства? Ссылайтесь на ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ. Напоминайте суду, что это может считаться признанием фактических обстоятельств.
Поверьте, иногда данная норма позволяет выиграть дело, даже, когда ваши доказательства не столь сильны.
Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.
Начать дискуссию