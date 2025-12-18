Дело Долиной: разбор решения ВС РФ. Схему прикрыли, но лазейка осталась?

Ознакомился с судебным актом ВС РФ. Делюсь тем, что считаю наиболее значимым.
Первые 12 страниц — детальное изложение всех обстоятельств дела. Теперь официально и полно, а не только на основе «слитых текстов», которые, кстати, оказались достоверными.
Ключевые правовые позиции
1.О воле и волеизъявлении
ВС РФ напоминает базовый принцип: для порождения сделки ключевое значение имеет внешнее проявление воли – волеизъявление, которое непосредственно порождает гражданско-правовые последствия.
Вопрос об истинной воле и её свободном формировании возникает только в строго определённых законом случаях, являющихся основаниями для признания сделки недействительной из-за пороков воли или волеизъявления.
Об этом мы подробно рассказывали с Павлом Комаровским в большом материале (читать).
2. Заблуждение в мотивах — не основание для оспаривания
ВС РФ чётко формулирует: заблуждение относительно правовых последствий сделки, наравне с заблуждением относительно её мотивов, не является основанием для признания её недействительной по ст. 178 ГК РФ.
Долина заблуждалась в мотивах сделки. Она полагала, что:
заключает договор для пресечения мошеннических действий
сделка будет аннулирована, а квартира возвращена
Суд указал, что всё это не является основанием для признания сделки недействительной.
Именно то, о чём мы говорили с Павлом и что я хотел увидеть в позиции ВС РФ.
3. Природа сделки vs мотивы сделки
Отмечается, что природа купли-продажи — переход права собственности. Долина желала наступления именно таких последствий, то есть не заблуждалась в природе сделки.
4. Стандарт понимания для участников оборота
Суд отмечает, что Долина, будучи индивидуальным предпринимателем, объективно должна понимать особенности совершаемых ею сделок.
И формулирует принцип:
Дееспособный гражданин должен в первую очередь самостоятельно отвечать за последствия своего поведения
5. Уточнение п. 5 ст. 178 ГК РФ
ВС РФ разъясняет:
Оспаривание сделки при безупречном поведении (объективной и субъективной добросовестности) контрагента по общему правилу по мотиву заблуждения не допускается
Это критически важно. Действующая редакция п. 5 ст. 178 ГК РФ устанавливает право суда, а не обязанность отказать в оспаривании, если заблуждение не могло быть распознано. Это создавало проблему.
Теперь ВС РФ устранил эту неопределённость. Заблуждение должно быть распознаваемым или контрагент должен быть виновным в заблуждении, иначе в иске отказывают.
6. Обязательность оценки добросовестности
ВС РФ: При оценке заблуждения необходимо исследовать и оценивать добросовестность поведения другой стороны сделки.
То есть недостаточно даже признать существенность ошибки истца. Для оспаривания сделки должно иметь место недобросовестное поведение ответчика.
7. О двусторонней реституции
ВС РФ, несмотря на отказ в удовлетворении иска Долиной, отметил, что неприменение судами двусторонней реституции по таким спорам недопустимо.
Очевидное, но важное напоминание! Даже, несмотря на то, что уже не имеет отношение к делу.
Проблемный момент: ст. 177 ГК РФ или схеме ещё не конец
ВС РФ отметил, что Долина отказалась от проведения судебной психиатрической экспертизы. Экспертиза из уголовного дела не является достаточным доказательством для гражданского спора.
Это правильно. Но в судебном акте есть тревожная формулировка:
Сами по себе положения данной статьи (177 ГК РФ) не требуют учёта добросовестности контрагента... для признания сделки недействительной по п. 1 ст. 177 ГК РФ необходимо доказать только то, что в момент её совершения (истец) находился в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
Такая позиция оставляет возможность оспаривать сделки по ст. 177 ГК РФ через проведение судебной экспертизы.
То есть, если в суде продавец заявит о проведение судебно-психиатрической экспертизы, то сделку могут признать недействительной.
О том, почему так не должно быть, я писал здесь.
Не будем пока паниковать. Впереди – Обзор судебной практики ВС РФ. Возможно, там будет дано необходимое уточнение по ст. 177 ГК РФ.
