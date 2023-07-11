Как часто бухгалтерам нужно заниматься спортом для ментального здоровья?

Американские учёные провели большое поперечное исследование с участием
1 237 194 человек, чтобы понять, как связаны занятия спортом с психическим здоровьем.
Что сделали?
Авторы проанализировали данные 1 237 194 человек от 18 лет по данным опросов CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний).
Затем они сравнили количество дней плохого ментального самочувствия у людей, которые занимались спортом с теми, кто не занимался.
В исследовании учитывали тип упражнений, продолжительность активности, частоту тренировок и интенсивность.
Какие итоги?
1️⃣ У людей, занимавшихся физическими упражнениями, было на 43,2% меньше дней с плохим ментальным самочувствием, чем у тех, кто не занимался активностями.
2️⃣ Все типы упражнений были связаны с более низкой нагрузкой на ментальное здоровье. Лучше всего показали себя командные виды спорта, езда на велосипеде, а также аэробные занятия и упражнения на тренажёрах.
3️⃣ Самое интересное: больше — не значит лучше. Лучшие показатели были у тех людей, которые занимались по 45 минут 3-5 раз в неделю.
Комментарии