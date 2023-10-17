Договор на берегу: почему важно заранее определить обязанности между партнерами

Партнерство — одна из наиболее популярных форм ведения бизнеса в России. При этом наиболее частая причина продажи компании — это конфликт между собственниками, который не был урегулирован.

Отсутствие договоренностей «на берегу» может привести даже к полной остановке деятельности компании, как это произошло, например, с банкротством «Юлмарт». Из-за корпоративного конфликта «Юлмарта» и невозможности договориться финансовые и операционные показатели компании начали ухудшаться, а банки приостановили финансирование и потребовали вернуть долги.

Партнерское соглашение в корпоративном праве в какой-то степени напоминает брачный договор в семейном – оно регулирует все аспекты взаимодействия между партнерами и фиксирует их договоренности.

Заключение партнерского соглашения не означает, что вы навсегда связаны только этими пунктами. Как и другие договоры, документ может дополняться по обоюдному согласию, проясняя новые пункты, которых ранее в нем не было предусмотрено. Пункты соглашения относятся к самым распространенным причинам конфликтов между партнерами — цели, зоны ответственности, принятие решений, финансовые вопросы и выход из бизнеса.

Яркий пример обновления партнерского соглашения – это конфликт между Wildberries с пунктами выдачи относительно бракованных товаров. После того, как маркетплейс ввел штрафы для пунктов, если потребители возвращают бракованные товары, партнеры сервиса начали протестовать против такого решения.

Лучшая стратегия для них — это указать на несправедливость внесения изменений в одностороннем порядке.

Цель и зоны ответственности

Начинать партнерское соглашение следует с определения цели бизнеса. Здесь возможны несколько вариантов — цифра желаемой прибыли, достижение доли на рынке, масштабирование бизнеса, даже дальнейшая его продажа. Таким образом, при конфликтных ситуациях партнеры всегда могут обратиться к тому, чтобы определить, соответствуют ли их действия договоренности о достижении цели.

Наличие цели предполагает, что каждый партнер совершает действия для ее достижения. Очень важно при определении роли каждого из партнеров указать такие пункты, как оценка результатов работы и порядок утраты полномочий (например, при наличии другого бизнеса или при неудовлетворительных результатах работы по оговоренным оценочным критериям).

При четко сформулированной цели и распределении ролей будет полная картина ожиданий друг от друга. Определение этих двух пунктов даст возможность в будущем разрешить спорные моменты и поможет синхронизироваться относительно ожиданий. Так, у партнеров будет видение относительно того, какую область деятельности они могут взять на себя, а где необходимо обратиться к помощи извне.

Принятие решений

Даже если у партнеров разные зоны ответственности, есть ряд решений, которые находятся вне распределенных ролей. Например, принятие новых партнеров в бизнес, количество необходимых голосов для утверждения документов, назначения на ключевые должности, решения об изменениях в расходах.

Это один из самых сложных пунктов, потому что именно на этой почве чаще всего возникают конфликты. Вы можете заранее прописать порядок решения споров в соглашении и выбрать арбитра, который выступит медиатором. Роль арбитра может быть как за представителем компании, так и за другой стороной вне бизнеса.

Финансовые вопросы

В партнерском соглашении важно предусмотреть не только зарплаты основателей, но и другие финансовые аспекты. Каким образом выплачиваются деньги? Когда партнер лишается заработка или доли в бизнесе? Как распределяется прибыль? В случае успеха компании все необходимые выплаты будут прописаны в соглашении, что поможет избежать конфликтов относительно справедливости полученных сумм.

Кроме непосредственно выплат здесь можно добавить пункты, которые касаются таких финансовых аспектов, как выплата дивидендов, покрытие убытков, кредитование и мотивационные выплаты. Помните, что чем более подробно прописана в соглашении финансовая составляющая, тем более защищена компания от остановки деятельности в конфликтной ситуации.

Планируйте финансы с учетом стратегических целей компании. Если вы предполагаете привлекать стороннее финансирование через кредитование, предусмотрите наличие резервного фонда, с помощью которого можно будет покрывать платежи даже в условиях финансовой неустойчивости.

Не всегда обстоятельства для бизнеса складываются удачно. Даже при идеальном планировании и отличном операционном управлении бизнес может обанкротиться. Прописанный порядок действий станет опорой и поможет закрыть бизнес без создания дополнительных проблем в виде разногласий.

Уход из бизнеса

Ситуация может сложиться так, что один из партнеров захочет покинуть бизнес. Это важный пункт договора — сколько стоит покинуть бизнес, какова формула расчёта этой суммы, как будет делиться бизнес, если вы договоритесь его продавать. Составление этого пункта договора требует предусмотреть все возможные состояния бизнеса, сроки принятия решений и распределения долей.

Так, даже в случае сорванного партнерского соглашения, компании могут подавать в суд. Наиболее громкий процесс на сегодняшний день, который рассматривают российские суды разных инстанций, - это спор между администрацией муниципалитета Пагегяй (Литовская Республика) и администрацией Советского городского округа для реализации проекта Программы приграничного сотрудничества Литва — Россия на 2014–2020 гг. Администрация Советского городского округа обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации муниципалитета Пагегяй о взыскании задолженности в 16 тыс. евро, возникшей в связи с выполнением администрацией округа условий партнерского соглашения.

Партнерское соглашение — эта та договоренность между партнерами «на берегу», которая будет проходить вместе с ними как в самые лучшие, так и в самые трудные времена. Такой договор заранее дает алгоритм действий в конфликтных ситуациях, предусматривает пути их разрешения и помогает избежать дополнительных издержек.