Зарубежные прецеденты AI-права: уроки для российских юристов

Вы когда-нибудь задумывались, кто на самом деле стоит за изображением, которое создано с помощью нейросети? А будет ли нарушением клонирование голоса человека? В разных юрисдикциях на эти вопросы даётся разный ответ.

Недавно Пекинский суд по интеллектуальным правам вынес несколько интересных решений на тему регулирования искуственного интеллекта: автором изображения, сгенерированного нейросетью, признан человек, а не машина.

А что, если ваш голос клонируют без спроса и будут использовать для озвучки виртуальных персонажей?

Сегодня расскажу подробнее об этих делах, которые проливают свет на будущее защиты авторских и личностных прав в эпоху ИИ. Узнайте, как защитить свои творческие усилия и свой уникальный голос!

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей и защита бизнеса.

Шаг за шагом искусственный интеллект получает всё большее правовое регулирование.

Пекинский суд по интеллектуальным правам (Beijing Internet Court) опубликовал результаты рассмотрения ряда значимых дел. Это что-то вроде Обзора судебной практики, который делает Верховный суд в нашей стране.

ИИ не может быть автором, но человек с ИИ — может

Дело: Li v. Liu.

Фабула

Истец создал изображение через нейросеть Stable Diffusion, а ответчик его украл. Суд признал: если ты вложил интеллектуальные усилия в создание промпта, настройку параметров и отбор результата, — ты автор произведения. Сам ИИ автором быть не может, но человек, использующий ИИ, вполне может претендовать на авторские права.

Ключевые позиции суда:

Модель Stable Diffusion работает так же, как человек: она приобретает способности и навыки в процессе обучения, а затем создаёт изображение на основе текстовых описаний, вводимых пользователем, «рисуя» линии, раскрашивая и воплощая творческие идеи человека в осязаемой форме;

С момента появления идеи изображения и до его окончательного выбора истец приложил интеллектуальные усилия: разработал образ персонажа, подобрал слова-подсказки, определил их порядок, настроил параметры и сделал выбор в пользу конкретного результата. Представленное изображение отражает эти усилия, поэтому оно соответствует критерию «интеллектуального достижения.

Что важно?

Суд отметил, что изображение обладало признаками оригинальности, выводя этот критерий из степени вклада автора промта и приложенных им усилий. Можно предположить, что простой, неуточнённый текстовый запрос не прошёл бы проверку на защиту авторским правом.

Источник: Beijing Internet Court Civil Judgment (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279

Примечательно, что это противоположно решению, вынесенному Бюро по авторским правам США в деле Zarya of the Dawn (регистрационный номер VAu001480196), которое не признало авторские права на изображения, созданные ИИ.

Твой голос — твоя собственность, даже если его клонировал ИИ

Дело: Yin XX v. A Certain Intelligent Technology Company.

Фабула:

Голос актёра озвучки «клонировали» без его согласия и продавали синтезированную речь. Суд признал это нарушением прав истца и обязал двух ответчиков компенсировать его убытки.

Ключевые выводы суда:

Голос физического лица отличается характерными особенностями: тембром и частотными характеристиками; он обладает уникальностью и стабильностью;

Голос может вызывать у слушателей мысли или эмоциональные переживания, связанные с данным лицом, а также передавать его личностные черты и идентифицировать говорящего;

Признание голоса физического лица узнаваемым означает возможность идентификации конкретного человека по голосовым характеристикам на основании многократного или длительного прослушивания;

Голос, сгенерированный ИИ, при соответствии тембра, интонации и манеры произношения связывает синтезированный звук с самим истцом, тем самым идентифицируя его. Следовательно, права истца на голос распространяются и на ИИ-генерированную речь.

Источник: официальный сайт Beijing Internet Court.

Влияние на российскую практику

Кстати, в России был спор с актрисой дубляжа, чей голос синтезировали для озвучки. Чем закончился — неизвестно; если знаете, поделитесь в комментариях.

В целом это подтверждает, что по голосу человека можно провести идентификацию. На мой взгляд, даже в российских реалиях хранение записи голоса (даже без намерения идентифицировать личность) может привести к ответственности, поскольку создаёт возможность опознать человека.

Рекомендация

Если вы используете ИИ в работе или бизнесе, при оценке рисков опирайтесь на зарубежный опыт (при отсутствии российской практики) — вполне вероятно, что в ближайшее время аналогичные подходы появятся и у нас. Следите за международными прецедентами, чтобы быть готовыми к новым требованиям и защитить свои проекты.