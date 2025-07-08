Как отсутствие отзыва становится признанием иска

Как молчание ответчика становится признанием иска

Периодически, к своему удивлению, я сталкиваюсь с мнением, что иногда в процессе можно занять пассивную позицию даже будучи на стороне ответчика.

Аргументы звучат так:

Зачем спешить с отзывом? Посмотрим, что представит оппонент.

Зачем что‑то опровергать, пусть истец докажет свою правоту.

Это крайне опасный подход. Более того, некоторые удивляются тому, что в АПК РФ есть норма, которая больно наказывает за такую пассивность. Расскажу, почему пассивное поведение недопустимо, даже если иск кажется абсурдным.

Во-первых, в силу статьи 131 АПК РФ ответчик обязан представить в суд отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Таким образом, представление отзыва — это процессуальная обязанность. Кстати, есть примеры, когда за игнорирование этой обязанности суды штрафуют.

Во-вторых, внимание на ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ:

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

То есть, если отзыв по существу требований не представлен, аргументы истца, даже самые абсурдные, не опровергнуты — это может считаться признанием аргументов истца.

Пример из практики:

Кроме того, руководствуясь положениями части 3.1 статьи 70 АПК РФ, учитывая, что ответчик в ходе рассмотрения настоящего дела отзыв на исковое заявление не представил, правовую позицию по существу спора и делу не обозначил, требования не оспорил, суды обоснованно расценили процессуальное бездействие ответчика как признание фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец в порядке положений части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление АС Уральского округа от 27.09.22 по делу N А07-35711/21

Постановление АС Уральского округа от 27.09.22 по делу N А07-35711/21

Тут кто-то может спросить: "но суд же должен устанавливать истину — неужели он может слепо поверить в аргументы истца, если те не опровергнуты?"

Может: позиция ВАС РФ:

Отклоняя при таких обстоятельствах представленные истцом в обоснование иска доказательства, суд первой инстанции фактически исполнил обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, тем самым нарушив такие фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон, что могло привести к принятию неправильного решения.

Постановление Президиума ВАС РФ от 15.10.2013 № 8127/13 по делу № А46-12382/12

В этом деле ответчик не представил никакой позиции по делу и игнорировал судебное разбирательство. Тем не менее суды сочли, что это всё равно не освобождает истца от бремени доказывания по делу (хотя он его и исполнил). Вышестоящая инстанция не согласна с тем, что суд должен что-то додумывать за ответчика.