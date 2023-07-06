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Общество

Что делать при укусах комаров? Помощь при укусах насекомых

Педиатр DocDeti Ольга Луговская напоминает о том, как лучше справиться с этой проблемой.
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Что делать при укусах комаров? Помощь при укусах насекомых
фото freepik.com

Реакция на укусы насекомых бывает:

🟠 местная (уплотнение, покраснение, зуд).

🔴 генерализованная (анафилактическая).

При укусе комаров местная реакция возникает из-за попадания слюны под кожу и сохраняется 3-10 дней.

Тактика при укусах:

1️⃣ промойте место укуса с мылом, затем на 10 минут приложите прохладную влажную ткань или кубик льда, завернутый в полотенце.

2️⃣ если зудит — возможно местное применение средств (например, Каламин, Циндол, Неотанин, Uriage Pruriced Gel и др.).

3️⃣ при выраженном зуде из-за множественных укусов возможен приём антигистаминных препаратов внутрь и местное применение кортикостероидных средств (например, Адвантан, Афлодерм, 1% гидрокортизоновая мазь и др.).

👉 Появление боли, мокнутия, желтоватых корочек, усиление покраснения и отека в месте укуса с большой вероятностью говорят о присоединении бактериальной инфекции. В этой ситуации требуется осмотр врача и применение местных антибактериальных препаратов (например, Бактробан, Бондерм, Фуцидин и др.).

*названия препаратов приведены в качестве примеров (не реклама).

👉 При развитии разлитого гнойного воспаления подкожной жировой клетчатки (флегмона) потребуется прием антибактериальных препаратов внутрь.

При укусе комаров основная задача — не допустить инфицирования места укуса. Для этого стоит:

🧼 постоянно мыть с мылом руки.

✂️ коротко стричь ногти ребенку.

🙅‍♀️ объяснять, что не стоит чесать места укусов.

🎈отвлекать ребёнка при попытке расчесывания.

Есть люди, у которых после укусов комаров появляются крупные волдыри. В таком случае наша задача — уменьшить вероятность укусов:

🌙 избегайте прогулок в ночное время.

👖 одежда с длинным рукавом и штанинами.

🧪 репелленты с DEET/ДЭТА.

🪟 москитные сетки на окнах и закрытые двери.

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12 подписчиков

Комментарии

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  • Логотип nlukina
    nlukina 7 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Циндол+Афлодерм - мои лучшие друзья! Никогда не подводят)) Спасибо!

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