Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС

Как заподозрить СОАС?
👉🏻 сонливость днём при нормальной продолжительности сна,
👉🏻 регулярный храп с периодами затишья, беспокойный или прерывистый сон (лучше уточнить у партнёра),
👉🏻 головные боли утром и ночью,
👉🏻 ночные позывы к мочеиспусканию,
👉🏻 повышение артериального давления ночью и утром и его нормализация спустя час после пробуждения,
👉🏻 приступы удушья во сне, одышка, сухость во рту,
Как установить диагноз?
«Золотой стандарт» диагностики СОАС — полисомнография. Это исследование функций организма во время сна. С его помощью можно подтвердить СОАС, определить степень тяжести и подумать над тактикой лечения.
Как главбуху лечат СОАС?
1️⃣ К общим рекомендациям относятся:
снижение массы тела,
отказ от алкоголя, седативных и других препаратов, которые усугубляют СОАС,
прекращение курения,
изменения положения во сне для пациентов с позиционно-зависимым СОАС. Такие пациенты могут спокойно спать на боку, но на спине отмечается громкий храп и задержки дыхания во сне.
2️⃣ СРАР-терапия. Это специальная маска-компрессор, которую человек надевает перед сном для поддержки положительного давления в дыхательных путях. Избыточное давление не позволяет дыхательным путям смыкаться, поэтому задержек дыхания не происходит.
3️⃣ Хирургическое лечение анатомических особенностей верхних дыхательных путей. Для определения объёма вмешательства может понадобиться дополнительное исследование — слип-эндоскопия.
4️⃣ Оральные приспособления. Например, устройство для выдвижения нижней челюсти и устройство для фиксации языка могут быть эффективны у некоторых пациентов (нельзя использовать у пациентов с нарушенным носовым дыханием и тяжелой формой СОАС).
Нюансов в выборе лечения много. Часто мы имеем дело с комплексом причин, которые необходимо устранять поэтапно, и в зависимости от тяжести заболевания выбираются разные методы лечения.
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