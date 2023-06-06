Медицинский ликбез. Мифы о приеме гастроэнтеролога, которым верят пациенты

Гастроэнтеролог — врач, о котором все слышали, но не уверены, когда, с чем и зачем идти к нему на прием. Гастроэнтеролог клиник DocDeti и DocMed Ольга Горячева развенчивает популярные стереотипы о посещении «доктора по гастритам и запорам».

🗯 Миф 1. Всем надо хоть иногда посещать гастроэнтеролога

Нет. С большинством обычных жалоб можно обратиться к педиатру или терапевту — скорее всего они справятся. Для галочки или из-за перегиба желчного пузыря гастроэнтеролог не нужен

*перегиб желчного пузыря — это не болезнь

🗯 Миф 2. Без «специальных» анализов на прием идти нет смысла — деньги на ветер!

Никакого «золотого» списка анализов перед походом к гастроэнтерологу не существует. Если вы раньше что-то сдавали или проводили исследования – берите результаты с собой, но сдавать анализы специально не нужно – это как раз и будут деньги на ветер.

Чтобы понять, нужно ли вообще сдавать анализы и какие, врач проводит опрос (собирает анамнез) и осмотр, оценивает режим питания и характер дефекаций (лично я всегда прошу предоставить фото кала).

🗯 Миф 3. Зачем ребенка вести, все равно его смотреть не будут

Еще как будут! Гастроэнтеролог — такой же клиницист, как и все врачи. На приеме мы не только осматриваем кожу, глаза, живот, полость рта и попу, но и обсуждаем все «находки». Даже если гастроэнтеролог будет первым врачом, кто это сделает, он 100% должен пальпировать живот, пусть у ребенка «ничего и не болит» или это «только запор».

🗯 Миф 4. Если у меня (ребенка) атопический дерматит, налет Пристли, частые ОРВИ, слезает кожа на пальцах, одышка — надо сразу к гастроэнтерологу

Конечно нет! Крайне редко в кожных проявлениях «виноват» ЖКТ. Налет Пристли не требует специального обследования вообще, частые ОРВИ — скорее всего норма и так далее. В первую очередь идите к специалисту из той области, которая вас беспокоит, а не ищите корень зла в ЖКТ — скорее всего его там нет!

🗯 Миф 5. Раз я боюсь щекотки, доктор не сможет меня посмотреть — и идти не стоит

Да, людям с высокой чувствительностью живот посмотреть будет сложнее, но мы знаем секретные хитрости для отвлечения и расслабления мышц передней брюшной стенки, чтоб не было слишком «щекотно».

Приходите и не бойтесь!

А с какими стереотипами о приеме гастроэнтеролога сталкивались вы?