Что делать при укусах комаров? Помощь при укусах насекомых

Реакция на укусы насекомых бывает:
🟠 местная (уплотнение, покраснение, зуд).
🔴 генерализованная (анафилактическая).
При укусе комаров местная реакция возникает из-за попадания слюны под кожу и сохраняется 3-10 дней.
Тактика при укусах:
1️⃣ промойте место укуса с мылом, затем на 10 минут приложите прохладную влажную ткань или кубик льда, завернутый в полотенце.
2️⃣ если зудит — возможно местное применение средств (например, Каламин, Циндол, Неотанин, Uriage Pruriced Gel и др.).
3️⃣ при выраженном зуде из-за множественных укусов возможен приём антигистаминных препаратов внутрь и местное применение кортикостероидных средств (например, Адвантан, Афлодерм, 1% гидрокортизоновая мазь и др.).
👉 Появление боли, мокнутия, желтоватых корочек, усиление покраснения и отека в месте укуса с большой вероятностью говорят о присоединении бактериальной инфекции. В этой ситуации требуется осмотр врача и применение местных антибактериальных препаратов (например, Бактробан, Бондерм, Фуцидин и др.).
*названия препаратов приведены в качестве примеров (не реклама).
👉 При развитии разлитого гнойного воспаления подкожной жировой клетчатки (флегмона) потребуется прием антибактериальных препаратов внутрь.
При укусе комаров основная задача — не допустить инфицирования места укуса. Для этого стоит:
🧼 постоянно мыть с мылом руки.
✂️ коротко стричь ногти ребенку.
🙅♀️ объяснять, что не стоит чесать места укусов.
🎈отвлекать ребёнка при попытке расчесывания.
Есть люди, у которых после укусов комаров появляются крупные волдыри. В таком случае наша задача — уменьшить вероятность укусов:
🌙 избегайте прогулок в ночное время.
👖 одежда с длинным рукавом и штанинами.
🧪 репелленты с DEET/ДЭТА.
🪟 москитные сетки на окнах и закрытые двери.
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Циндол+Афлодерм - мои лучшие друзья! Никогда не подводят)) Спасибо!