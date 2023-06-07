Санатории: плюсы и минусы. Так ли нужен санаторный отдых?

Рассказывает терапевт клиники DocDeti и DocMed Ольга Титаренко.
🧐 Заявленные цели санаторно-курортного лечения:
активация защитных реакций организма для профилактики заболеваний, оздоровления;
восстановление функций организма, нарушенных после травм, операций и хронических заболеваний. Уменьшение количества обострений, удлинение ремиссии, замедление заболеваний и предупреждение инвалидности.
🧐 С какими заболеваниями можно в санаторий?
В показаниях к санаторно-курортному лечению упомянуты разные заболевания: от туберкулеза и диабета до головной боли напряжения и вегето-сосудистой дистонии (несуществующий диагноз).
Таким образом, показания для лечения можно нарисовать практически любому человеку.
Плюсы пребывания в санатории
Режим дня;
питание по часам;
ЛФК;
спорт;
природа и климат;
общение с людьми.
Минусы прибывания в санатории
❌ Трата времени на неэффективные методы лечения: физиотерапия, ингаляции не по показаниям, кислородные коктейли и т.п.
❌ быстрая передача инфекций. Вспышки происходят такие же, как в стационарах — вирусные и бактериальные кишечные инфекции, грипп, корь, COVID-19;
❌ потенциально опасные и непроверенные в исследованиях надлежащего качества методы лечения: радоновые ванны и другие процедуры с радоном (испаряющийся радон радиоактивен, увеличение рисков рака легкого), потенциально токсичный бром в составе ванн;
❌ вас могу заставить питаться по Певзнеру 😬
Резюме ☝️
Большинство хронических заболеваний вполне можно держать под контролем и без санаторного лечения.
При желании можно лечиться в санаториях, взвешивая пользу и риски. Для этого лучше посоветоваться с вашим врачом, предварительно уточнив процедуры, которые будут в санатории.
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