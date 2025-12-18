Дело Долиной: разбор решения ВС РФ. Схему прикрыли, но лазейка осталась?

Ключевые правовые позиции

1.О воле и волеизъявлении

ВС РФ напоминает базовый принцип: для порождения сделки ключевое значение имеет внешнее проявление воли – волеизъявление, которое непосредственно порождает гражданско-правовые последствия.​

Вопрос об истинной воле и её свободном формировании возникает только в строго определённых законом случаях, являющихся основаниями для признания сделки недействительной из-за пороков воли или волеизъявления.​

Об этом мы подробно рассказывали с Павлом Комаровским в большом материале (читать).

2. Заблуждение в мотивах — не основание для оспаривания

ВС РФ чётко формулирует: заблуждение относительно правовых последствий сделки, наравне с заблуждением относительно её мотивов, не является основанием для признания её недействительной по ст. 178 ГК РФ.

Долина заблуждалась в мотивах сделки. Она полагала, что:

заключает договор для пресечения мошеннических действий

сделка будет аннулирована, а квартира возвращена

Суд указал, что всё это не является основанием для признания сделки недействительной.

Именно то, о чём мы говорили с Павлом и что я хотел увидеть в позиции ВС РФ.

3. Природа сделки vs мотивы сделки

Отмечается, что природа купли-продажи — переход права собственности. Долина желала наступления именно таких последствий, то есть не заблуждалась в природе сделки.

4. Стандарт понимания для участников оборота

Суд отмечает, что Долина, будучи индивидуальным предпринимателем, объективно должна понимать особенности совершаемых ею сделок.​

И формулирует принцип:

Дееспособный гражданин должен в первую очередь самостоятельно отвечать за последствия своего поведения

5. Уточнение п. 5 ст. 178 ГК РФ

ВС РФ разъясняет:

Оспаривание сделки при безупречном поведении (объективной и субъективной добросовестности) контрагента по общему правилу по мотиву заблуждения не допускается

Это критически важно. Действующая редакция п. 5 ст. 178 ГК РФ устанавливает право суда, а не обязанность отказать в оспаривании, если заблуждение не могло быть распознано. Это создавало проблему.

Теперь ВС РФ устранил эту неопределённость. Заблуждение должно быть распознаваемым или контрагент должен быть виновным в заблуждении, иначе в иске отказывают.

6. Обязательность оценки добросовестности

ВС РФ: При оценке заблуждения необходимо исследовать и оценивать добросовестность поведения другой стороны сделки.​

То есть недостаточно даже признать существенность ошибки истца. Для оспаривания сделки должно иметь место недобросовестное поведение ответчика.

7. О двусторонней реституции

ВС РФ, несмотря на отказ в удовлетворении иска Долиной, отметил, что неприменение судами двусторонней реституции по таким спорам недопустимо.

Очевидное, но важное напоминание! Даже, несмотря на то, что уже не имеет отношение к делу.