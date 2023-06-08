«Сюрпризы» лета. 5 ненужных вещей при кишечной инфекции

Кишечные инфекции — летняя опасность! Именно с наступлением этого прекрасного времени года растет число кишечных инфекций. Расскажем, что делать не надо, если подцепили вирус.

1️⃣ Кока-кола

Есть расхожее мнение, что кола помогает справиться с рвотой и диареей, однако это плохая идея.

Действительно, можно почувствовать прилив энергии за счёт кофеина и сахара (которые не нужны детям), но он будет недолгим. Также в коле содержится ортофосфорная кислота — и она наоборот может провоцировать диарею.

2️⃣ Энтерофурил

Энтерофурил — предмет споров в духе «а нам помогает», «мы без него под капельницу бы попали», «после первой дозы сразу стало легче».

Что мы знаем про кишечные инфекции?

Большинство из них — вирусной природы, а энтерофурил — антибактериальный препарат. Кишечные инфекции вирусной природы проходят самостоятельно, важно только следить за симптомами — снижение температуры по самочувствию, обильное питье, выпаивание растворами оральной регидратации.

Что мы знаем про энтерофурил?

Препарат был зарегистрирован в 1964 году во Франции, но в 2000 году был запрещён для детей до 2 лет. В 2019 году запрет FMA (Federation of Medical Associations) распространился на детей всех возрастов из-за большого количества побочных эффектов — аллергические реакции, тромбоцитопения, лейкопения, анемия.

Энтерофурил не используется в большинстве развитых стран.

3️⃣ Диета

Во время кишечной инфекции часто назначается строгая диета, но это необоснованно.

На время острого периода (рвота, диарея) можно исключить цельное молоко и свежие овощи и фрукты, чтобы минимизировать раздражение кишечника. После инфекции соблюдать какие-либо ограничения не нужно. Наоборот, привычный рацион способствует восстановлению слизистой ЖКТ.

4️⃣ Сорбенты

Существует один сорбент, который, согласно исследованиям, может сократить проявления диареи на одни сутки — это диосмектит (Смекта, Неосмектин). Но не стоит воспринимать его как панацею.

Особенность этих препаратов — сбор всего, что плохо лежит в просвете кишечника без разбора — и хорошее, и не очень.

Сорбенты не могут ускорить выздоровление, так как не проникают в кровь и не влияют на вирусы и бактерии.

5️⃣ Пробиотики

Сегодня нет единого мнения по пробиотикам при кишечной инфекции.

Европейское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN) считает, что LGG и L. boulardii могут использоваться в качестве дополнения к регидратационной терапии.

Американская гастроэнтерологическая ассоциация (AGA) не рекомендует использовать пробиотики при кишечной инфекции.

Потому что, согласно последним исследованиям, пробиотики не показали значимого эффекта при кишечной инфекции.

🔜 Вывод

Большинство вирусных кишечных инфекций проходят самостоятельно. Важно контролировать общее самочувствие и не допустить обезвоживания. В этом помогут раствор для оральной регидратации (Регидрон био, Адиарин Регидрокомплекс, HiPP ORS).

При появлении красных флагов обратитесь к врачу:

✔️ непрекращающаяся рвота и диарея,

✔️ сухие слизистые, уменьшение мочеиспусканий/сухие подгузники,

✔️ нарастающие симптомы интоксикации (слабость, вялость).