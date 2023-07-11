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Общество

Как часто бухгалтерам нужно заниматься спортом для ментального здоровья?

Физические упражнения снижают риск смертности от всех причин. В том числе занятия спортом связаны с улучшением ментального здоровья, но как именно — пока не до конца ясно. Расскажем о масштабном исследовании.
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Как часто бухгалтерам нужно заниматься спортом для ментального здоровья?
фото freepik.com

Американские учёные провели большое поперечное исследование с участием
1 237 194 человек, чтобы понять, как связаны занятия спортом с психическим здоровьем.

Что сделали?

Авторы проанализировали данные 1 237 194 человек от 18 лет по данным опросов CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний).
Затем они сравнили количество дней плохого ментального самочувствия у людей, которые занимались спортом с теми, кто не занимался.

В исследовании учитывали тип упражнений, продолжительность активности, частоту тренировок и интенсивность.

Какие итоги?

1️⃣ У людей, занимавшихся физическими упражнениями, было на 43,2% меньше дней с плохим ментальным самочувствием, чем у тех, кто не занимался активностями.

2️⃣ Все типы упражнений были связаны с более низкой нагрузкой на ментальное здоровье. Лучше всего показали себя командные виды спорта, езда на велосипеде, а также аэробные занятия и упражнения на тренажёрах.

3️⃣ Самое интересное: больше — не значит лучше. Лучшие показатели были у тех людей, которые занимались по 45 минут 3-5 раз в неделю.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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