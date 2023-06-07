Санатории: плюсы и минусы. Так ли нужен санаторный отдых?

Начались отпуска. Расскажем про санаторно-курортный отдых. У него есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отдых в санатории — удовольствие не из дешевых, поэтому прежде чем выбрать такой вид отдыха, изучите вопрос внимательно. А стоит ли?

Рассказывает терапевт клиники DocDeti и DocMed Ольга Титаренко.

🧐 Заявленные цели санаторно-курортного лечения:

активация защитных реакций организма для профилактики заболеваний, оздоровления; восстановление функций организма, нарушенных после травм, операций и хронических заболеваний. Уменьшение количества обострений, удлинение ремиссии, замедление заболеваний и предупреждение инвалидности.

🧐 С какими заболеваниями можно в санаторий?

В показаниях к санаторно-курортному лечению упомянуты разные заболевания: от туберкулеза и диабета до головной боли напряжения и вегето-сосудистой дистонии (несуществующий диагноз).

Таким образом, показания для лечения можно нарисовать практически любому человеку.

Плюсы пребывания в санатории

Режим дня;

питание по часам;

ЛФК;

спорт;

природа и климат;

общение с людьми.

Минусы прибывания в санатории

❌ Трата времени на неэффективные методы лечения: физиотерапия, ингаляции не по показаниям, кислородные коктейли и т.п.

❌ быстрая передача инфекций. Вспышки происходят такие же, как в стационарах — вирусные и бактериальные кишечные инфекции, грипп, корь, COVID-19;

❌ потенциально опасные и непроверенные в исследованиях надлежащего качества методы лечения: радоновые ванны и другие процедуры с радоном (испаряющийся радон радиоактивен, увеличение рисков рака легкого), потенциально токсичный бром в составе ванн;

❌ вас могу заставить питаться по Певзнеру 😬

Резюме ☝️

Большинство хронических заболеваний вполне можно держать под контролем и без санаторного лечения.

При желании можно лечиться в санаториях, взвешивая пользу и риски. Для этого лучше посоветоваться с вашим врачом, предварительно уточнив процедуры, которые будут в санатории.