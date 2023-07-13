Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС

Если у человека есть регулярный храп, важно исключить синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это задержки дыхания во сне из-за полного или частичного смыкания стенок глотки. Подробнее о них рассказывает ЛОР-врач DocMed Анна Кирпикина.

Как заподозрить СОАС?

👉🏻 сонливость днём при нормальной продолжительности сна,

👉🏻 регулярный храп с периодами затишья, беспокойный или прерывистый сон (лучше уточнить у партнёра),

👉🏻 головные боли утром и ночью,

👉🏻 ночные позывы к мочеиспусканию,

👉🏻 повышение артериального давления ночью и утром и его нормализация спустя час после пробуждения,

👉🏻 приступы удушья во сне, одышка, сухость во рту,

Как установить диагноз?

«Золотой стандарт» диагностики СОАС — полисомнография. Это исследование функций организма во время сна. С его помощью можно подтвердить СОАС, определить степень тяжести и подумать над тактикой лечения.

Как главбуху лечат СОАС?

1️⃣ К общим рекомендациям относятся:

снижение массы тела,

отказ от алкоголя, седативных и других препаратов, которые усугубляют СОАС,

прекращение курения,

изменения положения во сне для пациентов с позиционно-зависимым СОАС. Такие пациенты могут спокойно спать на боку, но на спине отмечается громкий храп и задержки дыхания во сне.

2️⃣ СРАР-терапия. Это специальная маска-компрессор, которую человек надевает перед сном для поддержки положительного давления в дыхательных путях. Избыточное давление не позволяет дыхательным путям смыкаться, поэтому задержек дыхания не происходит.

3️⃣ Хирургическое лечение анатомических особенностей верхних дыхательных путей. Для определения объёма вмешательства может понадобиться дополнительное исследование — слип-эндоскопия.

4️⃣ Оральные приспособления. Например, устройство для выдвижения нижней челюсти и устройство для фиксации языка могут быть эффективны у некоторых пациентов (нельзя использовать у пациентов с нарушенным носовым дыханием и тяжелой формой СОАС).