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Налоги, взносы, пошлины

Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?

Путин подписал указ, который замораживает соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Приостановка касается 38 соглашений. Что делать бизнесу после отмены соглашения о двойном налогооблажении?
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Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?

Владимир Путин подписал указ, который замораживает соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Приостановка касается 38 соглашений, включая Кипр, Германию, Японию  и США. Таким образом к российским юридическим лицам, которые ведут бизнес в этих странах, больше не будут применяться пониженные или нулевые ставки на доходы от дивидендов, процентов и роялти, а их налоговая нагрузка может достигнуть 40%.

Заморозка соглашений оставляет часть льгот только физическим лицам, то есть Россия увеличивает налоговую нагрузку на иностранные представительства и капитал иностранных инвесторов. При этом двойные налоги могут возникнуть, если иностранные государства тоже примут решение денонсировать соглашения. Какое бы решение они не приняли, компаниям важно оптимизировать свое налоговое бремя. Рассказываем о трех способах, как это можно сделать в нынешних условиях. 

Перевод в другую юрисдикцию

Самый очевидный вариант — это реструктурировать бизнес и перейти в юрисдикции «дружественных» стран. Заморозка 38 соглашений не означает, что больше нет государств, с которыми у России таких договоренностей нет. 

При выборе новой юрисдикции ознакомьтесь с содержанием СИДН, так как каждое из них отличается в зависимости от страны. Соглашения перечисляют те требования, которые необходимо соблюсти для того, чтобы льготы применились. В большинстве случаев платится только разница между российской и иностранной налоговой ставкой.

Вне зависимости от наличия действующего СИДН, если российская компания получает от зарубежной «дочки» дивиденды, то на них действует нулевая налоговая ставки при перечислении в Россию. Условие не действует если страна регистрации «дочки» входит в черный список Минфина. 

Таким образом при переводе бизнеса в другую страну можно использовать следующий алгоритм действий: 

  • Изучение законодательства в отношении выхода из юрисдикции одной страны и перехода в другую;

  • Изучение взаимоотношений России и новой страны относительно торговых схем, проверка наличия СИДН;

  • Вывод компании из недружественной юрисдикции в новую, регистрация в соответствии с местным законодательством.

Особо дружественные страны

Более 3 тыс. российских компаний создали юрлица в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и сейчас страны ведут переговоры о возможном заключении СИДН. Однако на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) подчеркнули, что даже если такое соглашение будет принято, ставки на дивиденды вряд ли будет ниже 10%, чтобы не подорвать экономическую привлекательность специальных административных районов во Владивостоке и Калининграде.

ОАЭ предоставляют большое количество льгот для бизнеса как при регистрации в особых экономических зонах, так и на основной территории. Компании освобождаются в зависимости от места регистрации от корпоративных налогов, налогов на прибыль, НДФЛ и др. 

Привлекательность ОАЭ для российских компаний несколько нивелируется высокой стоимостью содержания бизнеса, а также тем, что по приказу Минфина РФ от 2007 года страна находится в черном списке офшоров. Нахождение в этом списке означает, что при выплате пассивных доходов из России налоговых льгот в ОАЭ не будет.

Между тем Минфин заключил новое соглашение с другой страной Персидского залива, Оманом, которое дает возможность снизить ставку по дивидендам до 10% при владении 20% капитала компании в течение календарного года.

Российские офшоры

С 2022 года более 45 международных компаний российского происхождения перевели свой бизнес в специальные административные районы (САР). Большинство из них были зарегистрированы в других популярных офшорах, например, на Кипре.  

Специальные административные районы или «российские офшоры» — это территории,где действует особый налоговый режим для инвесторов. САРЫ расположены на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморье. На сегодняшний день там зарегистрировано более 150 компаний и 1 фонд. 

Российское законодательство сейчас очень лояльно к САР. Например, Минэкономразвития предлагает продлить возможность упрощенной регистрации на этих территориях до 2024 года. Это значит, что компании смогут предоставлять неполный пакет документов при регистрации и выходить из предыдущей юрисдикции дольше. Наибольшее количество льгот предоставляется резидентам САР, которые получают статус международной компании: 

  • Компания не становится валютным резидентом России;

  • Компания может скрывать в ЕГРЮЛ информацию о директоре и участниках;

  • Обнуляется налог на прибыль по дивидендам, а все остальные налоговые ставки находятся в пределе 5-10% вместо стандартных 15-20%;

  • Компания может применять иностранное корпоративное право к отношениям между участниками до 10 лет после регистрации.

Основные правила для перевода компании из недружественной юрисдикции в более безопасную выглядят следующим образом: 

  • не нарушать законодательство страны при выводе бизнеса, 

  • учесть все нюансы перехода и связанные с этим риски, 

  • ознакомиться с особенностями ведения бизнеса на новом месте. 

Нестабильная геополитическая ситуация ставит перед бизнесом вызовы, но в то же время открывает новые возможности. Тщательное изучение новых юрисдикций может открыть для компаний новые горизонты для развития, чтобы продолжить вести бизнес без ощутимых потерь. 

zakharovmaxim

zakharovmaxim

Управляющий партнер в ООО Бишенов и партнеры

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Налоги, взносы, пошлины

    Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?

    Путин подписал указ, который замораживает соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Приостановка касается 38 соглашений. Что делать бизнесу после отмены соглашения о двойном налогооблажении?

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